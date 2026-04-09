"تحكيم غير مفهوم" - برشلونة يقدّم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن حادثة لمسة يد في هزيمته أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
برشلونة يطالب بإجابات من اليويفا
أكدت برشلونة تقديم الشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان رسمي جاء فيه: "يعلن برشلونة أنه، اليوم، قامت الدائرة القانونية بالنادي بتقديم شكوى رسمية إلى اليويفا بشأن الأحداث التي وقعت في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. ويرى النادي أن أداء الحكم كان مخالفًا للوائح المعمول بها، ما أثّر مباشرة في مجريات المباراة ونتيجتها. وتركّز الشكوى على واقعة محددة. ففي الدقيقة 54 من المباراة، وبعد استئناف اللعب بصورة صحيحة، لمس لاعب من الفريق المنافس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ومع ذلك لم تُحتسب ركلة جزاء. ويعتقد نادي برشلونة أن هذا القرار، إلى جانب الإخفاق الجسيم لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في التدخل، يشكّل خطأً فادحًا. وبناءً على ذلك، طلب النادي فتح تحقيق، والحصول على تسجيلات اتصالات الحكم، وإذا لزم الأمر، إقرارًا رسميًا بالأخطاء واتخاذ التدابير المناسبة. وفي السياق نفسه، يرى نادي برشلونة أن هذه ليست المرة الأولى التي تُلحق فيها، في النسخ الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، قرارات تحكيمية غير مفهومة ضررًا بالغًا بالفريق، ما يخلق عدم تكافؤ واضحًا ويمنعه من المنافسة على قدم المساواة مع الأندية الأخرى."
جدل كرة اليد الغريب
في صميم غضب برشلونة حادثة وقعت في الدقيقة 54 تتعلق ببديل أتلتيكو مارك بوبيّل. بعد أن لعب الحارس خوان موسو ركلة مرمى قصيرة، كانت الكرة من الناحية الفنية قد أصبحت في اللعب عندما أوقفها بوبيّل عمداً بيده ودحرجها مجدداً إلى حارسه، على ما يبدو معتقداً أنها لم تصبح سارية بعد. وعلى الرغم من المخالفة الواضحة، سمح الحكم إشتفان كوفاتش بإعادة تنفيذ الركلة دون اتخاذ أي إجراء إضافي.
هانسي فليك كان غاضباً على خط التماس، بعدما فشل كل من حكم الساحة وغرفة حكم الفيديو المساعد في احتساب ركلة جزاء. ويجادل برشلونة بأن هذا كان خطأً جوهرياً في تطبيق قوانين اللعبة، لا سيما أن التصرف وقع بعد وقت من استئناف اللعب بشكل صحيح.
فليك يهاجم فشل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)
في حديثه بعد المباراة، لم يتردد فليك في تقييمه للتحكيم. وقال: "لا أعرف لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)... إنه أمر لا يُصدق. جميعنا نرتكب أخطاء، لكن في مثل هذه الحالة... لماذا لدينا VAR؟ كان يجب احتساب ركلة جزاء ومنح اللاعب بطاقة صفراء ثانية"، وأضاف فليك.
ت
معركة شاقة بعد دراما البطاقة الحمراء
لم تكن حادثة لمسة اليد هي النقطة الساخنة الوحيدة في تلك الأمسية، إذ لعب برشلونة معظم المباراة بعشرة لاعبين. لقد أدى طرد باو كوبارسي قبل نهاية الشوط الأول بقليل إلى تحويل الزخم بشكل حاسم لصالح فريق دييغو سيميوني. وبينما ظل فليك متشككًا بشأن البطاقة الحمراء، أكد أن ركلة الجزاء غير المحتسبة بسبب لمسة اليد كانت الخطأ الأكثر فداحة.
ومع ضرورة تعويض تأخره 2-0 في مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هدفي جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث، فإن التاريخ لا يقف إلى جانب برشلونة. ومع ذلك، يبقى النادي متحديًا داخل الملعب وخارجه بينما يستعد لذهاب ثانٍ عدائي في مدريد، آملًا أن يضمن احتجاجه الرسمي على الأقل أداءً تحكيميًا أكثر تدقيقًا في مباراة الإياب.