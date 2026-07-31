Goal.com
مباشرالتذاكر
Vinicius Diomande 2.75:1Getty/GOAL
علي سمير

فلورنتينو بيريز لن يبتلع الطعم .. شبهة التلاعب تطال فينيسيوس جونيور وآرسنال هو "الضحية الأذكى"

فقرات ومقالات
فينيسيوس جونيور
آرسنال
ريال مدريد
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
يان ديوماندي

الجناح البرازيلي لم يجدد عقده الذي ينتهي في 2027

منذ 5 أيام، خرج الصحفي ديفيد أورنستين، بمفاجأة مُدوية، مُعلنًا اهتمام آرسنال بالتعاقد مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد هذا الصيف.

فينيسيوس يدخل في العام الأخير من عقده مع ريال، ولا توجد مؤشرات حول التوقيع على عقد جديد، محادثات مستمرة ومماطلة ومطالب مرتفعة دون الوصول إلى أي اتفاق رسمي.

المهم .. ديفيد أورنستين اختفى ولم يعد بأي تحديثات تخص هذه التغريدة، وسط حالة من الضبابية والغموض والأحلام التي يشوبها الشك والحيرة لدى عشاق آرسنال، في إبرام الصفقة الأهم في حقبة ملعب الإمارات.

الجناح البرازيلي ليس مجرد صفقة ستضاف إلى تشكيل المدرب ميكيل أرتيتا، بل علامة فارقة ستضع النادي اللندني في مكانة مختلفة تمامًا إن حدثت، وستفي بالوعود التي تلقاها جمهور النادي منذ الانتقال إلى ملعبه الحالي، بامتلاك صفوة وأفضل اللاعبين على مستوى العالم.

الوضع الحالي فتح الباب أمام الكثير من التكهنات والتساؤلات، هل أصبح فينييسيوس على وشك الرحيل حقًا؟ هل ينضم فعلًا لآرسنال أم هي مجرد خدعة للضغط على ريال مدريد؟!

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    لماذا لم يجدد فينيسيوس عقده حتى الآن؟

    منذ الصيف الماضي، دخل ريال في محادثات مكثفة مع فينيسيوس وممثليه من خلال الوكالة المسؤولة عن إدارة شؤونه وهي "ٌRoc Nation"، ولكن الوضع "محلك سر" حتى الآن، لتدخل الأمور في مرحلة الخطر.

    صاحب الـ26 سنة يدخل في العام الأخير من عقده مع ريال، ووفقًا لما أكده ديفيد أورنستين، فإن آخر ما يريده فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي، هو رحيل اللاعب بالمجان عن الفريق وخسارة المبالغ الطائلة التي يمكن جلبها من رحيله.

    الصحف الإنجليزية والإسبانية كشفت عن مطالب فينيسيوس من أجل التجديد، والتي تتركز في الحصول على راتب سنوي قيمته 30 مليون يورو، مكافأة توقيع 80 مليون يورو، وامتلاك 80% من حقوق الصور الخاصة به.

    موقف ريال مدريد كان واضحًا منذ الوهلة الأولى، بأن تلك المطالب مرفوضة جملة وتفصيلًا، وليست محل نقاش من الأساس، وتتنافى مع سياسة النادي في المكافآت وتوزيع حقوق الصور، بالإضافة إلى الاعتراض على الراتب الذي يطلبه البرازيلي.

    ومع مرور الوقت والفشل المستمر في الوصول إلى أي اتفاق، أصبح ريال ومدربه جوزيه مورينيو مطالبان بحسم الموقف تمامًا، الرضوخ لمطالب فينيسيوس وعدم خسارته، أو رحيله واستبداله بلاعب آخر يمكنه ملاءمة خطط المدرب البرتغالي.

    حتى الآن لم يحدث أي شيء، لم تتقدم مفاوضاته مع آرسنال، ولم تحدث انفراجة في أزمة تجديد عقده مع ريال، والذي ينتهي في يونيو 2027، ليحق له وقتها الذهاب إلى أي فريق آخر، والحصول على أفضلية مكافأة التوقيع الضخمة في ناديه الجديد.

