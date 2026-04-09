نفى باستوري بشكل قاطع أن بطل كأس العالم يبحث عن استراتيجية للخروج. وعلى الرغم من التكهنات المكثفة التي تربط الرجل البالغ ثمنه 107 ملايين جنيه إسترليني بانتقال ضخم إلى ريال مدريد، يصرّ باستوري على أن العناوين الأخيرة كانت نتيجة سوء فهم أكثر من كونها رغبة حقيقية في مغادرة لندن.

وفي حديثه إلى توب ميركاتو، كان باستوري حازماً في موقفه: "لقد تحدثنا بالفعل عن هذا خلال الأيام القليلة الماضية. كانت هذه تعليقات أدلى بها من دون أي نية لإثارة مشكلات في تشيلسي. إنه القائد، وأحد قادة الفريق. لقد أظهر أفضل ما لديه على أرض الملعب هذا الموسم. لقد تحدث فقط عن مدينة [مدريد]. ثم كانت هناك مقابلات كثيرة خلال فترة قصيرة تحدث فيها عن مستقبله. خلطت وسائل الإعلام الكثير من الأمور معاً وبدأت تقول إنه سيغادر تشيلسي. لا يوجد في ذلك أي شيء على الإطلاق".



