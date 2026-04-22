Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Inigo MartinezGoal Ar Only GFX
علي سمير

اسمه يتردد الآن في برشلونة .. إينيجو مارتينيز "ندم فليك الأول" والنصر يرسم خطة للحفاظ على "مصدر الأمان"

إينيغو مارتينيز
برشلونة
فقرات ومقالات
النصر ضد الأهلي
النصر
الأهلي
دوري أبطال آسيا 2
النصر ضد الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
برشلونة ضد سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
الدوري الإسباني
هانسي فليك
كريستيانو رونالدو

بداية مميزة للمدافع الباسكي في دوري روشن

في الوقت الذي عانى فيه برشلونة دفاعيًا هذا الموسم، كان هناك إينيجو مارتينيز .. لاعب النصر الحالي الذي سبق أن قاد دفاع الفريق الكتالوني، والذي يثير الشعور بالندم داخل المدرب هانزي فليك بصفة مستمرة.

برشلونة بدأ الموسم الجاري بصورة ممتازة للغاية، صدارة للدوري الإسباني "حافظ عليها حتى الآن" وحصول على لقب السوبر أمام ريال مدريد، لتصبح كل الطرق ممهدة نحو تجربة تاريخية جديدة لفليك وفريقه، قبل أن يظهر أتلتيكو مدريد!

دييجو سيميوني ظهر فجأة ليكشف عيوب برشلونة أمام الجميع، انتصر عليه 4/0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهي النتيجة التي أخرجته من البطولة رغم الانتصار 3/0 في الإياب.

وحتى في دوري أبطال أوروبا، الأرجنتيني ظهر للعملاق الكتالوني في ربع النهائي، فاز عليه 2/0 في الذهاب، وخسر 2/1 في العودة ليضرب موعدًا مع آرسنال في نصف النهائي.

العامل المشترك في سقوط برشلونة أمام أتلتيكو كان المستوى الدفاعي المحبط للفريق، والأخطاء الكارثية لباو كوبارسي وغيره، مما يجعلنا نعود إلى السبب المنطقي وراء ذلك، وهو فقدان إينيجو مارتينيز المفاجىء بالميركاتو الصيفي، حيث عرف الجميع قيمته بعدما رحل، أو بمعنى أدق، لأن النادي لم يجد البديل المناسب له!


  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أقنع الجميع في النصر

    العالمي لا يتصدر بسبب كريستيانو رونالدو فقط .. الفريق الذي يتصدر دوري روشن السعودي ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، وصل إلى هذه المرحلة بسبب إينيجو مارتينيز أيضًا.

    صحيفة "آس" الإسبانية، كشفت بض الكواليس الخاصة بالمدافع المخضرم داخل النصر، حيث قالت إنه يشعر بالراحة والانسجام في السعودية، ومنذ يومه الأول في دوري روشن، أبدى استعداده لمساعدة الفريق على الفوز بالألقاب.

    لا يمكن نسيان أن الجوانب المادية كانت عنصرًا مؤثرًا لمارتينيز في اختيار اللاعب بالسعودية، ولكن من الواضح للجميع أن مدافع برشلونة السابق لم ينتقل للنصر من أجل الأموال والظروف الجيدة فقط، بل أيضًا من أجل توسيع نطاق إنجازاته إلى منطقة أخرى تمامًا.

    مارتينيز شارك في 36 مباراة مع النصر خلال الموسم الجاري، سجل 4 أهداف، ومنها هدفه الأخير ضد الوصل الإماراتي الذي ساهم في قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 على حساب الوصل.

    رونالدو يقود الفريق في الأمام وإينيجو يفعل الشيء ذاته بالدفاع، هذه الفلسفة التي يعتمد عليها المدرب جورج جيسوس خلال الموسم الجاري، وجاءت بنتيجة إيجابية على المستويين المحلي والآسيوي.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فتح ملف التجديد

    صحيفة "آس" قالت إنه مع اقتراب نهاية عقد إينيجو مارتينيز مع النصر خلال شهرين، يبدو أن الاحتمال الأرجح هو استمرار اللاعب مع الفريق لفترة أطول، بعد نجاحه المذهل في تجربته الجديدة.

    وأوضحت أن الرغبة واضحة من الطرفين، التمديد لموسم واحد على الأقل، مع التأكيد على أنه لا مجال للتخلي عن المدافع المميز بأي شكل من الأشكال، حتى لو أتيحت له فرصة العودة لأوروبا قبل الميركاتو الصيفي المقبل.

    وأكدت أن النصر كان بمثابة النقطة التي ساعدت اللاعب على تمديد فترة بريقه الكروي في الملاعب، بعدما أصبح من المرشحين للتواجد مع إسبانيا في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي.

    ويرجع ذلك إلى قدرات إينيجو الفنية، بالإضافة أيضًا إلى صفاته القيادية والعقلية، والطريقة المميزة التي يتواصل بها مع باقي اللاعبين في النصر، مما جعله يكسب احترام الجميع داخل النادي السعودي.


  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    على جانب آخر .. فليك يعض أصابع الندم

    خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ظهر اسم إينيجو ضمن الأسماء المقترحة للانتقال إلى برشلونة، على هامش انخفاض المردود الدفاعي للفريق والأزمة النفسية التي مر بها رونالد أراوخو بسبب طرده ضد تشيلسي.

    ولكن سرعان ما تلاشت هذه الأنباء تمامًا، ليستمر اللاعب بشكل طبيعي مع النصر، مستكملًا رحلته مع العالمي التي شهدت وصوله إلى قمة مستوياته، مساعدًا الفريق على تصدر جدول ترتيب دوري روشن بـ76 نقطة مقابل 68 للهلال الثاني.

    وكشفت "آس" عن أنه على الرغم من عدم المحاولة بشكل جدي لإعادة إينيجو مارتينيز، إلا أن اسم اللاعب تردد كثيرًا خلال الموسم الجاري داخل النادي بشكل أو بآخر.

    السبب كان هو "الحنين" الذي يشعر به هانز فليك تجاه الفترة التي قضاها مارتينيز مع الفريق، وتمكنه من توفير الأمان الدفاعي للعملاق الكتالوني، وهي صفة افتقدها في العديد من المناسبات الحاسمة هذا الموسم، وذهبت بدلًا من ذلك إلى النصر.

    فليك كان يتمنى لو كان إينيجو لا يزال قائدًا لدفاع برشلونة بجانب كوبارسي وجول كوندي وأليخاندرو بالدي وغيرهما، لتوفير الصلابة الدفاعية للفريق الكتالوني، والتي كانت ستنقذه ضد أتلتيكو في دوري الأبطال وكأس الملك.

    هناك نظرية ستقول إنه شارك في مباراتي نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، وهي الموقعة التي شهدت اهتزاز شباكه 7 مرات في مباراتينن مما أدى لصعود النادي الإيطالي للنهائي أمام باريس سان جيرمان.

    ولكن لا يمكن إنكار ما قدمه مارتينيز، واختزال تجربته في مواجهتين، مع تجاهل إسهاماته التي ساعدت الفريق على اقتناص الثلاثية المحلية الموسم الماضي.