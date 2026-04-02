"تحدث عن التكتيكات": تقلب أداء كريستيان بوليسيتش مع المنتخب الأمريكي ليس مفاجئًا - فهذه هي طبيعته

"الأمور ستكون مختلفة."

على الأقل، هذا ما قاله كريستيان بوليسيتش. وربما يجب أن تكون كذلك. بعد خسارة المنتخب الأمريكي 2-0 أمام البرتغال في أتلانتا ليلة الثلاثاء، كان من الصعب تحديد ما يمكن استخلاصه بالضبط من هذه المباراة. قام المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو بتغيير تشكيلته قليلاً. وأجرى الكثير من التغييرات. وأبقى بعض الأسماء الكبيرة على مقاعد البدلاء وقام بتبديل بعض اللاعبين الآخرين.

كان أبرز هذه التغييرات - والوحيد الذي لفت الانتباه حقًا - هو إشراك كريستيان بوليسيتش في مركز المهاجم رقم 9. يجب الاعتراف بأن بوليسيتش يمر بفترة ركود. لم يسجل مهاجم ميلان أي هدف هذا العام في أي مسابقة، ولم يسجل أي هدف مع المنتخب الأمريكي منذ عام 2024. وهذا أمر غريب بالنسبة للاعب موهوب بشكل واضح، وهو اتجاه مقلق للغاية في عام كأس العالم. وعلى الرغم من أنه سيكون من غير الدقيق للغاية وصف بوليسيتش بأنه هداف غزير، إلا أن عدم تسجيله أي هدف لفترة طويلة مع اقتراب كأس العالم ليس بالأمر الجيد.

ومع ذلك، فإن هذا أيضًا جزء من معضلة بوليسيتش. مهاجم ميلان لاعب كرة قدم ممتاز حقًا، لكن السبب في أنه لم يصل أبدًا إلى فئة "العالمية" المزعومة هو أن الأرقام لم تتطابق دائمًا مع موهبته. يمكنه التأثير على المباراة بطرق متنوعة، لكن لا تزال هناك فترات طويلة لا يكون فيها تأثيره في الثلث الأخير من الملعب موجودًا. هذا لا يعني أنه أصبح فجأة يلعب بشكل سيئ، أو أنه لم يعد أخطر مهاجم في المنتخب الأمريكي. بل يشير ببساطة إلى أن هذا قد يكون هو بوليسيتش كلاعب كرة قدم، وأنه يجب تعديل التوقعات وفقًا لذلك. لا يزال بإمكانه تقديم أداء جيد في اللحظات الحاسمة، لكن الاستمرارية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة له.