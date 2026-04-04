Goal.com
مباشر
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga
Filippo Cataldo

ترجمه

تثير هذه السراويل الكثير من التساؤلات: يحتفل سيرج غنابري بفوز بايرن ميونيخ 3-2 على فرايبورغ مرتديًا قطعة ملابس غير عادية للغاية

فجأة، ظهر سيرج غنابري وهو يحتفل بهدف بايرن ميونيخ الثالث في فرايبورغ مرتديًا سروالًا قصيرًا مطبوعًا بالكامل بوجه ليون غوريتزكا. ثم أضاف لاحقًا منشفة أيضًا. ماذا كان المقصود من كل هذا؟

ربما لم يكن لينارت كارل مخطئًا تمامًا عندما شعر بأنه «لا يُقهر» بعد تسجيله هدف الفوز 3-2 لبايرن ميونيخ في اللحظة الأخيرة من الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني على أرض فرايبورغ - لكن ريال مدريد يود أن يثبت العكس يوم الثلاثاء في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن ربما كان المشجع الذي أحضر معه إلى ملعب فرايبورغ الملابس الغريبة، والتي أثارت بعد ذلك ضحكاً كبيراً ليس فقط بين لاعبي ميونيخ، أكثر سعادةً بقليل من الفوز المتأخر المحظوظ لفريق ميونيخ.

  • Serge Gnabry feierte mit einer Hose mit Leon Goretzkas Gesicht drauf.Imago Images/Ulmer/Teamfoto

    كان لينارت كارل قد ارتدى قميصه مرة أخرى للتو، بعد أن خلعها احتفالاً بهدفه، عندما ظهر توم بيشوف فجأة من الزاوية مرتدياً سروالاً قصيراً أبيض مغطى بالكامل بوجه زميله ليون غوريتزكا المبتسم.

    وبعد أن رفض غوريتزكا بامتنان ارتداء هذه الملابس التي كانت بشعة ومضحكة في آن واحد، ارتداها في النهاية سيرج غنابري - مما أسعد زملاءه في الفريق ومشجعي بايرن ميونيخ في الملعب.



    لاحقاً، ظهرت أيضاً منشفة ضخمة عليها وجه غوريتزكا مع صدره العاري. مما جعل غوريتزكا يضحك من قلبه. لم يتضح تماماً الهدف من هذه المبادرة. لكن على الأقل أوضح اللاعبون لاحقاً أنها لم تكن مزحة أو حتى تعبيراً غريباً عن الحب للاعب الوسط الذي سيغادر الفريق في الصيف. بل إن أحد مشجعي بايرن ميونيخ هو من أحضر هذه الملابس الغريبة إلى الملعب. وعندما رأى توم بيشوف، صاحب الهدفين والفائز بالمباراة، ذلك، استعار الملابس على الفور وأخذها إلى زملائه. وهكذا جاء عرض الأزياء الخاص لغنابري.

    • إعلان

  • يفضل فينسنت كومباني التحدث عن ريال مدريد

    وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سُئل المدرب فينسنت كومباني أيضًا عن أحدث منتجات المشجعين. "ليس لدي أدنى فكرة"، أجاب المدرب ضاحكًا على السؤال حول أسباب هذه المبادرة، ثم أضاف وهو لا يزال يضحك: "يمكنكم أن تسألوا ريال مدريد عن ذلك".

    لم يكن لدى جوشوا كيميش أيضًا إجابة على السؤال البديهي حول السبب. لكنه استطاع على الأقل استبعاد أن يحتفل بايرن ميونيخ من الآن فصاعدًا بهذه السراويل الملونة دائمًا. "أعتقد أن السراويل قد أُعيدت. أعتقد أن المشجع أراد استعادتها. كان ذلك مهمًا بالنسبة له." وهذا أمر مفهوم تمامًا، فقد حظيت هذه السراويل بخمس دقائق من الشهرة.

  • بايرن ميونيخ - جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بايرن ميونيخ

    التاريخ

    الوقت

    المباراة

    الثلاثاء، 7 أبريل

    21:00

    ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

    السبت، 11 أبريل

    الساعة 18:30

    ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)

    الأربعاء، 15 أبريل

    21:00

    بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
الدوري الأوروبي
فرايبورج crest
فرايبورج
فرايبورج
سيلتا فيجو crest
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو