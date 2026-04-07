Goal.com
مباشر
Nederlands elftalVoetbalzone
Daily Loos

ترجمه

أسلوب لعب المنتخب الهولندي تحت المجهر: قد تكون هذه هي المطبّ الكبير أمام رونالد كومان في طريقه إلى كأس العالم

فقرات ومقالات
حصريًا
هولندا
رونالد كومان

طرح تيو يانسن خلال NOS Studio Voetbal السؤال التالي: ألا يصبح المنتخب الهولندي متوقعًا أكثر من اللازم؟ "إذا واصلنا اللعب كما نفعل دائمًا، فسنكون متوقعين بالنسبة لكثير من الخصوم. عندها لن نفوز أبدًا؛ وحتى بلوغ نصف نهائي كأس العالم سيصبح صعبًا"، كانت الخلاصة القاسية للاعب السابق، من بين أندية أخرى، إف سي تفينتي وفيتيسه.

لكن إلى ماذا كان يلمّح يانسن تحديدًا وأين تكمن بالضبط مواطن الخطر؟ Voetbalzone بحثت ذلك من أجلك.

  • مربع كومان

    يبدو أسلوب لعب كومان منذ سنوات متشابهاً إلى حد كبير، ولا سيما في مرحلة البناء عالياً في الملعب: إذ يميل الجناح الأيمن إلى الداخل، بحيث يستطيع دومفريس بقدراته الهجومية أن يشكّل مصدر تهديد. إضافة إلى ذلك، يمكنه عند الكرات العرضية القادمة من الجهة الأخرى أيضاً أن يصنع خطورة على مرمى الخصم. وقد أثبت نجاحه في ذلك مرات عدة، وسجّل كثيراً من الأهداف بضربات رأس. وهدف هذا الأسلوب واضح إلى حد كبير: إبراز نقاط قوة دومفريس وخلق تفوق عددي في خط الوسط.

    عملياً يعني هذا أن كومان غالباً ما يضع على الورق لاعبَ وسط في مركز الجناح الأيمن، كما فعل مع كوبماينرس في فترة التوقف الدولي الماضية أمام النرويج. وفي السابق شغل دونييل مالِن وخافي سيمونز هذا الدور أيضاً. فالجناح الأيمن يتحول في الواقع إلى صانع ألعاب ثانٍ «رقم 10»، ما يؤدي إلى تشكّل مربع في وسط الملعب. وهذا النمط هو العنصر الأكثر وضوحاً في مرحلة البناء، سواء في الفترة الأولى أو الثانية تحت قيادة كومان.

    Nederlands elftal analyse 1NOS

    الصورة: المربع المألوف في خط الوسط. يتجه الجناح الأيمن إلى الداخل، ما يتيح لدومفريس التقدّم أعلى في الملعب.

    • إعلان

  • هذا يعني أنه على الجهة الأخرى يتموضع الظهير بشكل أكثر انخفاضًا وإلى الداخل، وأحيانًا يقوم بدور قلب دفاع ثالث. ويُنشأ هذا المدافع الإضافي أحيانًا بواسطة أحد لاعبي الوسط الارتكازيين. عمليًا يعني ذلك أن فرينكي دي يونغ غالبًا ما يتراجع إلى الخلف ويسهم في عملية البناء.

    Nederlands elftal analyse 2Ons Oranje

    الصورة: يتموضع دومفريس مجددًا كأنه جناح، في حين يلعب ميكي فان دي فين كظهير أيسر بشكل أكثر انخفاضًا وإلى الداخل. وبهذا يؤدي دورًا أشبه بقلب دفاع ثالث.

    بدت هذه الطريقة في اللعب أمام النرويج وكأنها تعمل بشكل جيد في بعض الفترات، ولا سيما لأن كوبمينيرس وتيجاني رايندرس – ولاحقًا سيمونز – تمكّنوا من الظهور بحرية بين الخطوط. فقد أرادت النرويج في طريقة 4-4-2 أن تبقي +1 في الخلف، كما في المثال أدناه. وإذا لم تتشكل الثنائيات ولم يكن من المفترض السماح بحالات واحد ضد واحد، فلا بد من إغلاق العمق على أي حال. وهناك تُرتكب الأخطاء بسرعة أكبر، خاصة إذا كان إيقاع الكرة مرتفعًا وتم تبديل جهة اللعب بسرعة، كما في المثال أدناه. في تلك الحالة يُنظر أولًا إن كان بالإمكان تمرير الكرة إلى رجل حر في العمق، ثم تُنقل الكرة بسرعة إلى الجهة الأخرى. يتم العثور على دومفريس، ويمكنه تمرير الكرة إلى كوبمينيرس بحرية في العمق.

