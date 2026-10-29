ماذا فعلت يا تريزيجيه في الرياض؟! .. و"جمائل" مانشستر سيتي على القادسية تتجاوز تيجاني رايندرز

رغم السداسية التي بدأ القادسية في تسجيلها في مرمى الرياض منذ الدقيقة 18 إلا أن الأفضلية في أول ربع ساعة من اللقاء كانت لأصحاب الأرض، بفضل الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وبرنارد مينساه.

تريزيجيه تحديدًا كان الأكثر تألقًا في الدقائق الأولى، رغم أنه عائد قبل ساعات من مصر، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في بلده وأفضل جناح أيسر في الموسم الماضي، في حفل جوائز "ذا بيست" النسخة المصرية، والذي أقيم في 26 من أكتوبر الجاري تحت سفح الأهرامات.

المصري كان مفتاح خطورة الرياض، حيث خلق أربع لزملائه، مع تكفله بإهدار اثنتين – على الأقل – كانت أبرزها في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث سدد بجوار القائم رغم أنها تحتسب فرصة محققة.

لكن رغم النشاط الهجومي لتريزيجيه إلا أن حديثنا – في العنوان أعلاه – عن الحيرة بين انتقاده والإشادة به، يعود إلى فشله في استغلال الفرص التي أتيحت له في الدقائق الأولى ما بين تسديدة في متناول الحارس كوين كاستيلس، ورأسية تمر بجوار القائم، وتسديدة ثالثة بجوار القائم .. في المجمل، أربع تسديدات، لم تكن سوى واحدة فقط منها بين القائمين والعارضة.

كثرة الإهدار من عادات النجم المصري التي تظهر في أدائه في الكثير من الأحيان، لكن لسوء حظه، لم تستمر محاولاته لأكثر من 16 دقيقة في ظل السوء الكبير الذي عانى منه خطي الوسط والدفاع في الرياض، ما منح القادسية زمام الأمور بسهولة.

ورغم كل ذلك إلا أنه لا يمكنك توجيه سهام النقد له، وسط "الشوارع" التي فتحها خطي الوسط والدفاع من خلفه، بخلاف كونه "النشيط" الوحيد في خط الهجوم باجتهادات شخصية دون معاونة حقيقية من زملائه باستثناء ظهور على فترات من مينساه.