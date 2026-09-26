فيديو | يعقوب السعدي ردًا على مهاجمي التجنيس بالإمارات: أخرجوا شحناتكم في البحر والملفات القديمة تكشف دوافعكم!

وأنهى السعدي تصريحاته:"الموضوع واضح وأوضح من الشمس، نحن نعرف دوافع من يتفلسف ويسأل كيف يتحدث هؤلاء مع بعضهم البعض على أرض الملعب، سؤال أصغر طفل يعرف إجابته، لأن لغة كرة القدم واحدة في كل مكان".
واستكمل حديثه:"سترى أيضًا شخص آخر يضرب على وتر حساس عفى عليه الزمن، وكأنه يعتصر من الداخل بسبب الألم، لو أخرجنا القوائم الجديدة والقديمة لن يتوقف هذا الصراع، والأفضل لهم إخراج عاطفتهم على منتخب بلادهم أو تفريغها في البحر".
وطالب في النهاية بالحديث فقط عن ما يحدث على أرض الملعب، مع ضرورة تركيز المنتقدين على مشاكل بلادهم المحلية، بدلًا من المزايدة بمصطلحات شعبوية قديمة لم تعد تؤثر في هذه الحقبة الزمنية.