"تخيلوا الفوز على آرسنال مرتين خلال بضعة أسابيع!" - بيب غوارديولا يرمي القفاز لنجوم مانشستر سيتي قبل "نهائي" الدوري الإنجليزي الممتاز أمام "المدفعجية"
فجوة ضيقة في المدينة
استغلّ المطاردون للقب واحدة من مباراتيهم المؤجّلتين عبر سحق تشيلسي بأداءٍ لا يرحم في الشوط الثاني، ما زاد الضغط بشكل كبير على متصدّري الدوري بقيادة ميكيل أرتيتا. يضمن هذا الفوز تقليص الفارق في الصدارة إلى ست نقاط، مع احتفاظ السيتي أيضاً بمباراة إضافية مؤجّلة قد تُمكّنه من تقليص الفجوة أكثر. ويأتي هذا الزخم المحلي في وقتٍ تعثّر فيه منافسوهم، بخسارتهم ثلاثاً من آخر أربع مباريات في جميع المسابقات مع احتدام سباق التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.
العقلية أهم من التكتيكات
عزا غوارديولا نجاح فريقه الأخير إلى تفوقٍ نفسي أكثر منه إلى تعديلات تكتيكية بحتة، مشيدًا بالهرمية الداخلية لكونها تعزّز ثقافة الانتصار. ويعتقد أن الانتعاش الحالي الذي يعيشه الفريق، بمساعدة ندرة الالتزامات الأوروبية في منتصف الأسبوع، أتاح تحضيرًا أكثر تركيزًا على ملعب التدريب.
وفي حديثه عن العقلية الاستثنائية للاعبيه وحجم المواجهة المقبلة، قال مدرب سيتي: "كان الشوط الثاني استثنائيًا لأننا كنا نملك العقلية. لم يكن الأمر تكتيكًا. نحن نعرف بعضنا منذ وقت طويل، وأظهر اللاعبون ذهنية جيدة للفوز هنا، وهو أمر ليس سهلًا أبدًا. الماضي كان شيئًا فريدًا، لكننا ننمو. لدينا أسابيع طويلة الآن بعدما خرجنا من دوري أبطال أوروبا. نحن أكثر انتعاشًا، وفي التدريب، الجميع يعرف تمامًا ما الذي يجب عليهم فعله."
وأضاف: "سنرى ما سيحدث لاحقًا. أرسنال بمثابة نهائي، لكن لا تقل لي إن برينتفورد في الأسبوع التالي ستكون سهلة. هناك أمور كثيرة ستحدث. قلتُ بالأمس فقط للاعبين إن عليهم أن يسترخوا."
تحدي العنوان الاستثنائي
سارع مدرب سيتي إلى تذكير لاعبيه بصعوبة المهمة الهائلة التي تنتظرهم، معترفًا بأرسنال بوصفه معيار التفوق في أوروبا حتى الآن هذا الموسم. وبعد أن كان قد هزم «الغانرز» مؤخرًا في ويمبلي ليرفع كأس كاراباو في 22 مارس، لا يزال غوارديولا حذرًا من الوقوع في فخ التراخي رغم السجل التاريخي لسيتي، إذ خسر مرة واحدة فقط في آخر 43 مباراة خلال آخر 10 مباريات من الموسم.
وعند حديثه عن الاحترام الواجب للمنافسين والفرصة الفريدة لهزيمتهم مرتين خلال فترة قصيرة، أضاف: «لقد كانوا أفضل فريق في هذا البلد، وفي أوروبا، حتى الآن. هزيمة أرسنال مرة واحدة أمر صعب للغاية، فتخيل هزيمتهم مرتين خلال بضعة أسابيع. علينا أن نرتاح. أود أن أقول لجماهيرنا: احترموا أرسنال كثيرًا، إنهم فريق استثنائي. تعالوا وساندونا منذ الدقيقة الأولى لأن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم.
«عقلية المجموعة. التسلسل الهرمي منحني عقلية لاعبين رائعين، وهذا هو مفتاح النجاح. لطالما شعرت بذلك خلال الشهر ونصف الماضيين. الفوز كثيرًا في العصر الحديث أمر شديد التعقيد. لدينا فرصة لإثبات أنفسنا مجددًا الأسبوع المقبل».
تشكل المواجهة المرتقبة ضد «المدفعجية» في 19 أبريل بداية مرحلة ختامية عالية الضغط ستوضع فيها ثبات سيتي الأسطوري في نهاية الموسم على المحك إلى أقصى حد. وبعد «نهائي» الاتحاد، يواجه رجال غوارديولا فترة تعافٍ سريعة مع رحلة إلى بيرنلي قبل جدول حاسم في مايو يتضمن مواجهات مع إيفرتون وبرينتفورد وبورنموث وكريستال بالاس. وبمعدل فوز قوي يبلغ 74% في آخر 10 مباريات لهم خلال السنوات الأخيرة، يتطلع سيتي إلى الحفاظ على زخمه حتى ختام الموسم أمام أستون فيلا في 24 مايو.