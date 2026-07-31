فلورنتينو بيريز لن يبتلع الطعم .. شبهة التلاعب تطال فينيسيوس جونيور وآرسنال هو "الضحية الأذكى"

في البداية، وحتى إن لم يعلن أي من الطرفين هذا الأمر بشكل رسمي، ريال مدريد لا يريد التخلي عن فينيسيوس جونيور، رغم مشاكله مع كيليان مبابي وأزماته السلوكية، وذلك لصعوبة العثور على موهبة مماثلة فذة تمتلك نفس القدرات الفردية، في حقبة تنقص فيها الأجنحة الاستثنائية من الطراز العالمي.

وعلى الجانب الآخر، فينيسيوس يحب ريال مدريد، وتحدث عن ذلك أكثر من مرة، وهذا أمر طبيعي باعتبار العلاقة الخاصة بين لاعبي أمريكا الجنوبية وريال مدريد وبرشلونة، وبالتأكيد البقاء هو أولويته، مهما حاول آرسنال ضمه، كما أن حملات العنصرية التي يتعرض لها من المنافسين داخل إسبانيا لن تؤثر على قراره.

ولكن لعبة المفاوضات، تجبر فينيسيوس وريال مدريد على تلك "الكذبة البيضاء" بأن أي منهما يمكنه التخلي عن الآخر، وذلك حتى لا يضعف موقفه في المفاوضات ويتعرض إلى عملية "لي الذراع" التي نراها في الكثير من الأحيان.

وهنا ظهرت احتمالية استخدام آرسنال كوسيلة للضغط على ريال مدريد، بحجة أن هناك اهتمام مكثف من بطل الدوري الإنجليزي للتعاقد مع فينيسيوس وتلبية طلباته التي يرفضها النادي الإسباني.

وبالحديث عن مدى صحة هذه التكهنات، علينا النظر للقصة من جانبين :

الأول : هل فينيسيوس بحاجة للتسويق لنفسه وإيهام ريال مدريد بأن هناك من هو مهتم بضمه وتلبية طلباته؟ هذا أمر غير منطقي، البرازيلي لو أصبح متاحًا سنجد أندية دوري روشن السعودي وكل من مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال وربما باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ أيضًا، يحاولون التعاقد معه بالمبلغ المطلوب.

الثاني : دعونا نعود إلى "لعبة الكذبة البيضاء" وادعاء سهولة التخلي بين الطرفين .. منذ أن ظهرت أنباء تعاقد ريال مع يان ديوماندي لاعب لايبزيج بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو، بدأت على الجانب الآخر تظهر الأنباء بقوة حول مقدرة آرسنال على دفع رواتب ومكافآت فينيسيوس جونيور، وهنا يظهر الشك، بأن معسكر البرازيلي يقولها بشكل مبطن لريال مدريد:"إن عثرتم على البديل، فلدينا من سيدفع ما نريد .. ستخسرون فينيسيوس!".

فكرة الضغط مرارًا وتكرارًا على جزئية مقدرة آرسنال على تلبية مطالب فينيسيوس الخيالية، تزامنًا مع أنباء العثور على لاعب يمكنه تعويض البرازيلي، لا يمكن تجاهلها كرسالة بأن أحدهم سيدفع والبديل موجود.

الحديث الآن لا ينصب على أي مفاوضات بين النادي الإنجليزي واللاعب البرازيلي، أو انهيار فكرة التجديد، بل عن القدرات المالية للمدفعجية بصورة مبالغ فيها، مع عدم ظهور أي أسماء أخرى في سباق التعاقد معه.

من الطبيعي عندما يكون لاعب بحجم فينيسيوس متاحًا في السوق أن يتهافت الجميع على ضمه، ولكن ظهور اسم آرسنال وحده في السباق يضع الكثير من الشك، ليفربول يبحث عن جناح أيسر، وسيدفع ما يصل إلى 145 مليون جنيه إسترليني في برادلي باركولا، فلماذا لا يتجه نحو جناح ريال مدريد الذي يعتبر أفضل بمراحل من نظيره الفرنسي؟

هل تعمد أحدهم تسليط الضوء على طرف بعينه والحديث عن مفاوضات معه، بدلًا من تعميم الاهتمام على عدة أطراف أخرى مما يمنح صورة أقل جدية عن خطورة الموقف؟ ربما!