تحول منزل دييغو مارادونا إلى مطبخ خيري بعد وفاة بطل كأس العالم الأسطوري

يُستخدم منزل مارادونا السابق في فيلا فيوريتو، وهو حي فقير يقع في ضواحي بوينس آيرس، لمساعدة المحتاجين إلى الطعام.

ورغم أن العقار لم يعد ملكاً لعائلة الفائز السابق بكأس العالم، إلا أنه لا يزال موقعاً ذا أهمية ثقافية هائلة. ولا تزال اللوحة الجدارية التي تصور مارادونا إلى جانب عبارة "بيت الله" ظاهرة على واجهة المنزل، وقد أُعلن المنزل موقعاً تاريخياً وطنياً في عام 2021.

وقد أعار المالك الحالي الفناء الترابي لمجموعة من المتطوعين لإنشاء مطبخ خيري، لضمان استمرار الموقع في خدمة سكان المجتمع الذي صقل فيه المهاجم الأسطوري مهاراته لأول مرة.

توفي أسطورة الأرجنتين بشكل مأساوي عن عمر يناهز 60 عاماً في نوفمبر 2020، لكن إرثه في مسقط رأسه لا يزال قوياً كما كان دائماً من خلال هذه المبادرة الخيرية الجديدة.



