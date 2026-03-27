تحول تاريخي في دوري أبطال أوروبا: اعتباراً من هذا العام، ستُقام المباراة النهائية في الساعة 6 مساءً. الأسباب

ما سبب هذا القرار؟ تقديم تجربة أفضل ومزايا متنوعة للمشجعين والفرق والمدن المضيفة.

أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن تغيير مهم في جدول مباريات بطولته الرئيسية: اعتبارًا من هذا العام في بودابست، سيتم تغيير موعد انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من الساعة 21:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت إيطاليا.

وقد اتُخذ هذا القرار لتوفير تجربة أفضل للجماهير والفرق والمدن المضيفة في يوم المباراة، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية والعمليات، مع توفير العديد من المزايا الملموسة في الوقت نفسه. والهدف من ذلك هو جعل المباراة النهائية تجربة ممتعة حقًا لجميع من يرغبون في المشاركة في هذا الحدث المثير، من خلال خلق أجواء مريحة تسمح للعائلات والأطفال بمشاهدة أهم مباراة في الموسم.

  • مزايا هذا الاختيار

    بالنسبة للمشجعين القادمين من خارج المدينة، سيعني ذلك سهولة أكبر في استخدام وسائل النقل العام، لا سيما بعد المباراة، ورحلة عودة من الملعب أكثر أمانًا وراحة. أما بالنسبة للمدن المضيفة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الأثر الاقتصادي للحدث، مما يتيح للمشجعين فرصة مواصلة الاحتفالات.

    كما يتوافق موعد البداية الجديد مع أوقات بث أكثر ملاءمة، مما يتيح الوصول إلى جمهور تلفزيوني ورقمي أوسع نطاقاً في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.

  • التصريحات

    "من خلال هذا التغيير، نضع تجربة المشجعين في صميم خططنا. تُعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ذروة الموسم الكروي، وسيجعل الموعد الجديد لبدء المباراة هذه التجربة أكثر سهولة وشمولية وتأثيراً لجميع الأطراف المعنية. في حين أن انطلاق المباراة في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا مناسب للمباريات التي تقام خلال أيام الأسبوع، فإن الموعد الجديد لنهائي يوم السبت يعني انتهاء المباراة في وقت مبكر، حتى لو استمرت إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، ويتيح للمشجعين فرصة الاستمتاع ببقية المساء مع الأصدقاء والعائلة، مستمتعين بأهم مباراة في الموسم"، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفرين.

    ويوافقه الرأي رونان إيفين، المدير التنفيذي لـ Football Supporters Europe: "هذه خطوة إلى الأمام ترحب بها الجماهير بشدة ونحن ندعمها بقوة. على مدار العامين الماضيين، عملت Football Supporters Europe عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لتقديم تجربة أفضل للجماهير في نهائيات الأندية. يؤكد هذا التغيير مرة أخرى أن احتياجات الجماهير تؤخذ في الاعتبار. إن تقديم موعد انطلاق المباراة يجعل الرحلات في نفس اليوم أكثر قابلية للتنفيذ، ويقلل من ضغوط السفر، ويسمح للجماهير بالاستمتاع بالحدث دون القلق بشأن الترتيبات اللوجستية في وقت متأخر من الليل. إنه تحسين عملي يضع الجماهير في المقام الأول ويعزز التقدم الذي تم إحرازه بالفعل لتحسين الترحيب وإمكانية الوصول ومستويات الخدمة في نهائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".