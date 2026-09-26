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علي سمير

فيديو | يعقوب السعدي ردًا على مهاجمي التجنيس بالإمارات: أخرجوا شحناتكم في البحر والملفات القديمة تكشف دوافعكم!

الإمارات العربية المتحدة
كأس الخليج
البحرين ضد الإمارات العربية المتحدة

رسالة قوية من الإعلامي الإماراتي

خرج الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، من أجل الرد على حملة الهجوم الأخيرة على منتخب بلاده، بسبب تجنيس بعض اللاعبين من دول أخرى لتمثيل الفريق في المحافل الدولية.

ويأتي ذلك على خلفية مشاركة الإمارات خلال بطولة خليجي 27، وما صاحب ذلك من جدل مستمر حول بعض الأسماء في قائمة الفريق.

  • ماذا قال السعدي؟

    الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "الفريق التاسع" على قناة أبو ظبي الرياضية:"لدي رسالة إلى المتذاكين أو الذين يظنون أنفسهم أنهم محنكين أو فطاحل في الحرب النفسية، أو اللعبة الإعلامية، أنتم مكشوفين ومفضوحين".

    وأضاف:"حملات الثمانينات والتسعينيات التي ولى زمنها ليس لها أي داعي، حتى لو تغيرت منصاتها ووسائلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

    وتابع:"تفتح القناة تجدهم يتناقشون حول تشكيل المنتخب الإماراتي، وتشاهد أي برنامج آخر تراهم يتحدثون حول أسماء قائمة الأبيض".


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    الإمارات تستقطب المواهب أمام الجميع

    وواصل السعدي حديثه:"نحن لا نقوم بإخفاء أي شيء على أحد، الإمارات تستقطب المواهب إلى صفوفها بشكل علني وتحتفظ بأسماء اللاعبين وعائلاتهم كما هي، القصة واضحة والكل يعرف عنها".

    وأوضح:"هذه المواهب أثبتت أنفسها في المسابقات المحلية، واستوفت كامل الشروط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تمثيل منتخب الإمارات".


  • رسالة أخيرة

    وأنهى السعدي تصريحاته:"الموضوع واضح وأوضح من الشمس، نحن نعرف دوافع من يتفلسف ويسأل كيف يتحدث هؤلاء مع بعضهم البعض على أرض الملعب، سؤال أصغر طفل يعرف إجابته، لأن لغة كرة القدم واحدة في كل مكان".

    واستكمل حديثه:"سترى أيضًا شخص آخر يضرب على وتر حساس عفى عليه الزمن، وكأنه يعتصر من الداخل بسبب الألم، لو أخرجنا القوائم الجديدة والقديمة لن يتوقف هذا الصراع، والأفضل لهم إخراج عاطفتهم على منتخب بلادهم أو تفريغها في البحر".

    وطالب في النهاية بالحديث فقط عن ما يحدث على أرض الملعب، مع ضرورة تركيز المنتقدين على مشاكل بلادهم المحلية، بدلًا من المزايدة بمصطلحات شعبوية قديمة لم تعد تؤثر في هذه الحقبة الزمنية.



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    ماذا ينتظر الإمارات في كأس الخليج؟

    الفريق استهل مشاركاته في بطولة خليجي 27 بتحقيق الفوز برباعية نظيفة على اليمن، ويستعد لمواجهة البحرين غدًا، الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل ملاقاة قطر يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري.

    وتحتل الإمارات المركز الأول بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج بـ3 نقاط تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، بالتساوي مع قطر صاحبة المركز الثاني، وبعدها كل من البحرين واليمن بلا نقاط.

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