"تدمر لاعبينا" - رئيس نادي نابولي يدعو إلى إصلاح جذري في الدوري الإيطالي بعد تعرض إيطاليا لخيبة أمل أخرى في كأس العالم

في أعقاب فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، دعا دي لورينتيس إلى إجراء إصلاح شامل للدوري الإيطالي الممتاز. ويؤكد رئيس نادي نابولي أن كثرة المباريات تؤدي إلى إرهاق اللاعبين المتميزين وتحرم المنتخب الوطني من وقت التحضير الضروري.

وفي حديثه إلى راديو CRC عقب الهزيمة الدرامية التي مني بها الأزوري في نهائي الملحق على يد البوسنة والهرسك، أعرب دي لورينتيس عن إحباطه الذي طال أمده. وقال: "موقفي واضح منذ عشر سنوات. هذا الأمر يجعلني أبتسم فحسب". "لطالما قلنا إن عدد المباريات الذي يتم لعبه كبير للغاية، وهذا يدمر لاعبينا".