تركيزه في الكلاسيكو كان مشتتًا.. شتشيسني يؤكد: كنت أحاول التأكد أن كرة وست هام ليست هدفًا في آرسنال!
تشتت انتباه شتشيسني خلال مباراة «الكلاسيكو»
حقق برشلونة فوزًا تاريخيًا بنتيجة 2-0 على ريال مدريد ليحسم لقب الدوري الإسباني، لكن الحارس المخضرم شتشيسني اعترف بأن تركيزه قبل المباراة كان منقسمًا. فبينما كان بقية لاعبي «البلوجرانا» منصبين تمامًا على مهمة هزيمة غريمهم الأبدي، كان لاعب أرسنال السابق يراقب عن كثب الأحداث الجارية في لندن.
كان فريق "المدفعجية" يخوض في الوقت نفسه مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام، ولم يستطع شيزني، المعروف بولائه لفريقه السابق، مقاومة الرغبة في متابعة النتائج. وفي حديثه بعد احتفالات برشلونة باللقب، تحدث بصراحة عن استعداداته الفريدة للمباراة الإسبانية الحاسمة.
الدفاع عن الجدل الذي أثاره نظام الفيديو المساعد للحكم
اللحظة المحددة التي لفتت انتباه شتشيسني كانت حادثة مثيرة في الدقائق الأخيرة تم اللجوء فيها إلى تقنية الفيديو المساعد، وتورط فيها الحارس الأول الحالي لآرسنال، ديفيد رايا.
عندما تم إلغاء هدف التعادل المحتمل لفريق وست هام بعد ارتكاب خطأ على الحارس الإسباني، كان شتشيسني من بين الذين راقبوا الإعادة للتأكد مما إذا كان زميله الحارس قد تم حمايته من قبل الحكام.
قال شيزني لـ Eleven Sports PL: "قبل المباراة، كان الجميع يستعدون لمباراة الكلاسيكو، وأنا أحاول فقط معرفة ما إذا كان رايا قد تعرض لخطأ".
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن قرار إلغاء الهدف كان صائباً، أبدى الحارس تضامنه مع زميله في آرسنال.
أجاب شتشيسني: "نعم، تعرض لخطأ. أنت تسأل حارس مرمى، لذا... نعم، هذا خطأ. كانوا يمسكون بذراعه ولم يستطع القفز بشكل صحيح".
التوتر يسيطر على آرسنال في سعيه نحو الألقاب
على الرغم من أنه يقترب من نهاية مسيرته التي شهدت تمثيله لبعض أكبر الأندية الأوروبية، يعترف شتشيسني بأن مشاهدة فريق ميكيل أرتيتا وهو يسعى للفوز بالألقاب يمثل رحلة عاطفية متقلبة.
مع استمرار آرسنال في القتال على جبهات متعددة، اعترف البولندي بأن ضغط سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ونهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقترب يؤثر عليه بقدر ما يؤثر على أي مشجع.
عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الجانرز سيواصلون مسيرتهم ويحققون المجد الأوروبي، بدا متحمساً بشكل واضح. أجاب شتشيسني: "لا تسألني عن ذلك! لا تسألني بعد. من الصعب [التحدث عن ذلك، لأنني] أحاول الآن الاستمتاع بفوزي الخاص، أما الأمر الآخر... هذان اللقبان المتبقيان (لآرسنال)، فهما يسببان لي ضغطًا كبيرًا".
الخطط الخاصة بنهائي دوري أبطال أوروبا
ورغم أن أولويته الحالية هي الاحتفال بنجاح برشلونة على الصعيد المحلي، إلا أن شتشيسني يتطلع بالفعل إلى ختام الموسم الأوروبي. فقد أفادت التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يخطط للسفر إلى بودابست لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان مباشرةً، لا سيما مع احتمال فوز ناديه السابق باللقب.
وأكد مراسل Eleven Sports، رادوسلاف بريزيبيش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحارس يعتزم التواجد في المدرجات لحضور المباراة النهائية.