AFP
ترجمه
تحول منزل دييغو مارادونا إلى مطبخ خيري بعد وفاة بطل كأس العالم الأسطوري
بداية متواضعة تحولت إلى موقع تاريخي
يُستخدم منزل مارادونا السابق في فيلا فيوريتو، وهو حي فقير يقع في ضواحي بوينس آيرس، لمساعدة المحتاجين إلى الطعام.
ورغم أن العقار لم يعد ملكاً لعائلة الفائز السابق بكأس العالم، إلا أنه لا يزال موقعاً ذا أهمية ثقافية هائلة. ولا تزال اللوحة الجدارية التي تصور مارادونا إلى جانب عبارة "بيت الله" ظاهرة على واجهة المنزل، وقد أُعلن المنزل موقعاً تاريخياً وطنياً في عام 2021.
وقد أعار المالك الحالي الفناء الترابي لمجموعة من المتطوعين لإنشاء مطبخ خيري، لضمان استمرار الموقع في خدمة سكان المجتمع الذي صقل فيه المهاجم الأسطوري مهاراته لأول مرة.
توفي أسطورة الأرجنتين بشكل مأساوي عن عمر يناهز 60 عاماً في نوفمبر 2020، لكن إرثه في مسقط رأسه لا يزال قوياً كما كان دائماً من خلال هذه المبادرة الخيرية الجديدة.
تزايد الطلب في فيلا فيوريتو
أدت الأزمة المالية التي تعاني منها الأرجنتين إلى تدفق السكان المحليين إلى الموقع للحصول على وجبات الطعام، في الوقت الذي يواجه فيه البلد ظروفاً اقتصادية صعبة. وأصبح هذا المطبخ المؤقت شريان حياة للكثيرين ممن كانوا يهتفون في الماضي للصبي الذي غادر هذه الشوارع بالذات ليغزو عالم كرة القدم.
قال ليوناردو فابيان ألفاريز، القس الذي يدير مطبخ الحساء المؤقت، لرويترز: "لقد زادت طلبات الطعام بنحو 300 في المائة. من الواضح أن الناس فقدوا وظائفهم ويأتون إلى الطابور خجلاً، ليحصلوا على الطعام وأي شيء نقدمه لهم. هذا شيء لم يحدث لنا من قبل".
مارادونا بين المجد والصراع
كانت مسيرة مارادونا حافلة بإنجازات غير مسبوقة وصعوبات معروفة للجميع. فقد كافح إدمان المخدرات ومشاكل صحية قبل أن يتوفى إثر نوبة قلبية، لكن تأثيره على أرض الملعب لا يزال يُعتبر المعيار الذهبي بالنسبة للكثيرين.
خلال مسيرته الحافلة بالبطولات، قدم بعضاً من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ كرة القدم، وأبرزها قيادة الأرجنتين إلى المجد في كأس العالم 1986 في المكسيك.
امتد تأثيره إلى ما هو أبعد من أيام لعبه وامتد إلى فترة عمله في مقاعد البدلاء. كما تولى لاعب الوسط المهاجم السابق منصب مدرب منتخب بلاده لمدة عامين عندما انتقل إلى مجال الإدارة. كان مارادونا على رأس المنتخب الأرجنتيني عندما وصلت الأرجنتين إلى ربع نهائي كأس العالم عام 2010.
تتواصل التعازي في جميع أنحاء العالم
وفي حين يخدم ملعب طفولته المجتمع المحلي في بوينس آيرس، فقد وجدت الأندية الأخرى التي لعب لها طرقها الخاصة لتخليد ذكرى هذه الأيقونة. فقد قام نادي نابولي، الذي يُعبد فيه مارادونا كإله لقيادته الفريق إلى الفوز بلقبين في الدوري الإيطالي، بإعادة تسمية ملعبه تكريماً له. ويُعرف الملعب الآن باسم «ملعب دييغو أرماندو مارادونا»، ليكون بمثابة تكريم دائم لتأثير الأسطورة على مدينة نابولي.