    • إعلان
  • ViniciusGetty Images

    هل يتلاعب فينيسيوس بآرسنال؟

    في البداية، وحتى إن لم يعلن أي من الطرفين هذا الأمر بشكل رسمي، ريال مدريد لا يريد التخلي عن فينيسيوس جونيور، رغم مشاكله مع كيليان مبابي وأزماته السلوكية، وذلك لصعوبة العثور على موهبة مماثلة فذة تمتلك نفس القدرات الفردية، في حقبة تنقص فيها الأجنحة الاستثنائية من الطراز العالمي.

    وعلى الجانب الآخر، فينيسيوس يحب ريال مدريد، وتحدث عن ذلك أكثر من مرة، وهذا أمر طبيعي باعتبار العلاقة الخاصة بين لاعبي أمريكا الجنوبية وريال مدريد وبرشلونة، وبالتأكيد البقاء هو أولويته، مهما حاول آرسنال ضمه، كما أن حملات العنصرية التي يتعرض لها من المنافسين داخل إسبانيا لن تؤثر على قراره.

    ولكن لعبة المفاوضات، تجبر فينيسيوس وريال مدريد على تلك "الكذبة البيضاء" بأن أي منهما يمكنه التخلي عن الآخر، وذلك حتى لا يضعف موقفه في المفاوضات ويتعرض إلى عملية "لي الذراع" التي نراها في الكثير من الأحيان.

    وهنا ظهرت احتمالية استخدام آرسنال كوسيلة للضغط على ريال مدريد، بحجة أن هناك اهتمام مكثف من بطل الدوري الإنجليزي للتعاقد مع فينيسيوس وتلبية طلباته التي يرفضها النادي الإسباني.

    وبالحديث عن مدى صحة هذه التكهنات، علينا النظر للقصة من جانبين :

    الأول : هل فينيسيوس بحاجة للتسويق لنفسه وإيهام ريال مدريد بأن هناك من هو مهتم بضمه وتلبية طلباته؟ هذا أمر غير منطقي، البرازيلي لو أصبح متاحًا سنجد أندية دوري روشن السعودي وكل من مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال وربما باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ أيضًا، يحاولون التعاقد معه بالمبلغ المطلوب.

    الثاني : دعونا نعود إلى "لعبة الكذبة البيضاء" وادعاء سهولة التخلي بين الطرفين .. منذ أن ظهرت أنباء تعاقد ريال مع يان ديوماندي لاعب لايبزيج بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو، بدأت على الجانب الآخر تظهر الأنباء بقوة حول مقدرة آرسنال على دفع رواتب ومكافآت فينيسيوس جونيور، وهنا يظهر الشك، بأن معسكر البرازيلي يقولها بشكل مبطن لريال مدريد:"إن عثرتم على البديل، فلدينا من سيدفع ما نريد .. ستخسرون فينيسيوس!".

    فكرة الضغط مرارًا وتكرارًا على جزئية مقدرة آرسنال على تلبية مطالب فينيسيوس الخيالية، تزامنًا مع أنباء العثور على لاعب يمكنه تعويض البرازيلي، لا يمكن تجاهلها كرسالة بأن أحدهم سيدفع والبديل موجود.

    الحديث الآن لا ينصب على أي مفاوضات بين النادي الإنجليزي واللاعب البرازيلي، أو انهيار فكرة التجديد، بل عن القدرات المالية للمدفعجية بصورة مبالغ فيها، مع عدم ظهور أي أسماء أخرى في سباق التعاقد معه.

