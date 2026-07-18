ترامب شو! .. هاجم تكتيك توخيل بسبب "صديقه" هاري كين وتوقع استضافة كأس العالم من جديد ولكن مع الصين!

وبدأ ترامب بشكر إنفانتينو على التنظيم: «أود أن أشكر جياني، فقد جاء إليّ بهذه الفكرة المجنونة. نحن لسنا أمة كرة قدم. والآن أصبحنا كذلك، وأعتقد أن هذا الوضع سيستمر بفضل العمل الذي قام به مع العديد من الأصدقاء الذين التقيت بهم اليوم، والذين شاركوا في اتخاذ هذا القرار. لا يوجد أحد مثل إنفانتينو، أو ربما يوجد القليلون فقط، وفريقه، على العمل المذهل الذي قاموا به. الآن أفهم سبب نجاحكم الكبير، لأنه يوجد تفاني من الأشخاص الموجودين في هذه القاعة. ربما كان هذا الحدث الرياضي الأكثر نجاحًا في تاريخ العالم. لقد كان رائعًا. قبل ثماني سنوات، في عام 2018، كان شرفًا لي أن أساعد في جلب كأس العالم إلى أمريكا الشمالية. كان من المفترض أن أكون رئيسًا، كما أظهرت استطلاعات الرأي. لقد سُلبت مني الانتخابات، فماذا حصلتُ في المقابل؟ كأس العالم والأولمبياد".

كما علق ترامب على تألق ليونيل ميسي: «لو كان لدينا، لنقل، 10 ملايين تذكرة إضافية، لبيعنا كل تذكرة منها. كل التذاكر قد بيعت. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. نحن في انتظار المباراة النهائية يوم الأحد بين فريقين استثنائيين: إسبانيا والأرجنتين. لقد رأيت تلك التمريرة من ميسي: على الرغم من أنني لست خبيرًا، إلا أنني أفهم في الرياضة وقليلًا في كرة القدم أيضًا. لقد راقبت ميسي: كان محاطًا برقابة مشددة، أليس كذلك؟ رقابة مشددة. وفجأة... تحرك إلى اليمين. هل تفهمون ما أعنيه؟ لا أعرف إن كنت أنا الوحيد الذي لاحظ ذلك. لم يتحدث أحد عن الأمر، أنا فقط من لاحظته. كان محاطًا برقابة مشددة من لاعب عظيم. ثم تحرك إلى اليمين، بينما بقي اللاعب الآخر ثابتًا في مكانه... فكان لديه كل الوقت الكافي. سدد الكرة. كانت تسديدة مثالية، أو شبه مثالية – كانت تفتقر إلى الكمال بفارق ضئيل جدًّا – وكانت تلك نهاية المباراة. كان ذلك رائعًا. يبدو أن هؤلاء الأبطال العظماء قادرون على فعل ذلك باستمرار. لديهم شيء خاص فطري".

أما عن فولارين بالوجون: «كانت بطولة فريدة من نوعها، مليئة بالمنافسة الشرسة واللحظات التي لا تُنسى. ربما كانت اللحظة الأكثر تميزاً هي عندما عاقبوا ذلك الرجل... هل كانت بطاقة حمراء؟ شعرتُ بضرورة الاتصال بجياني لتقديم اقتراح. قلتُ: «أود أن أقدم اقتراحاً: دع ذلك الشاب يلعب». لا، لم أقل ذلك. قلت: «أود تقديم شكوى». وفي الواقع لم أفعل ذلك. لم يكن لدي أي فكرة عما سيحدث، لكن كما تعلم، سارت الأمور على نحو أفضل بكثير بهذه الطريقة، لأنه لم تكن هناك أي جدل. فازوا بالمباراة وتمكن فريقنا من الاعتماد على جميع لاعبيه. اتخذوا قراراً ممتازاً آخر، على الرغم من أنني أعلم أن الفضل في ذلك لن يُنسب إليهم أبداً. اتخذ جاني قراراً جيداً آخر من بين قراراته العديدة الجيدة. لكن الروح والوطنية والوحدة التي ولّدها كل هذا... أعتقد أنها قادرة على توحيد العالم. لقد حطمت كأس العالم 2026 تقريباً كل الأرقام القياسية التي يمكن تخيلها".

وعلق ترامب على فكرة إعادة استضافة بلاده لكأس العالم: "إنها بلا منازع أكبر بطولة كأس العالم في التاريخ. بل إنها أكبر بكثير، لأنها تستضيف 16 فريقًا إضافيًا. وعلى ما أعتقد، ستجعلونها أكبر بكثير في المرة القادمة. يجب أن تختاروا الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. هذه المرة، دعونا نستبعد المكسيك وكندا. كان لدى جياني فكرة أخرى أيضًا. قال إننا يمكن أن ننظمها في الصين والولايات المتحدة في المرة القادمة. الصين والولايات المتحدة. وبذلك تكون هناك رحلة طيران قصيرة ومريحة بين مباراة وأخرى. كما تعلم، سيكون اللاعبون متحمسين جدًّا لذلك".

وأتبع: "يتجاوز العدد الإجمالي للحضور إجمالي الحضور في آخر بطولتي كأس العالم مجتمعتين. وقد أدارنا كل شيء بشكل لا تشوبه شائبة. لا أود أن أقول ذلك الآن، لأنه لا تزال هناك مباراتان متبقيتان، لكن الروح الجماعية كانت استثنائية. ويجب أن أقول إن قوات الأمن كانت رائعة. لم تحدث أي مشاجرات، ولا حوادث من أي نوع".

ثم، في حديثه إلى وسائل الإعلام البريطانية، أضاف: «لديكم لاعب رائع في إنجلترا، لعبت معه الجولف. تعلمون ذلك، أليس كذلك؟ إنه هاري، وقد كان رائعاً. أعتقد أنهم ربما أخطأوا في تحويله إلى لاعب دفاعي. ماذا أعرف أنا؟ لقد أخذوا أفضل لاعب لديهم ووضعوه في الدفاع. ماذا أعرف أنا عن التدريب؟ ماذا أعرف أنا عن كرة القدم؟ كانوا متقدمين في النتيجة، فأخذوا أفضل لاعب لديهم ووضعوه في الدفاع. ثم، بطريقة ما... يجب أن تكون هجوميًا بعض الشيء، أليس كذلك؟ لكن لا، لا أريد إصدار أحكام... باختصار، ماذا أعرف أنا عن التدريب؟ لقد وجدت الأمر غريبًا بعض الشيء، لكن هاري شاب رائع حقًا".