تحقق الشرطة في ادعاءات نجم إيفرتون تيرنو باري بشأن تعرض أصدقائه للاعتداء في قسم المشجعين الزائرين خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعرب النجم البالغ من العمر 23 عامًا عن غضبه عقب حادثة مقلقة وقعت خلال هزيمة إيفرتون 2-0 أمام أرسنال يوم السبت. واستخدم المهاجم، الذي دخل الملعب كبديل في الدقيقة 96، حسابهالشخصي على إنستغرام لتسليط الضوء على مشاجرة اندلعت في قسم المشجعين الزائرين، مدعيًا أن أصدقاءه تعرضوا للاستهداف من قبل أقلية صغيرة من المشجعين.

وكتب باري، مصحوبًا بمقطع فيديو للشجار: "هذا النوع من السلوك غير مقبول في الملعب. أحضر أصدقائي للاستمتاع بالمباراة، ويقوم عدد قليل من الأشخاص الأغبياء بإفسادها. يجب أن يكون كرة القدم مكانًا يشعر فيه الجميع بالأمان والاحترام. هذا النوع من المواقف لا مكان له في اللعبة ولا يمكن التسامح معه في كرة القدم. اضطر أصدقائي والأشخاص الذين تعرضوا للهجوم إلى أن يرافقهم أفراد الأمن التابعون لنادي أرسنال وكذلك الشرطة خوفاً من انتقام مشجعينا."