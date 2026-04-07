Vini/Mbappe GFX
علي رفعت

ألقاه تحت الحافلة كمحمد صلاح.. بيريز غضب على مبابي وتفضيل فينيسيوس ليست مصادفة!

كيليان مبابي

إلى متى الهجوم على مبابي؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمناخ الداخلي المتوتر في نادي ريال مدريد حيث يبدو أن شهر العسل بين الإدارة  وكيليان مبابي قد انتهى قبل أن يبدأ فعليًّا. 

حيث نقلت الأوساط الرياضية المقربة من برنامج البارتيدازو معلومات تؤكد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز بات يفضل البرازيلي فينيسيوس جونيور على النجم الفرنسي بشكل قاطع ومفاجئ للجميع. 

وأشار الإعلامي خوانما كاستانيو إلى أن هذا التفضيل لم يأت من فراغ بل هو نتيجة متابعة دقيقة لسلوك اللاعبين في العمل اليومي للفريق منذ بداية عام 2026 حيث يرى الرئيس أن فينيسيوس جونيور هو العنصر الأكثر اندماجًا وتضحية في الوقت الحالي بينما لا يزال مبابي يعيش في جلباب النجم الفردي الذي ينتظر الخدمة من زملائه.

غدر الصحافة المدريدية: مبابي آخر الضحايا.. يذكرونه بأيام إنريكي ويرونه لا يملك شخصية ريال مدريد!


  • هجوم إعلامي منسق لإعادة رسم الحدود الرياضية


    هذا التحول الجذري في موقف الرئيس لم يأت منفردًا بل تزامن مع موجة هجوم شرسة شنتها أبرز الوجوه الإعلامية المحسوبة تاريخيًّا على النادي الملكي خلال الأيام القليلة الماضية.

    فقد خرج جوسيب بيدرول في برنامجه الشهير ليشن هجومًا لاذعًا على مبابي مؤكدًا أن على اللاعب إدراك قيمة ريال مدريد وتقديم المزيد من العمل الشاق.

    وسبقه في ذلك توماس رونسيرو الذي صرح بوضوح أن مبابي يفتقد للشخصية التي يتطلبها القميص الأبيض وأنه لا يقدم الروح القتالية المنتظرة منه في المواعيد الكبرى.

    ويبدو أن ما يتعرض له النجم الفرنسي الآن يشبه تمامًا ما وصفه النجم المصري محمد صلاح في تصريحاته الشهيرة حول شعور اللاعب بالإلقاء تحت الحافلة من قبل ناديه أو الإعلام المقرب منه لتبرير أي إخفاق جماعي أمام الجماهير الغاضبة.


  • كبرياء الماضي يطارد أحلام الحاضر في البرنابيو

    تتعدد الدوافع خلف هذا الغضب المفاجئ من جانب بيريز وأبرزها التراجع الفني الملحوظ في الواجبات الدفاعية لمبابي حيث يرى النقاد أن تكاسل اللاعب يضع عبئًا إضافيًّا على زملائه ويؤثر على توازن التشكيلة التي يقودها ألفارو أربيلو.

    ولكن خلف الستار الفني تقبع أسباب أعمق تتعلق بالكبرياء الجريح لرئيس النادي الذي لم ينس بعد مراوغات مبابي في سنوات التفاوض الست الماضية وتحديدًا ما حدث في صيف عام 2022 من طعنة غير متوقعة.

    قد يرى بيريز أن فينيسيوس جونيور الذي جاء للنادي وهو في سن 18 عامًا يمثل مشروعه الشخصي الذي نجح بفضل صبره ودفاعه المستميت عنه أمام كل المشككين بينما يُنظر لمبابي كشريك قوي فرضته الظروف التسويقية ولكنه يفتقر للولاء الفطري الذي يظهره الجناح البرازيلي في كل مناسبة.



    لغز فينيسيوس جونيور وتحول بوصلة الرئيس الاستراتيجي


    من المثير للتساؤل كيف تحول فينيسيوس جونيور فجأة إلى الفتى المدلل والمفضل الأول لدى الإدارة بعد أن كانت الصحف المدريدية نفسها قبل شهور قليلة تهاجمه وتتحدث عن قرب رحيله بسبب مشكلاته الانضباطية وتعثر مفاوضات تجديد عقده.

    ويبدو أن هذا التحول ليس مصادفة بحتة بل هو قرار استراتيجي من فلورنتينو بيريز لمعادلة كفة القوى داخل غرف الملابس ومنع أي لاعب من الشعور بأنه أكبر من كيان النادي.

    فمن خلال رفع شأن فينيسيوس وتصويره كرمز للوفاء والالتزام يتم تحجيم نفوذ مبابي وإجباره على التواضع أمام تقاليد المؤسسة المدريدية الصارمة التي لا تعترف إلا بالعطاء الجماعي فوق عشب الميدان.


  • سلاح التهميش الإعلامي لترويض النجوم الكبار


    تعتمد سياسة بيريز حاليًّا على استخدام الإعلام كقوة ناعمة لتوجيه اللاعبين أو معاقبتهم عند الضرورة، وما يحدث مع مبابي هو تطبيق عملي لعملية ترويض تهدف إلى كسر حدة استقلاليته التي جاء بها من باريس وجعله يشعر بالارتباك والقلق بشأن مكانته.

    الرئيس يدرك جيدًا أن السيطرة على تشكيلة أساسية تضم 11 نجمًا عالميًّا تتطلب وجود توازن دقيق ومن هنا تم استغلال تألق فينيسيوس الأخير لتصديره كواجهة للنادي وللرد على كل من يظن أن الفريق أصبح رهينة لمزاجية الوافد الفرنسي الجديد.

    الرسالة وصلت بوضوح وهي أن النجاح في مدريد لا يعتمد على الماضي أو الشهرة بل على الامتثال الكامل لمنظومة العمل التي يقدسها الرئيس والجمهور على حد سواء.


    بيت القصيد


    ما يحدث مع كيليان مبابي في مدريد حاليًا ليس مجرد أزمة فنية عابرة بل هو درس قاسي في أبجديات النادي الملكي التي لا تعترف إلا بالولاء المطلق والتضحية الجماعية.

    ويبدو أن فلورنتينو بيريز قرر بالفعل إلقاء اللاعب تحت حافلة النقد الإعلامي ليرى مدى صلابته وقدرته على التحول من نجم لا يهمه إلا نفسه إلى جندي في كتيبة الأبيض.

    وسيكون الرد الوحيد المقبول من مبابي هو الصمت والعمل الشاق لإثبات أنه يستحق فعلًا أن يكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وإلا فإن مصيره لن يختلف عن نجوم كبار سبقوه وظنوا أنهم أكبر من ريال مدريد فوجدوا أنفسهم خارج حسابات التاريخ في غمضة عين.



