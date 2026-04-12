Aston Villa v West Ham United - Premier League
تحديث إصابة إيمي مارتينيز يقدمه أوناي إيمري بعد انسحاب حارس مرمى أستون فيلا من مباراة نوتنغهام فورست خلال الإحماء

قدّم أوناي إيمري تحديثًا بشأن إصابة إيميليانو مارتينيز بعدما اضطر حارس مرمى أستون فيلا إلى الانسحاب من التشكيلة الأساسية قبل لحظات فقط من انطلاق مباراة نوتنغهام فورست يوم الأحد. وكان الفائز بكأس العالم قد أُدرج في البداية ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيتي غراوند، لكنه اضطر إلى أن يُستبدل بماركو بيزوت بعد تعرضه لانتكاسة خلال تحضيراته قبل المباراة.

  • مارتينيز يتعرض لانتكاسة في عضلة الساق

    كان الدولي الأرجنتيني يعاني من مشكلة متكررة في عضلة الساق طوال الموسم، وقد تجددت المشكلة مرة أخرى خلال الإحماء في نوتنغهام. ومع تبقي 20 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، أبلغ مارتينيز الجهاز الفني بأنه غير قادر على اللعب، لتكون هذه المرة الثالثة هذا الموسم التي ينسحب فيها من مباراة في المراحل الأخيرة من التحضير.

    موضحًا الوضع بعد التعادل 1-1 مع فورست، أكد إيمري طبيعة الانزعاج الذي أبعد حارسه الأول. وقال مدرب فيلا: "كان يخبرنا، أثناء الإحماء مباشرة، بأنه لم يكن يشعر بالراحة في عضلة ساقه. كان يشعر بالألم. وبالطبع، أهم شيء هو كيف تعامل ماركو مع هذه الظروف. إنه أمر رائع حقًا".

    إيمري يشيد بنائب بيزو﻿ت

    في حين أن غياب مارتينيز كان ضربة كبيرة للفريق الساعي لملاحقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فقد نال البديل بيزوت، البالغ من العمر 35 عاماً، إشادة واسعة على أدائه الاحترافي.

    وكان الحارس المخضرم، الذي انضم قادماً من بريست الصيف الماضي، عنصراً حاسماً في انتزاع نقطة للضيوف، إذ قام بتدخلات حاسمة لحرمان نيكو ويليامز ومورغان غيبس-وايت.

    وأفرط إيمري في الإشادة بإعجابه بكيفية تعامل بيزوت مع الضغط المتأخر، قائلاً: "ماركو رائع حقاً. بالطبع، هو (مارتينيز) يحتاج إلى فهم ألمه، وفي الظروف التي سبقت المباراة مباشرة، كان يعاني. وفي هذا الوضع، يكون الأمر: ‘حسناً، تغيير ولاعب آخر’، والآن كيف لعب اليوم."

  • موضوع متكرر

    يضاف هذا الانسحاب الأخير إلى قائمة متزايدة من المخاوف بشأن مدى جاهزية مارتينيز هذا الموسم. فقد اضطر حارس المرمى في وقت سابق إلى الانسحاب من انتصارين أمام فينورد وبرايتون في ظروف مشابهة بعد شعوره بألم أثناء الإحماء. كما اضطر إلى الخروج واستبداله بين الشوطين خلال تعادل سلبي مع كريستال بالاس في يناير.

    وعلى الرغم من تكرار هذه التغييرات المتأخرة، يظل إيمري مُنصبّ التركيز على قدرة الفريق على التكيّف بدلًا من الانشغال بلياقة حارسه النجم. وعند سؤاله عمّا إذا كان لا يزال بإمكانه الاعتماد بشكل كامل على ابن الـ31 عامًا في ظل هذه المشكلات المستمرة في ربلة الساق، بدا المدرب الإسباني واقعيًا، قائلًا: "قراري الوحيد، أو تركيزي الوحيد تجاه كل ما حدث هو محاولة تقديم رد فعل جيد."

    تواصل فيلا مشواره نحو لقب دوري أبطال أوروبا

    على الرغم من الاضطراب في مركز حراسة المرمى، نجح أستون فيلا في مغادرة ملعب سيتي غراوند بنقطة واقتسام الغنائم، مواصلاً سعيه لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

    لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مارتينيز سيكون جاهزًا للمباريات المقبلة، لكن أداء بيزوت قدّم على الأقل قدرًا من الطمأنينة لجماهير فيلا. وفي الوقت الراهن، سيراقب الطاقم الطبي عن كثب إصابة ربلة ساق الأرجنتيني لضمان عودته إلى الفريق دون مضاعفات إضافية، مع احتدام سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

