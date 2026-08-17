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بتهمة إساءة استخدام السلطة.. جياني إنفانتينو يواجه طعنًا رسميًا يمنعه من رئاسة الفيفا!
"فيرسكوير" تطالب بحظر إنفانتينو من الانتخابات
قدّمت منظمة FairSquare خطابًا رسميًا إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للفيفا تدعو فيه إلى استبعاد إنفانتينو من خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ويُعد إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عامًا، المرشح الوحيد حاليًا الذي أعلن نيته الترشح، وفي حال إعادة انتخابه، سيضمن إنفانتينو ولاية رابعة تمتد برئاسته حتى عام 2031. إلا أن FairSquare تؤكد أنه يخوض بالفعل ولايته الثالثة والأخيرة وفقًا للوائح الفيفا.
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طعن قانوني يستهدف الولاية الأولى المخفّضة
تولى إنفانتينو منصبه في عام 2016 عقب رحيل سيب بلاتر وسط فضائح فساد. ووافق مجلس الفيفا في عام 2022 على أن سنواته الثلاث الأولى لا تُحتسب ضمن حد الولايات الثلاث لأنه كان يكمل فترة بلاتر المنقطعة. وفي رسالة أُرسلت في 13 أغسطس، طلبت منظمة "فير سكوير" من لجنة المراجعة إلغاء هذا الموقف.
وجاء في الرسالة، وفقًا لما نقلته The Athletic: "نكتب إليكم لنطلب منكم إعلان عدم أهلية السيد إنفانتينو للترشح مجددًا لرئاسة الفيفا على أساس أنه يقضي بالفعل ولايته الثالثة والأخيرة. إن القرار السابق الصادر عن لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال باستبعاد ولايته الأولى ينتهك بوضوح نص وهدف الحكم القانوني في الفيفا بشأن حدود الولايات الرئاسية".
"في 16 ديسمبر 2022، عقد مجلس الفيفا اجتماعًا في الدوحة بقطر، أصدر بعده الفيفا بيانًا صحفيًا أشار إلى هذا القرار: 'كما أكد مجلس الفيفا بالإجماع اتفاقه مع رأي لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال بأن الفترة بين عامي 2016 و2019 لا تُحتسب كولاية لرئيس الفيفا الحالي، الذي يوشك بالتالي على إنهاء ولايته الأولى".
رئاسة تحت المجهر
شهدت فترة إنفانتينو في منصبه مؤخراً سلسلة من الجدالات البارزة التي أبعدت عنه أطرافاً رئيسية. فمن العملية الغامضة المحيطة بـجائزة فيفا للسلام التي مُنحت لدونالد ترامب إلى مخطط لـبيع حصص في بطولات فيفا لرأس المال الخاص، يجد صاحب الأعوام الستة والخمسين نفسه في عزلة متزايدة. ولا تزال مجموعة المناصرة قلقة من أن السماح لإنفانتينو بتجاوز قواعد تحديد مدة الولاية يشكّل سابقة خطيرة للقادة المستقبليين.
وجاء في الرسالة: "لا تنص لوائح فيفا الأساسية ولا لوائح الحوكمة في فيفا على أي حكم يقضي باستثناء ولاية رئاسية من الاحتساب لأنها لم تستمر للمدة القصوى البالغة أربع سنوات".
"تنص اللوائح الأساسية صراحةً على أنه ’لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من ثلاث ولايات‘ دون أي تمييز بين تلك الولايات. ونص القاعدة واضح ولا ينص على أي استثناء يستند إلى طبيعة الولاية الكاملة أو غير الكاملة، أو إلى نوع المؤتمر - عادي أو استثنائي - الذي جرى فيه الانتخاب.
"وفي ضوء تجاوزات السيد إنفانتينو المتعددة للسلطة وإخفاق مجلس فيفا في محاسبته، فإن مثل هذا السيناريو وارد".
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لجنة المراجعة تواجه قرارًا حاسمًا بشأن الأهلية
وسلّطت FairSquare الضوء على أنّ قيادة لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال قد تغيّرت منذ الحكم الأولي الصادر عام 2022. وترى المجموعة الحقوقية أنّ على أعضاء لجنة المراجعة الحاليين إعادة تقييم الوضع بشكل مستقل.
وطلبت المجموعة رسميًا من اللجنة الالتزام بالنظام الأساسي للفيفا عبر الحكم بعدم أهلية إنفانتينو قبل انتخابات العام المقبل. وتتجه الأنظار الآن إلى اللجان الداخلية في الفيفا لمعرفة كيفية استجابتها للضغوط القانونية والسياسية المتصاعدة.
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