عزا غوارديولا نجاح فريقه الأخير إلى تفوقٍ نفسي أكثر منه إلى تعديلات تكتيكية بحتة، مشيدًا بالهرمية الداخلية لكونها تعزّز ثقافة الانتصار. ويعتقد أن الانتعاش الحالي الذي يعيشه الفريق، بمساعدة ندرة الالتزامات الأوروبية في منتصف الأسبوع، أتاح تحضيرًا أكثر تركيزًا على ملعب التدريب.

وفي حديثه عن العقلية الاستثنائية للاعبيه وحجم المواجهة المقبلة، قال مدرب سيتي: "كان الشوط الثاني استثنائيًا لأننا كنا نملك العقلية. لم يكن الأمر تكتيكًا. نحن نعرف بعضنا منذ وقت طويل، وأظهر اللاعبون ذهنية جيدة للفوز هنا، وهو أمر ليس سهلًا أبدًا. الماضي كان شيئًا فريدًا، لكننا ننمو. لدينا أسابيع طويلة الآن بعدما خرجنا من دوري أبطال أوروبا. نحن أكثر انتعاشًا، وفي التدريب، الجميع يعرف تمامًا ما الذي يجب عليهم فعله."

وأضاف: "سنرى ما سيحدث لاحقًا. أرسنال بمثابة نهائي، لكن لا تقل لي إن برينتفورد في الأسبوع التالي ستكون سهلة. هناك أمور كثيرة ستحدث. قلتُ بالأمس فقط للاعبين إن عليهم أن يسترخوا."