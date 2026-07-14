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تدرب منفردًا قبل ساعات من المباراة.. ديشان يكشف موقف مبابي من مواجهة إسبانيا!
ديشان يبدد المخاوف بشأن لياقة مبابي
أكد ديشان أن مبابي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة نصف نهائي كأس العالم التي ستخوضها فرنسا ضد إسبانيا، وذلك بعد ظهور مخاوف بشأن لياقة المهاجم. وكان مبابي قد تم استبداله في الدقيقة 77 من مباراة فوز فرنسا 2-0 على المغرب، بعد تعرضه لما وصفه بأنه إصابة طفيفة في الكاحل. وظهرت شكوك جديدة عندما تدرب بعيدًا عن المجموعة الرئيسية يوم الاثنين، وأفادت قناة RMC Sport أن مبابي لا يزال يعاني من ألم في الكاحل. ومع ذلك، أصر ديشان على أنه لم تحدث أي انتكاسة.
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ديشان يشرح الوضع المتعلق بالإصابات في صفوف المنتخب الفرنسي
وفي حديثه قبل مباراة نصف النهائي، قلل ديشان من أهمية المخاوف المحيطة بحالة مبابي وشرح السبب وراء تعديل جدول تدريباته.
وقال مدرب المنتخب الفرنسي، وفقًا لما نقلته صحيفة «ذا أثليتيك»: «إنه يشعر بحالة جيدة». وقلل من أهمية تقصير مدة الحصة التدريبية، مضيفًا: «لديه الحق، مثل الآخرين، في أن يمارس التمرين لمدة 15 دقيقة بدلاً من 20 دقيقة».
فرنسا تحصل على دفعة مزدوجة في الوقت المناسب
يدخل مبابي مباراة نصف النهائي برصيد ثمانية أهداف في البطولة، ويتصدر سباق «الحذاء الذهبي» متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي بفضل فارق عدد التمريرات الحاسمة. وتشكل عودته دفعة قوية لفرنسا وهي تستعد لمواجهة إسبانيا.
كما أن عودة تشواميني ستعزز قوة فرنسا في خط الوسط بعد غيابه مؤخرًا، مما يمنح ديشان خيارًا إضافيًا في مواجهة المنتخب الإسباني الذي أبهر الجميع بأسلوبه القائم على الاستحواذ على الكرة طوال البطولة.
وفي حديثه عن تعافي تشواميني، قال ديشان: «على الرغم من أنه كان على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة، إلا أن المخاطرة كانت لا تزال كبيرة. حالته أفضل اليوم. لن أقول إنه تعافى بنسبة 100 في المائة، لكنه جاهز الآن».
- Getty Images
الأنظار تتجه نحو المواجهة الحاسمة في إسبانيا
ستوجه فرنسا الآن كامل اهتمامها إلى مباراة نصف نهائي كأس العالم ضد إسبانيا، حيث من المتوقع أن يكون كل من مبابي وتشواميني تحت تصرف المدرب ديشان.
وتشكل لياقة مبابي والعودة المحتملة لتشواميني دفعة قوية لفرنسا في استعداداتها لواحدة من أصعب الاختبارات التي ستواجهها في البطولة.
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