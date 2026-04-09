"تحدّث فقط عن مدينة" - وكيل إنزو فرنانديز يزعم أن الأرجنتيني "تصالح" مع تشيلسي
وكيل اللاعب ينفي شائعات انتقاله إلى ريال مدريد
نفى باستوري بشكل قاطع أن بطل كأس العالم يبحث عن استراتيجية للخروج. وعلى الرغم من التكهنات المكثفة التي تربط الرجل البالغ ثمنه 107 ملايين جنيه إسترليني بانتقال ضخم إلى ريال مدريد، يصرّ باستوري على أن العناوين الأخيرة كانت نتيجة سوء فهم أكثر من كونها رغبة حقيقية في مغادرة لندن.
وفي حديثه إلى توب ميركاتو، كان باستوري حازماً في موقفه: "لقد تحدثنا بالفعل عن هذا خلال الأيام القليلة الماضية. كانت هذه تعليقات أدلى بها من دون أي نية لإثارة مشكلات في تشيلسي. إنه القائد، وأحد قادة الفريق. لقد أظهر أفضل ما لديه على أرض الملعب هذا الموسم. لقد تحدث فقط عن مدينة [مدريد]. ثم كانت هناك مقابلات كثيرة خلال فترة قصيرة تحدث فيها عن مستقبله. خلطت وسائل الإعلام الكثير من الأمور معاً وبدأت تقول إنه سيغادر تشيلسي. لا يوجد في ذلك أي شيء على الإطلاق".
تصفية الأجواء مع روزنيور
بلغت الأمور نقطة الغليان عندما أسقط مدرب تشيلسي روزنيور فرنانديز من القائمة لمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بورت فايل وكذلك لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التالية أمام مانشستر سيتي. وكان روزنيور قد اتهم الأرجنتيني علنًا بأنه "تجاوز الخط" بعد أن اعترف فرنانديز بأنه لا يعرف إن كان سيبقى في النادي الموسم المقبل عقب هزيمة ساحقة بنتيجة 8-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم قال لاحقًا إنه يرغب في العيش في مدريد.
لكن باستوري يؤكد أن العلاقة قد أُصلحت. وقال الوكيل موضحًا: "نحن على الموجة نفسها مع تشيلسي. تصالحنا أمس وأول أمس بين تشيلسي واللاعب. لم تكن هناك مشكلة فعلًا. لقد أوضحنا الأمور". وأضاف: "لقد اعتذر بطبيعة الحال للنادي، ولزملائه في الفريق، وللمدرب، وللمدير الرياضي، للجميع. نحن جميعًا على الصفحة نفسها. كان الأمر ببساطة مسألة توضيح سوء فهم".
التعلّم من الأخطاء في سن الخامسة والعشرين
على الرغم من دفاعه عن نوايا اللاعب، أقرّ باستوري بأن نجم بنفيكا السابق ارتكب خطأً تكتيكياً في طريقة تعامله مع الظهورات الإعلامية الأخيرة. وفي سن الخامسة والعشرين، لا يزال فيرنانديز يُعد لاعباً شاباً يتأقلم مع التدقيق المتواصل الذي يصاحب كونه شخصية بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصاً خلال موسم مضطرب للبلوز.
"ما حدث قد حدث. شرحنا للاعب أنه، حتى لو لم يفعل شيئاً خاطئاً، ما كان ينبغي له أن يقول ذلك. عمره 25 عاماً فقط. لا يزال شاباً ولا يزال لديه أمور ليتعلمها. وشرحنا للنادي أنه قال ذلك دون أي سوء نية وأنه كان مخطئاً في فعل ذلك"، أضاف باستوري.
ملتزم بمشروع تشيلسي
مع تبقي ست سنوات على عقده الطويل، لا يزال فرنانديز جزءاً أساسياً من رؤية تشيلسي طويلة الأمد، حتى مع وجودهم في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا يزال النادي يقاتل من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، ولديه أيضاً مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليدز يونايتد تلوح في الأفق، ما يجعل توفر لاعب الوسط أمراً بالغ الأهمية في المرحلة الختامية من الموسم.
واختتم باستوري بالتشديد على أهمية الشراكة بين اللاعب والنادي: "تشيلسي ينافس على مقعد في دوري أبطال أوروبا عبر الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر بالغ الأهمية للنادي. إنزو يحتاج إلى اللعب لأنه لديه كأس عالم قادم. وتشيلسي يحتاج إليه لأنه لاعب محوري في فريقهم. تحدثنا وسوّينا كل شيء من الجانبين. الأمور واضحة تماماً. لا يوجد أي خلاف على الإطلاق. لا يزال أمام إنزو ست سنوات في عقده وعلينا أن نعمل معاً - وهذا ما نقوم به."