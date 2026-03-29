تجاهل "الغريب" لهاري كين يفاجئ أسطورة إنجلترا واين روني، في الوقت الذي يُعتبر فيه مهاجم بايرن ميونيخ أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

يبدو أن روني، الذي شهد كيف حطم كين الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب إنجليزي في تاريخ المنتخب، يؤيد ترشيح المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا ليكون أفضل لاعب في العالم. وقد سجل الفائز بلقب الدوري الألماني 48 هدفًا في 40 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ هذا الموسم.

سجل 133 هدفاً في المجموع مع العملاق الألماني، في 136 مباراة، ويستعد لتوقيع عقد جديد في أليانز أرينا، في الوقت الذي يتم فيه التقليل من أهمية الشائعات حول انتقاله. لم يبد كين أي مؤشر على أنه يبحث عن تحدٍ جديد.

يلعب كين في نادٍ يتيح له المنافسة على الألقاب الكبرى محلياً ودولياً، حيث يسعى حالياً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويحقق أرقاماً تضعه في مصاف النخبة العالمية.