    من الطبيعي عندما يكون لاعب بحجم فينيسيوس متاحًا في السوق أن يتهافت الجميع على ضمه، ولكن ظهور اسم آرسنال وحده في السباق يضع الكثير من الشك، ليفربول يبحث عن جناح أيسر، وسيدفع ما يصل إلى 145 مليون جنيه إسترليني في برادلي باركولا، فلماذا لا يتجه نحو جناح ريال مدريد الذي يعتبر أفضل بمراحل من نظيره الفرنسي؟

    هل تعمد أحدهم تسليط الضوء على طرف بعينه والحديث عن مفاوضات معه، بدلًا من تعميم الاهتمام على عدة أطراف أخرى مما يمنح صورة أقل جدية عن خطورة الموقف؟ ربما!

  • Andrea BertaGetty Images

    آرسنال هو الضحية الأذكى

    من حسن حظ المدفعجية، أنه لو أراد فينيسيوس التلاعب بالنادي الإنجليزي، فأندريا بيرتا المدير الرياضي لآرسنال لن يقع في الفخ بسهولة، بسبب الخبرة الواسعة التي يتمتع بها الإيطالي في هذا المجال من خلال عمله لسنوات طويلة مع أتلتيتكو مدريد.

    آرسنال تعرض لهذا الموقف أكثر من مرة في مناسبات سابقة، بظهور أنباء حول اهتمام بالتعاقد مع أي من اللاعبين، وبعدها ببضعة أيام قليلة نجد هذا اللاعب يوقع على عقد جديد فورًا.

    موقف فينيسيوس جونيور ليس مؤكدًا، إنها مجرد احتمالية، وحتى لو فعلها البرازيلي فلا توجد مشكلة، سياسة أندريا بيرتا في آرسنال، تمنع ناديه من الوقوع تحت رحمة أي لاعب مهما كان حجمه.

    بيرتا يتجه دائمًا إلى مفاوضة أكثر من لاعب في كل مركز يريد المدرب تدعيمه، ويقوم بفتح خطوط اتصال على التوازي مع كل منهم، لذلك إذا رفض أحدهم سيتم التوجه إلى الآخر فورًا، مع الوضع في الاعتبار عدة عوامل لاختيار الأولويات وأبرزها "السن والقيمة مقابل السعر".

    فينيسيوس يظهر كفرصة مميزة، لأن آرسنال يحتاجه بسبب نقص الجودة في خط هجومه، تخيل لو لعب الفريق بنفس تشكيله في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الذي خسره بركلات الترجيح، مع وضع البرازيلي مكان لياندرو تروسار، قصة مختلفة تمامًا، لذلك يجب البحث في كل مكان عن دعم هجومي يعزز مكانة المدفعجية.

    وبالفعل هذا ما يحدث الآن في حالة جناح ريال مدريد، آرسنال مهتم به، ولكن هناك حديث مستمر حول رغبة في التعاقد مع خوليان ألفاريز، الذي يبدو أن احتمالية انتقاله لبرشلونة بدأت تتضاءل بشكل ملحوظ، ولا يمكن استبعاد إمكانية ظهور أي أسماء أخرى في الصورة.

    ميكيل أرتيتا قال في بداية المعسكر التحضيري لموسم 2026/2027، إن العمل يسير في كل اتجاه، للتعاقد مع صفقات تنقل آرسنال إلى "مستوى آخر" تمامًا، وهذه صفة تنطبق على فينيسيوس وغيره أيضًا، خاصة مع استعداد النادي بقيادة مالكه ستان كرونكي لدفع أي مبلغ مطلوب لصفقة من العيار الثقيل، سواء راتب أو قيمة انتقال أو مكافآت.

    لذلك لو تلاعب فينيسيوس بالمدفعجية، فهناك أكثر من خطة بديلة، ولكن السؤال الأهم في كل ذلك ..

    هل يرضخ فلورنتينو بيريز لمحاولات الضغط من البرازيلي "إن وجدت"، الإجابة بكل تأكيد لا!

    سياسة "لي الذراع" لطالما فشلت مع رئيس ريال مدريد المخضرم الذي لم يمانع التخلي عن أكبر النجوم بدلًا من تركهم يتحكمون ويفرضون سيطرتهم.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
وديات الأندية
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
وديات الأندية
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال