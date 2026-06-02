أعلنت إسبانيا رسمياً عن أرقام قمصان لاعبيها في كأس العالم المقبلة، حيث احتفظ «يامال» بالقميص رقم 19 الذي اشتهر به مع برشلونة. ومن المقرر أن يرتدي النجم الشاب هذا الرقم في أول مشاركة له في كأس العالم، في الوقت الذي تسعى فيه «لا روخا» إلى الفوز بلقبها العالمي الثاني.

كان أكبر موضوع نقاش في الإعلان هو قرار منح جافي القميص رقم 9. يرتبط هذا الرقم تقليديًا بالمهاجمين، وقد ارتداه سابقًا لاعبون مثل فرناندو توريس وألفارو موراتا. وأثار تخصيصه للاعب خط وسط نقاشًا سريعًا بين المشجعين.

من ناحية أخرى، حصل داني أولمو على القميص رقم 10 الذي يرتديه يامال في برشلونة حاليًا، بينما سيرتدي نيكو ويليامز القميص رقم 17 وميكيل أويارزابال القميص رقم 21. وفي حراسة المرمى، حصل ديفيد رايا على القميص رقم 1، بينما حصل أوناي سيمون على القميص رقم 23.







