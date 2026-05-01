تجاهل رسالة جيرارد وتلقى الإشادة من أكبر الخصوم.. يوم حافل لمحمد صلاح!

ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح

المصري يقترب من وداع ليفربول!

ظهر النجم المصري محمد صلاح في مقابلة مرئية مطولة مع أسطورة نادي ليفربول ستيفن جيرارد ليتحدث بصراحة تامة عن كواليس رحلته وتفاصيل قراره بترك النادي بنهاية الموسم الجاري. 

وتناول الحوار جوانب إنسانية ومهنية لم تكن معلنة من قبل حيث كشف صلاح عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لاختيار هذا التوقيت لإنهاء مسيرته الأيقونية.


  • عشاء الوداع وقرار الرحيل بشروط خاصة


    تطرق صلاح خلال المقابلة المرئية إلى جلسة عشاء خاصة جمعته بجيرارد في منزله والتي كانت سببًا في شعوره بالراحة تجاه قرار المغادرة.

    وقال محمد صلاح: "نعم أنا سعيد الآن وأتذكر تلك المحادثة التي دارت بيننا في منزلي وأقدرها كثيرًا وأتمنى أن يكون العشاء قد نال إعجابك".

    وأضاف: "لقد خضنا محادثة جيدة وأبديت أنت رأيك وأنا ممتن حقًا لأنني سأغادر الآن من الباب الكبير وهو أمر ذكرته لي أنت بالرحيل وفق شروطي الخاصة وما زلت أتذكر تلك الكلمات جيدًا لذا أنا سعيد بذلك فقد حان وقت الرحيل".

    وأكمل محمد صلاح حديثه بالقول: "لم أصبح عجوزًا بين عشية وضحاها فالموسم الماضي كان مذهلاً بالنسبة لي وأشعر أنه لا يزال لدي الكثير لأقدمه وسأرى ما هو الأفضل لي ولكنني أشعر بالسلام تجاه هذا القرار".


  • الطموح للتفوق على أساطير النادي

    كشف صلاح عن الدوافع العميقة التي جعلته يحافظ على مستواه الخرافي طوال تسع سنوات قضاها في صفوف الفريق الأحمر.

    وقال محمد صلاح: "لدي رغبة عارمة في النجاح وأريد حقًا أن يذكرني الجميع في هذا النادي فمنذ عامي الأول قلت لنفسي إنني أريد أن يتذكرني الناس كأحد أفضل اللاعبين".

    وأضاف: "أردت أن يتذكرني الناس أكثر منك ومن كيني دالجليش ولا أقصد الإساءة بهذا الكلام ولكن هناك رغبة تدفعني للجنون وتجعلني أعمل بجد لأكون أول الحاضرين في صالة الألعاب البدنية وأفعل كل شيء بشكل صحيح لأنني أريد دائمًا أن يثني الناس على أخلاقيات العمل الخاصة بي".


    كواليس رسالة بازل والتهرب من جيرارد


    استعاد صلاح ذكريات بداياته قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كاشفًا عن واقعة مثيرة حدثت في عام 2014 حين كان لاعبًا في صفوف بازل السويسري.

    وقال محمد صلاح: "أتذكر عندما كان ليفربول قريبًا من الفوز بالدوري في عام 2014 هل تتذكر أنك أرسلت لي رسالة وقتها تطلب فيها التحدث معي".

    وأضاف: "في ذلك الحين كان جوزيه مورينيو يقنعني بضرورة الذهاب إلى تشيلسي وراسلني وأخبرني برغبته في الحديث معي فما كان مني إلا أنني أغلقت هاتفي ولم أرد عليه في ذلك الوقت".


  • اللحظات الخالدة والعودة من الإصابة


    تحدث صلاح عن ارتباطه العاطفي بلقب الدوري الإنجليزي ومكانته الخاصة لديه مقارنة بأي إنجاز آخر.

    وقال محمد صلاح: "لا شيء يضاهي الفوز بالدوري الإنجليزي مع هذا النادي بوجود الجماهير في الملعب وهو شعور مختلف تمامًا عن أي نادٍ آخر".

    وأضاف: "تحقيق هذا العدد الكبير من الأهداف والتمريرات الحاسمة في نادٍ بحجم ليفربول والحصول على الجوائز الفردية هو أمر لن أنساه أبدًا طوال حياتي".

    وعن إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية التي تعرض لها أمام كريستال بالاس طمأن صلاح الجماهير بالقول: "سأعود إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الجاري لأودع الجماهير بشكل لائق ومستحق في ملعب آنفيلد".


  • تكريم عالمي لأسطورة ليفربول بمقطع مرئي مؤثر


    حظي النجم المصري محمد صلاح بتكريم استثنائي من خلال مقطع مرئي وداعي أنتجته شبكة سكاي سبورتس بمناسبة اقتراب رحيله عن قلعة الريدز.

    وتضمن المقطع الذي بلغت مدته دقيقتين و47 ثانية رصدًا لأهم اللحظات التاريخية والأهداف الحاسمة التي سجلها صلاح بقميص ليفربول بالإضافة إلى شهادات تقدير من أساطير اللعبة ومدربي الدوري الإنجليزي.

    وشارك في المقطع كل من يورجن كلوب وبيب جوارديولا وجوردان هندرسون بالإضافة إلى نجوم حاليين مثل إيرلينج هالاند وديكلان رايس وترينت ألكسندر أرنولد وإيدين هازارد.

    وأشاد المتحدثون بالمسيرة الحافلة للفرعون المصري مؤكدين أنه سيبقى أسطورة خالدة في تاريخ النادي والبطولة الإنجليزية لما قدمه من مستويات ثابتة وأرقام قياسية مذهلة تضمنت تسجيل 257 هدفًا وصناعة 122 تمريرة حاسمة في 440 مباراة.




