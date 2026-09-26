فيديو | يعقوب السعدي ردًا على مهاجمي التجنيس بالإمارات: أخرجوا شحناتكم في البحر والملفات القديمة تكشف دوافعكم!

خرج الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، من أجل الرد على حملة الهجوم الأخيرة على منتخب بلاده، بسبب تجنيس بعض اللاعبين من دول أخرى لتمثيل الفريق في المحافل الدولية.

ويأتي ذلك على خلفية مشاركة الإمارات خلال بطولة خليجي 27، وما صاحب ذلك من جدل مستمر حول بعض الأسماء في قائمة الفريق.