    Nederlandse elftal analyse 4NOS

    Nederlands elftal analyse 5NOS

  • أين تكمن المشكلة إذن؟

    لكن المشكلة الكبرى يبدو أنها تكمن لديه خصوصًا في قابلية أسلوبه للتوقع. فكثير من الخصوم باتوا يعرفون الآن طريقة لعب كومان ويتكيفون معها، غالبًا عبر اللعب بخط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين، بحيث يصبح من الأسهل تشكيل ثنائيات للرقابة في خط الوسط. بعض الفرق، مثل بولندا في المثال أدناه، يذهبون بذلك إلى أقصى حد ويتحصنون أيضًا. ويبدو أن كومان لم يجد في كثير من الأحيان جوابًا على ذلك بعد، خصوصًا أمام خصوم أفضل قليلًا.

    Nederlands elftal analyse 6Ziggo Sport

    الصورة: يمكن لبولندا بفضل خط الدفاع الخماسي تشكيل ثنائيات بسهولة (فالخط الأمامي بات الآن مقيدًا بمنافس مباشر). 

    يمكن لقلب الدفاع المركزي في الجهة اليسرى، بفضل خط الدفاع الخماسي، أن يتولى مراقبة سيمونس بسهولة، بينما يستطيع ظهير بولندا إيقاف دومفريس. إلى جانب ذلك، تكون المساحات ضيقة ومحور الملعب مغلقًا، ما يجعل الوصول إلى رايندرس وسيمونس وديباي شبه مستحيل.

    لا يزال خط التمرير إلى دومفريس غالبًا مفتوحًا، لكنه يجد نفسه حينها في موقف واحد ضد واحد داخل مساحة صغيرة. وهذه ليست نقطة قوة مدافع إنتر. وفي مثل هذه الحالة يُطرح السؤال عمّا إذا كان من الأفضل عدم تمركز جناح على الطرف، مع وجود ظهير من الداخل — وهو دور يمكن أن يؤديه مثلًا يورّيين تيمبر.

  • فرق أخرى، مثل الإكوادور الأسبوع الماضي، تجرؤ بالفعل على التقدّم بضغط هجومي واللعب رجلًا لرجل في الخط الخلفي. في مثل هذه الحالات قد يجد المنتخب الهولندي صعوبة أكبر في العثور على اللاعب الحر، لكن هذا الأسلوب في اللعب — ولا سيما بالاقتران مع الضغط غير المنضبط — ينطوي على خطر متزايد لارتكاب الأخطاء. وقد اتضح ذلك أيضًا في الهدف الهولندي الوحيد (هدف عكسي) في تلك الأمسية.

    Nederlands elftal analyse 7NOS

    كوينتن تيمبر ويردي شخاوتن يوسّعان المساحات في خط الوسط ويخلقان مساحة لمالين كي يتحرر ويتلقى التمريرة عبر العمق. الإكوادور يضغط عاليًا ويلعب رجلًا لرجل، لكنه ليس في تمركز جيد — ولا سيما الجناح الأيسر — ما يمنح دومفريس كل المساحة. وهذا يثير استياءً كبيرًا لدى المدرب الوطني سيباستيان بيكاسيسي، الذي يقف وذراعاه مرفوعتان في الهواء.

  • الخلاصة

    أحيانًا تُتَّهَم فرقٌ بأنها تفتقر إلى الثبات والأنماط؛ لكن لا يمكن قول ذلك عن المنتخب الهولندي. أسلوب لعب كومان بات معروفًا منذ سنوات، بـ«مربعه» الشهير في خط الوسط. ورغم أن ذلك قد ينجح بالتأكيد أمام بعض الخصوم — مثلًا ضد طريقة 4-4-2 للنرويج — فإن «الطواحين» تبدو أنها تواجه صعوبة أكبر أمام المنافسين الذين يجرؤون على الدفاع رجلًا لرجل، أو الذين يتحصنون بدفاع خماسي (المطابقة). ولا سيما أمام هذا الخيار الأخير تُطلَب قدر أكبر من الإبداع والحركية، وهو ما يفتقده الفريق كثيرًا حتى الآن.

    وبالتالي يمكن إلى حدّ كبير رسم الملامح العريضة لأسلوب كومان للموسم الصيفي المقبل. أمام المدرب الوطني بضعة أشهر أخرى لوضع اللمسات الأخيرة واختيار العناصر المناسبة. ومع ذلك، فمن المرجح أنه سيضطر أيضًا إلى إعداد عدة سيناريوهات والنظر في أساليب لعب أو خطط بديلة، من بينها نظام بخمسة مدافعين. ولحسن الحظ تمكّن المنتخب الهولندي من التدرب على ذلك أمام الإكوادور في الشوط الثاني — وإن كان بشكلٍ اضطراري إلى حدّ ما. فالبطولة النهائية لها دائمًا ديناميكية خاصة، وقد تحسم بعض التعديلات والمفاجآت في أسلوب اللعب نتيجة مباراة.

    لذا ما يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لتحقيق النجاحات الصيف المقبل. وتُظهر الأرقام الأخيرة أن كومان في فترته الثانية لا ينجح كثيرًا في إقناع المتابعين أمام منتخبات ضمن أفضل 25. كما أنك ستحتاج إلى هزيمة تلك المنتخبات أيضًا إذا أردت تحقيق نتائج كبيرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.