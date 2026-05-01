تجاهل رسالة جيرارد وتلقى الإشادة من أكبر الخصوم.. يوم حافل لمحمد صلاح!





تطرق صلاح خلال المقابلة المرئية إلى جلسة عشاء خاصة جمعته بجيرارد في منزله والتي كانت سببًا في شعوره بالراحة تجاه قرار المغادرة.

وقال محمد صلاح: "نعم أنا سعيد الآن وأتذكر تلك المحادثة التي دارت بيننا في منزلي وأقدرها كثيرًا وأتمنى أن يكون العشاء قد نال إعجابك".

وأضاف: "لقد خضنا محادثة جيدة وأبديت أنت رأيك وأنا ممتن حقًا لأنني سأغادر الآن من الباب الكبير وهو أمر ذكرته لي أنت بالرحيل وفق شروطي الخاصة وما زلت أتذكر تلك الكلمات جيدًا لذا أنا سعيد بذلك فقد حان وقت الرحيل".

وأكمل محمد صلاح حديثه بالقول: "لم أصبح عجوزًا بين عشية وضحاها فالموسم الماضي كان مذهلاً بالنسبة لي وأشعر أنه لا يزال لدي الكثير لأقدمه وسأرى ما هو الأفضل لي ولكنني أشعر بالسلام تجاه هذا القرار".



