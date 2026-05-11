تركيزه في الكلاسيكو كان مشتتًا.. شتشيسني يؤكد: كنت أحاول التأكد أن كرة وست هام ليست هدفًا في آرسنال!

اللحظة المحددة التي لفتت انتباه شتشيسني كانت حادثة مثيرة في الدقائق الأخيرة تم اللجوء فيها إلى تقنية الفيديو المساعد، وتورط فيها الحارس الأول الحالي لآرسنال، ديفيد رايا.

عندما تم إلغاء هدف التعادل المحتمل لفريق وست هام بعد ارتكاب خطأ على الحارس الإسباني، كان شتشيسني من بين الذين راقبوا الإعادة للتأكد مما إذا كان زميله الحارس قد تم حمايته من قبل الحكام.

قال شيزني لـ Eleven Sports PL: "قبل المباراة، كان الجميع يستعدون لمباراة الكلاسيكو، وأنا أحاول فقط معرفة ما إذا كان رايا قد تعرض لخطأ".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن قرار إلغاء الهدف كان صائباً، أبدى الحارس تضامنه مع زميله في آرسنال.

أجاب شتشيسني: "نعم، تعرض لخطأ. أنت تسأل حارس مرمى، لذا... نعم، هذا خطأ. كانوا يمسكون بذراعه ولم يستطع القفز بشكل صحيح".



