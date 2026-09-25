عاد الحديث بقوة عن "التجنيس" في صفوف منتخب الإمارات عقب انتصاره الافتتاحي في كأس الخليج 2026 على منتخب اليمن برباعية نظيفة مساء الخميس.
"تدليس وأمريكا تتعاقد مع قطاع طرق" .. نقاش ساخن بخصوص "تجنيس" منتخب الإمارات
ماذا حدث؟
برنامج "المجلس" الشهير عبر "الكأس" طرح الموضوع الخاص باللاعبين المجنسين في صفوف المنتخب الإماراتي للنقاش في حلقته الأخيرة، وكان للمحلل أحمد سعيد رأيه في القضية.
وقال سعيد: "العرف أصبح حديث الناس في الموضوع، كلام المدرب أن هذا أمر يحدث في العالم كله، هذا كلام جيد وموضوع التجنيس موجود بالعالم أجمع، لسنا الوحيدين وبدون ذكر اسماء، نحن في بطولة خليجية ويجب البعد عن الصدامات، كرة القدم مثل أي مجال في أي دولة حيث يحدث تجنيس، الشخص الذي يقدم لي خدمة أعطيه الجنسية".
تعليقات الطريقي
الناقد السعودي الشهير صالح الطريقي أدلى برأيه هو الآخر في القضية، إذ اقتبس مقطع الفيديو من "المجلس" عبر حسابه على "إكس" وكتب: هذا تدليس، أغلب اللاعبين بأوروبا وأمريكا جذورهم أفريقية. آباءهم هاجروا بحثا عن حياة أفضل، فولدوا، أو كانوا أطفال حين هاجرت أسرهم، وتم صناعتهم بالبلد التي هاجروا لها.هم خامات جيدة، وجدوا مصنعا يصقلهم. ولم يجنسوا وهم كبار، كذلك هم أقل مستوى من أن يلعبوا بمنتخباتهم".
وجاء رد من أحد متابعي الطريقي حول التجنيس، ضاربًا المثل بالجيش الأمريكي الذي كتب صاحب الحساب بأنه يعطي الجنسية للمشاركين فيه وعائلتهم تحت شروط، ليرد الطريقي: "أمريكا لا تجنس جنود، بل تتعاقد مع "مرتزقة/قطاع طرق"، وكان هناك أكثر من 15 ألف من المرتزقة أبان احتلال العراق، وثمة منظمات لتأجير المرتزقة.أمس كان مقالي بالرياضية عن الموضوع (المرتزقة من الحروب إلى كرة القدم).ربما يوضح لك الفارق بين التجنيس والمرتزقة يا صديقي".
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