كذب الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج ما قاله القطري جاسم الرميحي؛ الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، بشأن أسعار تذاكر مباريات خليجي 27، مؤكدًا أن اللجنة السعودية المنظمة للبطولة ضغطت لتخفيض الأسعار، دون جدوى.
أزمة تذاكر خليجي 27 .. وليد الفراج مكذبًا جاسم الرميحي: ما قلته عن اللجنة السعودية غير صحيح!
ما القصة؟
كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" ينطلق اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، حيث عقد الرميحي أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للرد على التساؤلات.
وأثناء المؤتمر، سئل الرميحي عن سبب ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، ليؤكد أنه تم الاتفاق عليها مع اللجنة المنظمة "السعودية"، رافضًا اعتبارها مرتفعة بل متوسطة.
لكن ما أثار الجدل هو رده على الصحفي نواف العقيل الذي وصف الأسعار بالمرتفعة، حيث قال الرميحي: "يمكن الأسعار مرتفعة بالنسبة لك ولظروفك، أنت من أهل جدة صحيح؟ لذلك سألت عن الأسعار!".
هذا الرد اعتبر تقليلًا من أهل جدة وظروفهم الحياتية، ما أثار الاستياء في الوسط الرياضي السعودي.
تكذيب الفراج للرميحي
من جانبه، شدد وليد الفراج على عدم صدق ما قاله جاسم الرميحي بشأن موافقة اللجنة السعودية المنظمة لخليجي 27 على أسعار التذاكر.
وقال الفراج عبر حلقة برنامجه "روتانا سبورت مع وليد": "اللجنة السعودية المنظمة للبطولة طلبت من الاتحاد الخليجي تخفيض التذاكر، وضغطت من أجل ذلك، لكن تمر رفض طلبها، ما دفع الاتحاد السعودي لتوزيع التذاكر مجانًا على الجمهور، من أجل تخفيض الضغط. ما قاله المسؤول الخليجي غير صحيح".
وأضاف: "القوة الشرائية في جدة مثل بروندي؟ مع احترامي لبروندي!، تعليق الرميحي لم يكن موفقًا، سنعتبرها زلة. الرجل ضيفنا، وإن أخطأ نتحمل، وإن كان تعليقه لم يكن موفقًا أبدًا أبدًا أبدًا".
ما هي أسعار تذاكر خليجي 27؟
كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباريات خليجي 27، والتي تتراوح بين 23 إلى 2975 ريال سعودي.
وجاءت أسعار مباريات الجولة الأولى ونصف النهائي والنهائي: 127 ريال للدرجة الأولى، 102 ريالًا للثانية، 75 للثالثة، و47 للرابعة.
أما فئة "بريميوم" فتحدد لها سعر 257 ريالًا، والفضية 333 ريالًا، أما الذهبية وهي الأعلى بـ2975 ريالًا.
وبالحديث عن مباريات دور المجموعات التي يستضيفها ملعب الإنماء، فسعر الفئة الأولى 98 ريالًا، و71 للثانية، و47 للثالثة، أما الرابعة فتحدد لها 23 ريالًا.
وتبلغ أسعار فئة "بريميوم" في دور المجموعات 198 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا، أما الذهبية بـ1980 ريالًا.
أخيرًا، مع أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات التي تقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحدد لها 23 ريال للفئة الثالثة، 39 للفئة الثانية، و63 للأولى.
وتأتي الفئة الذهبية بـ1980 ريالًا، والفضية بـ333 ريالًا.
متى يبدأ خليجي 27؟
من المقرر أن تنطلق النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي، اليوم الأربعاء، بمواجهتي العراق وعمان، والسعودية والكويت.
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