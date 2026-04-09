"تحكيم غير مفهوم" - برشلونة يقدّم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن حادثة لمسة يد في هزيمته أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

في صميم غضب برشلونة حادثة وقعت في الدقيقة 54 تتعلق ببديل أتلتيكو مارك بوبيّل. بعد أن لعب الحارس خوان موسو ركلة مرمى قصيرة، كانت الكرة من الناحية الفنية قد أصبحت في اللعب عندما أوقفها بوبيّل عمداً بيده ودحرجها مجدداً إلى حارسه، على ما يبدو معتقداً أنها لم تصبح سارية بعد. وعلى الرغم من المخالفة الواضحة، سمح الحكم إشتفان كوفاتش بإعادة تنفيذ الركلة دون اتخاذ أي إجراء إضافي.

هانسي فليك كان غاضباً على خط التماس، بعدما فشل كل من حكم الساحة وغرفة حكم الفيديو المساعد في احتساب ركلة جزاء. ويجادل برشلونة بأن هذا كان خطأً جوهرياً في تطبيق قوانين اللعبة، لا سيما أن التصرف وقع بعد وقت من استئناف اللعب بشكل صحيح.