تحليل اللغز المليوني.. الأرقام تكشف سر حسم برشلونة السريع لصفقة جوردون!

لم يكن الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا ضمن حسابات الإدارة الرياضية لنادي برشلونة مع اقتراب الموسم من نهايته.

ورغم أن عمليات الكشافة والمتابعة كانت قد استُكملت بالفعل للكثير من الأسماء إلا أن المواجهة المباشرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد غيرت كل المعطيات.

تلك المباراة التي أشعلت الاهتمام الحقيقي من جانب المدير الرياضي ديكو والمدير الفني هانسي فليك لم تكن كافية، فلغة الأرقام حتى يومنا هذا لم تكن قد كشف عن سر تمسك برشلونة بحسم هذه الصفقة بشكل سريع، إلا أن تقرير لـ "موندو ديبورتيفو" كشف عن السر الرقمي للصفقة الذي حرك برشلونة لحسمها سريعًا.



