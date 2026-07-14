تدرب منفردًا قبل ساعات من المباراة.. ديشان يكشف موقف مبابي من مواجهة إسبانيا!

يدخل مبابي مباراة نصف النهائي برصيد ثمانية أهداف في البطولة، ويتصدر سباق «الحذاء الذهبي» متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي بفضل فارق عدد التمريرات الحاسمة. وتشكل عودته دفعة قوية لفرنسا وهي تستعد لمواجهة إسبانيا.

كما أن عودة تشواميني ستعزز قوة فرنسا في خط الوسط بعد غيابه مؤخرًا، مما يمنح ديشان خيارًا إضافيًا في مواجهة المنتخب الإسباني الذي أبهر الجميع بأسلوبه القائم على الاستحواذ على الكرة طوال البطولة.

وفي حديثه عن تعافي تشواميني، قال ديشان: «على الرغم من أنه كان على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة، إلا أن المخاطرة كانت لا تزال كبيرة. حالته أفضل اليوم. لن أقول إنه تعافى بنسبة 100 في المائة، لكنه جاهز الآن».