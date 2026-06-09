ترامب يحكم كأس العالم وينتقم من عبد القادر عمر .. وصف أبناء بلاده بـ"القمامة" ودمر حلمه المونديالي في لحظة!

كأس العالم لم يبدأ بعد، ومع ذلك قررت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد كل الشكوك، بأن البطولة ربما تشهد العديد من حوادث العنصرية والتمييز، لأن ما حدث مع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن لا يمكن تفسيره سوى بذلك!

القصة بدأت بما تحدثت عنه صحيفة "ديلي صومال"، أن الحكم لم يعبر من مطار ميامي الدولي أمس، الإثنين، وتم منعه من دخول الولايات المتحدة، ليعود إلى العاصمة التركية إسطنبول ليتبدد حلمه المونديالي في لحظة دون أي ذنب.

سفارة بلاده قالت إنها قامت بتسهيل إجراءات دخوله إلى أمريكا عن طريق جواز سفر دبلوماسي، ولكن في النهاية جاءت كلمة الحسم من ميامي "ممنوع دخولك لأنك من الصومال"!

أزمة جديدة تظهر بعد ما حدث مع المنتخب الإيراني على خلفية الصراع السياسي الراهن في الشرق الأوسط، مع الصعوبات التي واجهت بعض المسافرين الآخرين من أجل دخول الأراضي الأمريكية.

أمر غريب وعجيب، قبل بطولة تضم 48 منتخبًا من جميع أنحاء العالم، تابعة لاتحاد دولي يتحدث مرارًا وتكرارًا من خلال رئيسه جياني إنفانتينو على أن كرة القدم وسيلة لتوحيد الشعوب بعيدًا عن الأزمات السياسية.