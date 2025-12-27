FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
محمد سعيد

ترجمه

ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 .. جدول المباريات والقنوات الناقلة

الولايات المتحدة الأمريكية
باراجواي
كأس العالم
أستراليا
البرازيل
المغرب
هاييتي
إسكتلندا
قطر
سويسرا
كندا
المكسيك
جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية
ألمانيا
كوراكاو
كوت ديفوار
الإكوادور
هولندا
اليابان
تونس
بلجيكا
مصر
نيوزيلندا
إيران
إسبانيا
الرأس الأخضر
السعودية
أوروجواي
فرنسا
السنغال
النرويج
الأرجنتين
الجزائر
الأردن
النمسا
إنجلترا
كرواتيا
غانا
بنما
البرتغال
أوزبكستان
كولومبيا
الولايات المتحدة
باراغواي
أستراليا
البرازيل
المغرب
هايتي
اسكتلندا
قطر
سويسرا
كندا
المكسيك
جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية
ألمانيا
كوراساو
ساحل العاج
الإكوادور
هولندا
اليابان
تونس
بلجيكا
مصر
نيوزيلندا
إيران
إسبانيا
الرأس الأخضر
المملكة العربية السعودية
أورغواي
فرنسا
السنغال
النرويج
الأرجنتين
الجزائر
الأردن
النمسا
إنجلترا
كرواتيا
غانا
بنما
البرتغال
أوزبكستان
كولومبيا

تعرف على ترتيب مجموعات بطولة كأس العالم 2026 وجدول المباريات..

سيكون عام 2026 حافلًا بالكثير من الأحداث الكروية المثيرة، لكن يبقى أهمها على الإطلاق هي منافسات كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، على مدار شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026.

النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، ستكون فريدة من نوعها لأنها تقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة في عام 1930، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم ومباريات من العيار الثقيل.

وينتظر أن تشهد البطولة حضورًا مميزًا للمنتخبات الكبرى، حيث تشارك الأرجنتين "حامل اللقب" بطموحات كبيرة في الحفاظ على كأسها، بينما فرنسا "الوصيف" تسعى وراء النجمة الثالثة، ويقود المخضرم كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل للعودة إلى الواجهة واستعادة اللقب الغائب منذ 24 عامًا.

كما تحظى هذه النسخة من كأس العالم بمشاركة عربية ضخمة، حيث تأكد حتى الآن تواجد 7 منتخبات عربية هي: "مصر، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، السعودية، قطر"، علمًا بأن العدد قابل للزيادة حال عبور العراق مرحلة الملحق العالمي.

ويرصد كووورة في السطور التالية، جدول مباريات ونتائج مباريات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة لمنافستها.

  • متى موعد كأس العالم 2026؟

    موعد انطلاق منافسات كأس العالم 2026 سيكون يوم 11 يونيو/حزيران 2026، حيث يقام حفل الافتتاح في المكسيك بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

    وتستمر المنافسات في مرحلة المجموعات حتى يوم 28 يونيو/حزيران 2026، ومن ثم تبدأ الأدوار الإقصائية التي تستمر حتى يوم 19 يوليو/تموز 2026، على أن تقام المباراة النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

     البطولةالافتتاحالنهائي
    الحدثكأس العالم 2026

    11 يونيو/حزيران 2026

    19 يوليو/تموز 2026

    المكان

    (الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كندا)

    المكسيك

    الولايات المتحدة الأمريكية

  • ما القنوات الناقلة لكأس العالم 2026؟

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026، في منطقة الشرق الأوسط، حيث تخصص قنوات beIN SPORTS HD / beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

    ولهواة البث المباشر عبر الإنترنت يمكن متابعة المباريات عن طريق تطبيق TOD TV و beIN Connect.

    البطولةالموعدالقنوات الناقلةالبث عبر الإنترنت
    كأس العالم 202611 يونيو - 19 يوليو 2026beIN Sprots

    beIN connect

    TOD

  • ما نظام كأس العالم 2026؟

    بسبب التوسع الضخم في كأس العالم 2026 ومشاركة 48 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 36 في النسخ الأخيرة، لجأ الاتحاد الدولي "فيفا" إلى زيادة عدد المجموعات إلى 12 مجموعة، موزعة على الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

    ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني مباشرة ومعهما أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ32، الذي يعتبر بداية نظام خروج المغلوب والذي يستمر حتى المباراة النهائية لتحديد البطل.

