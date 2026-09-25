"تدليس وأمريكا تتعاقد مع قطاع طرق" .. نقاش ساخن بخصوص "تجنيس" منتخب الإمارات

الناقد السعودي الشهير صالح الطريقي أدلى برأيه هو الآخر في القضية، إذ اقتبس مقطع الفيديو من "المجلس" عبر حسابه على "إكس" وكتب: هذا تدليس، أغلب اللاعبين بأوروبا وأمريكا جذورهم أفريقية. آباءهم هاجروا بحثا عن حياة أفضل، فولدوا، أو كانوا أطفال حين هاجرت أسرهم، وتم صناعتهم بالبلد التي هاجروا لها.هم خامات جيدة، وجدوا مصنعا يصقلهم. ولم يجنسوا وهم كبار، كذلك هم أقل مستوى من أن يلعبوا بمنتخباتهم".





وجاء رد من أحد متابعي الطريقي حول التجنيس، ضاربًا المثل بالجيش الأمريكي الذي كتب صاحب الحساب بأنه يعطي الجنسية للمشاركين فيه وعائلتهم تحت شروط، ليرد الطريقي: "أمريكا لا تجنس جنود، بل تتعاقد مع "مرتزقة/قطاع طرق"، وكان هناك أكثر من 15 ألف من المرتزقة أبان احتلال العراق، وثمة منظمات لتأجير المرتزقة.أمس كان مقالي بالرياضية عن الموضوع (المرتزقة من الحروب إلى كرة القدم).ربما يوضح لك الفارق بين التجنيس والمرتزقة يا صديقي".







