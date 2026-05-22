تجاهل مانشستر يونايتد.. راشفورد يشكر إيمري وفليك بعد الاستدعاء لكأس العالم!

وقد علق المهاجم على هذا الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترف بأن خيبة الأمل التي شعر بها جراء غيابه عن بطولة يورو 2024 أصبحت دافعًا قويًا لعودته. ومع ذلك، ففي معرض إعرابه عن امتنانه لكل من أستون فيلا وبرشلونة، غاب اسم مانشستر يونايتد بشكل ملحوظ عن تصريحه، بعد أن مر بفترة مضطربة مع النادي قبل رحيله في نهاية المطاف.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم يمثل لحظة إكمال الدائرة بالنسبة لي، من اليأس إلى الفرح". "الغياب عن تشكيلة يورو [2024] ساعدني على النمو كلاعب وكشخص، والأهم من ذلك، أعطاني هدفاً لأعمل من أجله. شكراً جزيلاً على هذه الفرصة، ولا أطيق الانتظار لارتداء القميص في كأس العالم".

وأضاف: "شكر خاص لأوناي، وهانسي، وتوماس، وأستون فيلا، وبرشلونة، وإنجلترا على ثقتهم بي عندما كانت الأمور صعبة".

ومع ذلك، أثارت ردود الفعل على منشوره تعليقاً لاحقاً من راشفورد، جاء فيه: "لتوضيح قصتي على إنستجرام. هذا ليس انتقاداً بأي شكل من الأشكال! أنا مشجع لمانشستر يونايتد، وسيظل الأمر كذلك.

"كنت أعبر عن امتناني للأندية والمدربين الذين عملت معهم خلال الـ 18 شهراً الماضية."

"لقد لعبوا دوراً كبيراً في استدعائي [لمنتخب إنجلترا]".



