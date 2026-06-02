تخلى عن الـ 10.. يامال يترك قميصه في برشلونة ومفاجأة للرقم 9 في منتخب إسبانيا!
إسبانيا تعلن أرقام اللاعبين في التشكيلة قبل كأس العالم
أعلنت إسبانيا رسمياً عن أرقام قمصان لاعبيها في كأس العالم المقبلة، حيث احتفظ «يامال» بالقميص رقم 19 الذي اشتهر به مع برشلونة. ومن المقرر أن يرتدي النجم الشاب هذا الرقم في أول مشاركة له في كأس العالم، في الوقت الذي تسعى فيه «لا روخا» إلى الفوز بلقبها العالمي الثاني.
كان أكبر موضوع نقاش في الإعلان هو قرار منح جافي القميص رقم 9. يرتبط هذا الرقم تقليديًا بالمهاجمين، وقد ارتداه سابقًا لاعبون مثل فرناندو توريس وألفارو موراتا. وأثار تخصيصه للاعب خط وسط نقاشًا سريعًا بين المشجعين.
من ناحية أخرى، حصل داني أولمو على القميص رقم 10 الذي يرتديه يامال في برشلونة حاليًا، بينما سيرتدي نيكو ويليامز القميص رقم 17 وميكيل أويارزابال القميص رقم 21. وفي حراسة المرمى، حصل ديفيد رايا على القميص رقم 1، بينما حصل أوناي سيمون على القميص رقم 23.
المشجعون يتساءلون عن خيارات إسبانيا غير التقليدية
تركزت معظم ردود الفعل على حصول جافي على القميص رقم 9. وانتقد العديد من المشجعين هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررين ذلك بأن هذا الرقم يجب أن يظل مرتبطًا بمهاجم معروف وليس بلاعب وسط.
وأشار مشجعون آخرون أيضًا إلى نظام الترقيم غير التقليدي في المنتخب الإسباني، ملاحظين أن العديد من اللاعبين المتوقع أن يلعبوا أدوارًا رئيسية قد تم تخصيص أرقام أعلى لهم بدلاً من النطاق التقليدي من 1 إلى 11.
لا يزال دي لا فوينتي واثقاً من فرص إسبانيا
يأتي الإعلان عن أرقام اللاعبين وسط ثقة متزايدة داخل معسكر المنتخب الإسباني قبيل انطلاق البطولة. وقد أعرب المدرب لويس دي لا فوينتي عن دعمه الصريح لفرص فريقه، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة توخي الحذر.
وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "علينا أن نتحلى بالحذر، على الرغم من أننا المرشحون للفوز. علينا أن نبقى واقعيين. لا أنكر أننا المرشحون، لكننا مرشحون بنفس القدر مثل إنجلترا أو فرنسا".
إسبانيا تستعد لمواجهة التحديات في البطولة
ستواصل إسبانيا استعداداتها بمباراتين وديتين ضد العراق وبيرو قبل أن توجه كامل اهتمامها إلى كأس العالم. ويقع منتخب دي لا فوينتي في المجموعة H إلى جانب الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية وأوروجواي. ومن غير المرجح أن تهدأ الجدل حول أرقام اللاعبين قريبًا، لكن الاهتمام سيتحول قريبًا إلى الأداء على أرض الملعب، حيث تسعى إسبانيا إلى إثبات جدارتها كواحدة من المرشحات للفوز بالبطولة.