    هذا التغيير يعكس رغبة الفيفا في جعل البطولة أكثر شمولية وتنافسية، حيث يتيح لملايين المشجعين حول العالم متابعة منتخبات جديدة على الساحة العالمية، ويزيد من عدد المباريات ليصل إلى 104 مباراة مقارنة بـ64 في النسخ السابقة، ما يضاعف التوقعات بأن نسخة 2026 ستكون الأكبر والأكثر إثارة في تاريخ كأس العالم.

  • جدول مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1المكسيك - جنوب إفريقياالخميس 11 يونيو 2026
    23:00 مصر السعودية، 00:00 الإمارات    		-أزتيكا
    كوريا الجنوبية - التشيكالجمعة 12 يونيو 2026
    06:00 مصر والسعودية، 07:00 الإمارات    		-أكرون
    2التشيك - جنوب إفريقيا الخميس 18 يونيو 2026
    20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات    		-مرسيدس بنز
    المكسيك - كوريا الجنوبيةالجمعة 19 يونيو 2026
    05:00 مصر والسعودية، 06:00 الإمارات    		-أكرون
    3المكسيك - التشيكالخميس 25 يونيو 2026
    05:00 مصر والسعودية، 06:00 الإمارات    		-جوادالاخارا
    جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبيةالخميس 25 يونيو 2026
    05:00 مصر والسعودية، 06:00 الإمارات    		- بي بي في إيه

  • ترتيب المجموعة الأولى - كأس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1المكسيك00000000
    2كوريا الجنوبية00000000
    3جنوب إفريقيا00000000
    4التشيك00000000

  • جدول مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1كندا - البوسنة والهرسكالجمعة 12 يونيو 20262
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-بي إم أو فيلد
    سويسرا - قطرالسبت 13 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-ليفيز
    2البوسنة والهرسك- سويسراالأربعاء 17 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-صوفي
    كندا - قطرالجمعة 19 يونيو 2026
    02:00 مصر والسعودية، 03:00 الإمارات    		-بي سي بليس
    3سويسر - كندا الثلاثاء 24 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 24:00 الإمارات    		-بي سي بليس 
    قطر - البوسنة والهرسكالأربعاء 24 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-لومن فيلد 

  • ترتيب المجموعة الثانية - كأس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1كندا00000000
    2سويسرا00000000
    3قطر00000000
    4البوسنة والهرسك00000000

  • جدول مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1البرازيل - المغربالأحد 14 يونيو 2026
    02:00 مصر والسعودية، 03:00 الإمارات    		-ميتلايف 
    هايتي - اسكتلنداالأحد 14 يونيو 2026
    05:00 مصر والسعودية، 06:00 الإمارات    		-جيليت  
    2اسكتلندا - المغربالسبت 20 يونيو 2026
    02:00 مصر والسعودية، 03:00 الإمارات    		-ملعب جيليت 
    البرازيل - هايتيالسبت 20 يونيو 2026
    05:00 مصر والسعودية، 06:00 الإمارات    		-لينكولن فاينانشال فيلد 
    3اسكتلندا - البرازيلالخميس 25 يونيو 2026
    02:00 مصر والسعودية، 03:02 الإمارات    		-ملعب هارد روك 
    المغرب - هايتيالخميس 25 يونيو 2026
    02:00 مصر والسعودية، 03:00 الإمارات    		-ملعب مرسيدس بنز 

  • ترتيب المجموعة الثالثة - كأس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1البرازيل00000000
    2المغرب00000000
    3اسكتلندا00000000
    4هايتي00000000

  • جدول مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراة النتيجةالملعب
    1الولايات المتحدة - باراجوايالسبت 13 يونيو 2026
    05:00 مصر والسعودية ، 06:00 الإمارات    		-ملعب صوفي
    1أستراليا - تركياالأحد 14 يونيو 2026
    08:00 مصر والسعودية، 09:00 الإمارات    		-ملعب بي سي بليس
    2الولايات المتحدة - أسترالياالجمعة 19 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-لومن فيلد
    2تركيا - باراجوايالسبت 20 يونيو 2026
    08:00 مصر والسعودية، 09:00 الإمارات    		-ملعب ليفاي
    3تركيا - الولايات المتحدةالجمعة 24 يونيو 2026
    06:00 مصر والسعودية، 07:00 الإمارات    		-ملعب صوفي
    3باراجواي - أسترالياالجمعة 24 يونيو 2026
    06:00 مصر والسعودية، 07:00 الإمارات    		-ملعب ليفاي

  • ترتيب المجموعة الرابعة - كأس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1أمريكا00000000
    2باراجواي00000000
    3أستراليا00000000
    4تركيا00000000

