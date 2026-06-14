تركيا وأستراليا | حضر جولر وغاب البقية .. "اللاجيء" البوروندي يفجر أولى مفاجآت كأس العالم 2026!

كان نجم ريال مدريد النقطة المضيئة في صفوف تركيا الوحيدة، لم يتوقف عن المحاولة من مركزه يمين الهجوم، أو حتى بعد أن حوله مونتيلا للعمق أكثر بعد هدف أستراليا الثاني القاتل، ليكون هو صاحب أعلى معدل محاولات وتسديد في المباراة بين الفريقين، 8 تسديدات.

يحسب لجولر أخذ زمام الأمور، قبل المباراة ظهر وهو يحفز الزملاء صائحًا: "هيا يا رجال، نحن أفضل منهم"، هو من يسدد الكرات الثابتة وكان قريبًا في أحدها من هز شباك بيتش حارس أستراليا الذي في مباراته الثالثة فقط الدولية تصدى لكل محاولات جولر والبقية بنجاح.

مباراة جولر رغم الخسارة كانت مميزة وكان بحاجة لمساندة أفضل من زكي تشيليك خلفه بالظهير الأيمن، وإبداعات بقية النجوم الذين حضروا اليوم فقط بالأسم دون الأداء.











