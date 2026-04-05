تجددت الخلافات بين فينيسيوس جونيور وبابلو مافيو خلال خسارة ريال مدريد أمام مايوركا، بعد أن أطلق الأول على الأخير لقب «كرة الشاطئ»
عودة استفزاز "كرة الشاطئ"
التوتر بين فينيسيوس ومافيو ليس بالأمر الجديد، لكن الأمور اتخذت منحىً شخصياً في ملعب «سون مويكس» خلال فترة ما بعد الظهيرة المحبطة التي مر بها ريال مدريد. ففي غضون دقائق من دخوله الملعب، انخرط الجناح البرازيلي في مواجهة مع خصمه اللدود عقب قرار مثير للجدل بشأن ركلة مرمى. وتصاعد التوتر بسرعة عندما أظهر فينيسيوس براعته بتجاوزه للمدافع بين الساقين، مما أثار رد فعل فوري من مدرجات الملعب.
مافيو، الذي لا يتردد أبداً في الدخول في المواجهات، رد على براعة نجم ريال مدريد بمزحة "كرة الشاطئ" المزعومة للسخرية من فينيسيوس. تشير هذه الإهانة بالتحديد إلى خيبة أمل البرازيلي في جائزة الكرة الذهبية، وهو موضوع لا يزال حساساً داخل غرفة ملابس ريال مدريد بعد مقاطعة النادي الشهيرة لحفل توزيع الجوائز في باريس.
تاريخ من العداء
هذا الحادث الأخير ليس سوى الفصل الأحدث في صراع استمر لعدة مواسم في إسبانيا. تعود هذه العداوة إلى موسم 2021-2022، ورغم الادعاءات السابقة بأن الأجواء قد هدأت، فمن الواضح أنه لا توجد أي مشاعر ودية بين الاثنين. في العام الماضي، كان لاعب مايوركا قد مازح في إحدى المقابلات بأنه قادر على هزيمة فينيسيوس بالضربة القاضية في غضون 10 ثوانٍ لو التقيا في حلبة الملاكمة. وفي هذه المرة، بدا أن الحرب النفسية قد أثرت لصالح مايوركا، حيث حصد الفريق النقاط الثلاث، تاركاً "البلانكوس" يلعقون جراحهم.
أربيلوا على حافة الهاوية بعد الهزيمة المفاجئة
بينما كانت المعركة الفردية على الجناح في أوجها، استمرت موسم ريال مدريد في التعثر تحت قيادة ألفارو أربيلوا. هذه الهزيمة تضع النادي العاصمي في مواجهة فارق نقاط كبير في سباق لقب الدوري الإسباني، حيث تشير التقارير إلى أن ثقة مجلس الإدارة في المدافع السابق بدأت تتزعزع. تزداد الإحصائيات سوءًا بالنسبة للمدرب، الذي يجد مستقبله معلقًا بخيط رفيع بعد عطلة نهاية أسبوع كارثية في سون مويكس. مع تلاشي حلم الفوز باللقب المحلي، انتقلت الضغوط بالكامل إلى المباريات الأوروبية المقبلة.
الحاجة إلى الفوز في دوري أبطال أوروبا
يجب أن يتجه التركيز الآن نحو مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد بايرن ميونيخ. وفي ظل قيام الإدارة بالفعل بتقييم الخيارات التدريبية للموسم المقبل، فإن التقدم إلى مراحل متقدمة في البطولة الأوروبية الأبرز هو السبيل الوحيد الذي قد ينقذ أربيلوا من الإقالة. أما بالنسبة لفينيكوس وزملائه، فإن التحدي الذي يواجههم الآن هو تحويل إحباطهم إلى أداء قوي في البطولة الأوروبية من أجل إنقاذ الموسم.