  • جدول مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026

    الجولة المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1ألمانيا - كوراساوالأحد 14 يونيو 2026
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		-إن آر جي
    ساحل العاج - الأكوادورالإثنين 15 يونيو 2026
    03:00 مصر والسعودية، 04:00 الإمارات    		 إن آر جي
    2ألمانيا - ساحل العاجالأحد 21 يونيو 2026
    00:00 مصر السعودية، 01:00 الإمارات    		-بي إم أو فيلد
    الإكوادور - كوراساوالأحد 21 يونيو 2026
    04:00 مصر والسعودية، 05:00 الإمارات    		 أروهيد
    3الإكوادور - ألمانياالجمعة 24 يونيو 2026
    00:00 مصر والسعودية، 01:00 الإمارات    		-ميتلايف
    كوراساو - ساحل العاجالجمعة 24 يونيو 2026
    00:00 مصر والسعودية، 01:00 الإمارات    		 لينكون فاينانشال فيلد

  • ترتيب المجموعة الخامسة - كاس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1ألمانيا00000000
    2كوراساو00000000
    3ساحل العاج00000000
    4الإكوادور00000000

  • جدول مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1هولندا - اليابانالإثنين 15 يونيو 2026
    00:00 مصر والسعودية، 01:00 الإمارات    		-ملعب AT&T 
    تونس - السويدالإثنين 15 يونيو 2026
    06:00 مصر والسعودية، 07:00 الإمارات    		-ملعب بي بي في آي 
    2هولندا - السويدالسبت 20 يونيو 2026
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات    		-ملعب AT&T 
    تونس - اليابانالأحد 21 يونيو 2026
    08:00 مصر والسعودية، 09:00 الإمارات    		-ملعب بي بي في آي 
    3تونس - هولنداالجمعة 24 يونيو 2026
    03:00 مصر والسعودية، 04:00 الإمارات    		-ملعب آروهيد 
    اليابان - السويدالجمعة 24 يونيو 2026
    03:00 مصر والسعودية، 04:00 الإمارات    		-ملعب AT&T 

  • ترتيب المجموعة السادسة - كاس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1هولندا00000000
    2اليابان00000000
    3السويد 0000000
    4تونس00000000

  • جدول مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1بلجيكا - مصرالإثنين 15 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-لومن فيلد
    إيران- نيوزيلنداالثلاثاء 16 يونيو 2026
    05:00 مصر والسعودية، 06:00 الإمارات    		-صوفي
    2مصر - نيوزيلنداالإثنين 22 يونيو 2026
    05:00 مصر والسعودية، 06:00 الإمارات    		-بي سي بلاس
    بلجيكا -إيرانالأحد 21 يونيو 2026
    00:00 مصر والسعودية، 01:00 الإمارات    		-صوفي
    3مصر -إيرانالسبت 25 يونيو 2026
    07:00 مصر والسعودية، 08:00 الإمارات    		-لومن فيلد
      بلجيكا - نيوزيلنداالسبت 25 يونيو 2026
    07:00 مصر والسعودية، 08:00 الإمارات    		-بي سي بلاس

  • ترتيب المجموعة السابعة - كاس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1بلجيكا00000000
    2مصر00000000
    3إيران00000000
    4نيوزيلندا00000000

  • جدول مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1إسبانيا - الرأس الأخضر الاثنين 15 يونيو 2026
    20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات     		-ملعب مرسيدس بنز
    السعودية - أوروجوايالثلاثاء 16 يونيو 2026
    02:00 مصر والسعودية، 03:00 الإمارات     		-ملعب هارد روك 
    2إسبانيا - السعوديةالأحد 21 يونيو 2026
    20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات     		-ملعب مرسيدس بنز 
    أوروجواي - الرأس الأخضرالإثنين 22 يونيو 2026
    02:00 مصر والسعودية، 03:00 الإمارات     		-ملعب هارد روك 
    3الرأس الأخضر - السعوديةالسبت 25 يونيو 2026
    04:00 مصر والسعودية، 05:00 الإمارات     		-ملعب NRG 
    أوروجواي - إسبانياالسبت 25 يونيو 2026
    04:00 مصر والسعودية، 05:00 الإمارات     		-ملعب أكرون 

  • ترتيب المجموعة الثامنة - كاس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1إسبانيا00000000
    2الرأس الأخضر 00000000
    3السعودية00000000
    4أوروجواي00000000

