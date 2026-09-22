أزمة تذاكر خليجي 27 .. وليد الفراج مكذبًا جاسم الرميحي: ما قلته عن اللجنة السعودية غير صحيح!

كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" ينطلق اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، حيث عقد الرميحي أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للرد على التساؤلات.

وأثناء المؤتمر، سئل الرميحي عن سبب ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، ليؤكد أنه تم الاتفاق عليها مع اللجنة المنظمة "السعودية"، رافضًا اعتبارها مرتفعة بل متوسطة.

لكن ما أثار الجدل هو رده على الصحفي نواف العقيل الذي وصف الأسعار بالمرتفعة، حيث قال الرميحي: "يمكن الأسعار مرتفعة بالنسبة لك ولظروفك، أنت من أهل جدة صحيح؟ لذلك سألت عن الأسعار!".

هذا الرد اعتبر تقليلًا من أهل جدة وظروفهم الحياتية، ما أثار الاستياء في الوسط الرياضي السعودي.



