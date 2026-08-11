يقصد العقيدي؟ وليد الفراج يحذر السعوديين من "توجه صادم" .. ورد نصراوي : تشعر بالغيظ بعد أنباء تجديده!

عقد العقيدي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم المقبل (2026-27)، لكنه رفض التجديد والبقاء مع العالمي، على إثر خلافات حول الشروط المالية، بحسب التقارير.

فيما زعم الصحفي متعب بن عبدالله الهزاع أن إدارة العالمي اجتمعت مع الحارس، وعرضت عليه أن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل مقابل تمديد عقده، لكنه أصر على الرحيل في البداية.

وبعد ارتباطه بالانتقال إلى الفتح في صفقة تبادلية مع سعيد باعطيه وعبدالهادي العلوان، ونفس الأمر للشباب بالتبادل مع همام الهمامي، يبدو أن اللاعب سيبقى مع العالمي.



