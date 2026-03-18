تحطيم رقم قياسي عمره 16 عامًا! روبرت ليفاندوفسكي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا خلال فوز برشلونة الساحق

كان المهاجم الإيطالي الأسطوري فيليبو إنزاجي يحمل هذا الرقم القياسي حتى الآن — فقد كان «بيبو» يبلغ من العمر 37 عامًا و86 يومًا عندما سجل هدفين مع ميلان في نوفمبر 2010 ضد ريال مدريد. أما ليفاندوفسكي فقد حقق هذا الإنجاز وهو في سن 37 عامًا و209 أيام.

إلى جانب اللاعب البولندي، دخل زميله في برشلونة لامي يامال أيضًا في سجلات التاريخ. سجل الطفل المعجزة الإسباني هدفًا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وبذلك أصبح يامال الآن أصغر لاعب (18 عامًا و350 يومًا) يسجل عشرة أهداف في دوري أبطال أوروبا.