  • جدول مباريات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1فرنسا - السنغالالثلاثاء 16 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-ميتلايف
    النرويج - العراقالأربعاء 17 يونيو 2026
    02:00 مصر والسعودية، 03:00 الإمارات    		 جيليت، فوكسبوروه
    2فرنسا -  العراقالثلاثاء 23 يونيو 2026
    01:00 مصر والسعودية، 02:00 الإمارات    		-لينكولن فاينانشال فيلد
    النرويج - السنغالالثلاثاء 23 يونيو 2026
    04:00 مصر والسعودية، 05:00 الإمارات    		 ميتلايف
    3النرويج - فرنساالجمعة 24 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-جيليت
    السنغال - العراقالجمعة 24 يونيو 2026
    23:00 مصر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-بي إم أو فيلد 

    *الملحق العالمي ب يتأهل من خلاله الفائز من منتخبات: (العراق - بوليفيا - سورينام)

  • ترتيب المجموعة التاسعة - كاس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1فرنسا00000000
    2النرويج00000000
    3السنغال00000000
    4العراق00000000

  • جدول مباريات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1النمسا - الأردنالأربعاء 17 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 ليفي
    الأرجنتين - الجزائر الأربعاء 17 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 06:00 الإمارات    		-أروهيد
    2النمسا - الأرجنتينالإثنين 22 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		-إيه تي أند تي
    الأردن - الجزائرالثلاثاء 23 يونيو 2026
    07:00 مصر والسعودية، 08:00 الإمارات    		-ليفي
    3الأردن - الأرجنتينالأحد 28 يونيو 2026،
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		-إيه تي أند تي
    الجزائر - النمساالأحد 28 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		-أروهيد

  • ترتيب المجموعة العاشرة - كاس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1الأرجنتين 00000000
    2النمسا 00000000
    3الجزائر 00000000
    4الأردن 00000000

  • جدول مباريات المجموعة الحادية عشر في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1البرتغال - الكونغو الديمقراطية الأربعاء 17 يونيو 2026
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات     		-ملعب إن آر جي
    أوزبكستان - كولومبياالخميس 18 يونيو 2026
    06:00 مصر والسعودية، 07:00 الإمارات     		-استاد أزتيكا
    2البرتغال - أوزبكستانالثلاثاء 23 يونيو 2026
    21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات     		-ملعب إن آر جي 
    كولومبيا - الكونغو الديمقراطيةالأربعاء 24 يونيو 2026
    06:00 مصر والسعودية، 07:00 الإمارات     		-ملعب أكرون 
    3كولومبيا - البرتغالالأحد 28 يونيو 2026
    03:30 فجرًا مصر والسعودية، 04:30 فجرًا الإمارات     		-ملعب هارد روك 
    الكونغو الديمقراطية - أوزبكستانالأحد 28 يونيو 2026
    03:30 فجرًا مصر والسعودية، 04:30 فجرًا الإمارات     		-ملعب مرسيدس بنز 

  • ترتيب المجموعة الحادية عشر - كاس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1البرتغال00000000
    2كولومبيا00000000
    3أوزبكستان 00000000
    4الكونغو الديمقراطية 0000000

  • جدول مباريات المجموعة الثانية عشر في كأس العالم 2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1إنجلترا - كرواتيا الخميس 18 يونيو 2026
    00:00 مصر والسعوديةـ 01:00 الإمارات     		-ملعب اتّ آند تي 
    غانا - بنماالخميس 18 يونيو 2026
    03:00 مصر والسعودية، 04:00 الإمارات     		-ملعب بي إم أو فيلد 
    2إنجلترا - غاناالأربعاء 24 يونيو 2026
    00:00 مصر والسعودية، 01:00 الإمارات     		-ملعب جيليت 
    بنما - كرواتياالأربعاء 24 يونيو 2026
    03:00 مصر والسعودية، 04:00 الإمارات     		-ملعب بي إم أو فيلد 
    3بنما - إنجلتراالأحد 28 يونيو 2026
    01:00 مصر والسعودية، 02:00 فجرًا الإمارات     		-ملعب ميت لايف 
    كرواتيا - غاناالأحد 28 يونيو 2026
    01:00 مصر والسعودية، 02:00 الإمارات     		-ملعب لنكولن فاينانشال فيلد 

  • ترتيب المجموعة الثانية عشر - كاس العالم 2026

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1إنجلترا00000000
    2كرواتيا00000000
    3غانا00000000
    4بنما00000000

  • ترتيب أفضل ثوالث في مجموعات كأس العالم 2026

    المركزالمجموعةالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
     لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1  00000000
    2  00000000
    3  00000000
    4  00000000
     5  00000000
    6  00000000
    7  00000000
    8  00000000
    9  00000000
    10  00000000
    11  00000000
    12  00000000