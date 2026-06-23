Getty Images Sport
"تجاوز مارادونا وبيليه".. إبراهيموفيتش مذهول بأداء ليونيل ميسي في كأس العالم!
قائد منتخب الأرجنتين يحقق إنجازاً تاريخياً آخر
أضاف ميسي فصلاً جديداً إلى مسيرته الدولية الرائعة، حيث حققت الأرجنتين فوزاً بنتيجة 2-0 على النمسا في كأس العالم 2026. وحجز حامل اللقب مكانه في مرحلة خروج المغلوب بفضل هدفين سجلهما قائد الفريق. وتعرض مهاجم إنتر ميامي لانتكاسة مبكرة عندما أضاع ركلة جزاء مُنحت بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).
ومع ذلك، رد ميسي بأسلوبه المعهود، وسجل هدفين ليقود «الألبيسيليستي» إلى الفوز. وبهذين الهدفين، رفع رصيده التهديفي في كأس العالم إلى 18 هدفاً، ليصبح بذلك الهداف الأول بلا منازع في تاريخ كأس العالم للرجال. كما واصل ميسي أداءه المتميز بعد أن سجل ثلاثية في المباراة الافتتاحية للأرجنتين في دور المجموعات ضد الجزائر.
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إبراهيموفيتش يعلن انتهاء النقاش
يعتقد المهاجم السابق لبرشلونة وميلان، إبراهيموفيتش، أن الإنجاز الأخير لميسي قد حسم الجدل المستمر حول من هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. كما أشاد باستمرارية ميسي على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن في أعلى المستويات.
وفي حديثه إلى قناة «فوكس سبورتس»، قال إبراهيموفيتش: «لا أعتقد أن هناك أي جدل متبقٍ الآن. عندما تصبح أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، وتفوز باللقب، وتهيمن على البطولة عبر أجيال مختلفة، وتستمر في تقديم الأداء المتميز في سن الثامنة والثلاثين، فماذا يريد الناس أكثر من ذلك؟
"لقد أمضينا سنوات في مقارنته بجميع اللاعبين الآخرين، لكن حتى العظماء الذين سبقوه لا يمكنهم مجاراة مجمل إنجازاته. بيليه، ومارادونا، وكرويف، وأياً كان من تريد ذكره، فقد كانوا جميعاً رائعين، لكن أرقام ميسي، واستمراريته، وألقابه تضعه في فئة خاصة به."
استمرار الأداء الذي يحطم الأرقام القياسية
وجاء ثنائي ميسي في مرمى النمسا عقب ثلاثيته ضد الجزائر، مما يعني أنه سجل خمسة أهداف في أول مباراتين له في البطولة. كما أجرى إبراهيموفيتش مقارنة مرحة مع سجله الشخصي في كأس العالم.
وأضاف إبراهيموفيتش: «خمسة أهداف في مباراتين. أما أنا فلم أسجل أي هدف في بطولتي كأس العالم اللتين شاركت فيهما». «لذا، أنا سعيد من أجله، وآمل أن يواصل أداءه الرائع. عيد ميلاده بعد بضعة أيام، لذا دعه يستمتع، لأننا جميعًا نستمتع بمشاهدته وهو يلعب بهذه الطريقة، مذهل، مذهل للغاية، لا توجد كلمات تصف ذلك».
"يمكن للناس أن يتحدثوا عن الأرجنتين كفريق، وعن تكتيكاتها وطريقتها في السيطرة على المباريات، لكن يبدو أن هناك دائمًا عنصرًا ثابتًا واحدًا عندما تحتاج إلى شيء مميز، وهو ليونيل ميسي".
- Getty Images Sport
الأرجنتين تتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب
تخوض الأرجنتين مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد الأردن وهي مليئة بالثقة بعد فوزها في أول مباراتين. وبما أن تأهلها إلى دور الـ16 قد تأكد بالفعل، فإن ليونيل سكالوني لديه الفرصة لإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ميسي سيحصل على راحة أم سيواصل قيادة الفريق منذ البداية.