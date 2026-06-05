"لم نحصل على رد" .. وكيلة نجم النصر تنفي أي خلافات وتثير الغموض حول مصير اللاعب

أكدت مارينا ميكوليتش، وكيلة أعمال لاعب الوسط الصربي مارسيلو بروزوفيتش، أنه لا توجد أي خلافات بين اللاعب ونادي النصر السعودي، في ظل الموقف الغامض لتجديد عقده مع العالمي.

صاحب الـ33 سنة عقده ينتهي مع النصر في 30 يونيو الجاري، ولم يوقع على عقد جديد مع النادي حتى الآن، مما أشعل التكهنات حول إمكانية رحيله هذا الصيف.