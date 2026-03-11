مدد بوروسيا دورتموند عقده مع فيليكس نميشا قبل موعده حتى عام 2030. وكان كل من ky و Bild قد أفادا في وقت سابق أن الطرفين اتفقا على تمديد العقد الذي كان سينتهي في صيف 2028 قبل موعده.
تحول غير متوقع في مفاوضات العقد: BVB يحقق اختراقًا مع لاعب نجم
وسيحصل لاعب خط الوسط المركزي على راتب أعلى بكثير، ومن المقرر أن يصبح من بين اللاعبين الأعلى أجراً في نادي بوروسيا دورتموند، حسبما أفادت التقارير.
وقال المدير الرياضي لارس ريكن: "نحن سعداء للغاية بمواصلة مسيرتنا مع فيليكس. إنه يتماهى تمامًا مع بوروسيا دورتموند ويشكل عنصرًا أساسيًا في خطتنا الاستراتيجية لتشكيل الفريق". وأضاف: "تمديد عقده هو إشارة إلى الاستمرارية ويؤكد قناعتنا بأننا سنحقق النجاح معًا في السنوات المقبلة".
لكن الأمر لم يكن بهذه الوضوح في الأسابيع الماضية: فقد ظهرت مؤخرًا تقارير متعددة تفيد بأن العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز أبدت اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. وقد تم ذكر ناديه السابق مانشستر سيتي، الذي لعب له في فرق الشباب، وكذلك مانشستر يونايتد.
كما ذكرت صحيفة بيلد أن نميشا يفكر في مغادرة بوروسيا دورتموند الصيف المقبل وأن الدوري الإنجليزي الممتاز هو وجهته المفضلة.
فيليكس نميشا هو أحد اللاعبين الرئيسيين في نادي بوروسيا دورتموند.
تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، أصبح نميشا لاعباً أساسياً في بوروسيا دورتموند هذا الموسم. في موسم 2025/26، خاض 38 مباراة في جميع المسابقات وساهم في ثمانية أهداف - خمسة أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة.
أداءه القوي بقميص الفريق الأصفر والأسود أكسبه مؤخرًا مشاركات متكررة في المنتخب الألماني. في مباريات تصفيات كأس العالم في نوفمبر ضد لوكسمبورغ وسلوفاكيا، اعتمد عليه مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان. كما أنه يعتبر مرشحًا قويًا للمشاركة في كأس العالم في الصيف.
انتقل نميشا في عام 2023 من فولفسبورغ إلى شتوتغارت مقابل 30 مليون يورو.
فيليكس نميشا: إحصائيات موسم 2025/26
ألعاب 38 أهداف 5 تمريرات 3
