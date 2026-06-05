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Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"لم نحصل على رد" .. وكيلة نجم النصر تنفي أي خلافات وتثير الغموض حول مصير اللاعب

النصر
مارسيلو بروزوفيتش
دوري روشن السعودي

علقت على التقارير الإعلامية التي انتشرت مؤخرًا

أكدت مارينا ميكوليتش، وكيلة أعمال لاعب الوسط الصربي مارسيلو بروزوفيتش، أنه لا توجد أي خلافات بين اللاعب ونادي النصر السعودي، في ظل الموقف الغامض لتجديد عقده مع العالمي.

صاحب الـ33 سنة عقده ينتهي مع النصر في 30 يونيو الجاري، ولم يوقع على عقد جديد مع النادي حتى الآن، مما أشعل التكهنات حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

  • Brozovic Al NassrGetty Images

    ماذا قالت وكيلة اللاعب الكرواتي؟

    مارينا ميكوليتش قالت لصحيفة "الرياضية":"كل الأقاويل التي انتشرت حول قيام النصر بعرض التمديد لعام واحد، وإصرار اللاعب على التوقيع لمدة عامين غير صحيحة، ولا تستند إلى أي مفاوضات رسمية بين الطرفين".

    وأضافت:"كنت على اتصال مباشر مع خوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي للنصر، وناقشت معه موقف اللاعب وإمكانية توقيعه على عقد جديد، طلبت توضيحات رسمية من النادي بخصوص هذا الأمر".

    وتابعت خلال تصريحاتها أنه لا يوجد أي رد حتى الآن بخصوص مقترح تجديد عقد الكرواتي المخضرم، في الوقت الذي يميل فيه معسكر اللاعب للانتظار.


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  • الأمور غير واضحة

    وواصلت وكيلة بروزوفيتش حديثها:"كل التقارير التي تنشر بخصوص مفاوضات مزعومة أو خلاف حول بنود العقد، يجب التعامل معها كمجرد تكهنات فقط، لا تعكس ما يحدث على أرض الواقع، المحادثات الرسمية بخصوص التجديد لم تبدأ بعد".

    وأوضحت:"لا أعرف ما هو الأساس الذي تستند إليه هذه التقارير في حديثها عن تفاصيل محددة من عملية المفاوضات، أي قرار رسمي سيُتخذ بعد المحادثات المباشرة بين اللاعب والنادي فقط".

    وفي نهاية حديثها، شددت على ضرورة احترام المهنية من كافة الأطراف المعنية، فيما يتعلق بالحديث عن مستقبل النجم الكرواتي.

  • مسيرة بروزوفيتش مع النصر

    صاحب الـ33 سنة انضم للعالمي قادمًا من إنتر الإيطالي في 2023، وأصبح بعدها من أهم العناصر الأساسية بخط وسط العالمي، وكان جزءًا من الفريق الحائز مؤخرًا على لقب دوري روشن السعودي لموسم 2025/2026.

    وخاض بروزوفيتش 124 مواجهة مع النصر بكل البطولات حتى الآن، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف ولعب 23 تمريرة حاسمة.



  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم للتاريخ

    النصر تعاقد مع البرتغالي جورج جيسوس، في صيف 2025، بعد فترة قصيرة من رحيله عن الهلال، بقرار إقالة، حيث خاض البرتغالي بداية جديدة تحمل آمال النصراويين في العودة لمنصات التتويج.

    جيسوس نجح في مهمته، وقدم موسمًا للتاريخ مع النصر، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2019، كما حقق العديد من الأرقام القياسية، كأكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية، سواءً في بداية الموسم، أو على مداره بشكل عام.

    وبخلاف دوري روشن، فإن النصر تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بعد مسيرة من الانتصارات المتتالية، قبل أن يختتم البطولة في الوصافة، بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل.

    وإجمالًا.. حقق العالمي 40 انتصارًا، مقابل تعادلين و7 هزائم، خلال 49 مباراة خلال الموسم المنصرم، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.