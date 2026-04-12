كان الدولي الأرجنتيني يعاني من مشكلة متكررة في عضلة الساق طوال الموسم، وقد تجددت المشكلة مرة أخرى خلال الإحماء في نوتنغهام. ومع تبقي 20 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، أبلغ مارتينيز الجهاز الفني بأنه غير قادر على اللعب، لتكون هذه المرة الثالثة هذا الموسم التي ينسحب فيها من مباراة في المراحل الأخيرة من التحضير.

موضحًا الوضع بعد التعادل 1-1 مع فورست، أكد إيمري طبيعة الانزعاج الذي أبعد حارسه الأول. وقال مدرب فيلا: "كان يخبرنا، أثناء الإحماء مباشرة، بأنه لم يكن يشعر بالراحة في عضلة ساقه. كان يشعر بالألم. وبالطبع، أهم شيء هو كيف تعامل ماركو مع هذه الظروف. إنه أمر رائع حقًا".