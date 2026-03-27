محمد صلاح في النصر؟ "فيتو" رونالدو يلعب دوره!

مع استعداد محمد صلاح لتوديع الدوري الإنجليزي الممتاز، برز الدوري السعودي للمحترفين كأكثر الوجهات ترجيحًا للاعب البالغ من العمر 33 عامًا. ورغم أن نادي النصر لا يزال يمثل قوة مالية ضاربة في المنطقة، فقد أثيرت تساؤلات حول مدى انسجام اللاعب المصري مع كريستيانو رونالدو. وكان النجم البرتغالي قد دعا سابقًا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في تشكيلة الفريق، لكن هناك شكوكًا حول رغبته في وجود نجم عالمي آخر يشاركه الأضواء في الرياض.

تقرير من شبكة "سكاي" الإنجليزية يناقش رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول، والاحتماليات بخصوص خطوته المقبلة.

  • قرار مشترك يمهد الطريق لرحيله عن أنفيلد

    جاء الإعلان المفاجئ عن رحيل صلاح عن ليفربول هذا الصيف بناءً على اتفاق متبادل بين اللاعب والنادي. تتيح هذه الخطوة الاستراتيجية للريدز إعادة تخصيص جزء كبير من الميزانية المخصصة للرواتب من أجل ضم مواهب هجومية جديدة، بينما يكتسب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا المرونة اللازمة للتفاوض على صفقة مالية ضخمة بصفته لاعبًا حرًا. ومن خلال تأكيد رحيله قبل نهاية الموسم، أتاح النجم المصري لجماهير أنفيلد فرصة واضحة للاحتفال بمسيرته الأسطورية. لكن هذا سيجعل الأندية في جميع أنحاء العالم مستعدة للتنافس على التعاقد معه.

    عامل رونالدو يلقي بظلاله على انتقاله إلى النصر

    في حين أن الدوري السعودي للمحترفين هو الوجهة الرئيسية، إلا أن انتقاله إلى نادي النصر يكتنفه الشك بسبب وجود كريستيانو رونالدو، وفقًا لـ«سكاي سبورتس». وعلى الرغم من دعوة النجم البرتغالي إلى تعزيز صفوف الفريق بمزيد من اللاعبين، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كان يرغب في وجود نجم عالمي آخر يشاركه الأضواء في الرياض.

    تجعل الديناميكيات الداخلية للفريق من هذه الخطوة احتمالاً معقداً بالنسبة للنادي الذي يديره صندوق الاستثمار العام. وفقاً للتقارير، قد توفر الأندية السعودية الكبرى الأخرى بيئة أكثر ملاءمة لصلاح، مع اشتداد المنافسة على التعاقد معه بين أندية النخبة في الدوري.

  • يبرز نادي الاتحاد كأحد المرشحين الأوفر حظاً

    يبدو أن نادي الاتحاد هو الوجهة الأكثر منطقية إذا ما قرر صلاح الانتقال إلى الشرق الأوسط. فالنادي في حاجة ماسة إلى نجم بارز ليحل محل كريم بنزيمة، ولديه اهتمام قديم بالجناح، بعد أن رفض ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

    من ناحية أخرى، تظل دوري كرة القدم الأمريكية خياراً قابلاً للتطبيق بالنسبة للمهاجم. مع قيام ليونيل ميسي بتغيير صورة الدوري، قد ينظر صلاح إلى فترة اللعب في الولايات المتحدة كوسيلة لتعزيز علامته التجارية العالمية قبل انتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي الممتاز في مرحلة لاحقة من مسيرته.

    خطة ليفربول لما بعد رحيل صلاح

    لا يُتوقع أن يتأثر مستقبل آرني سلوت في أنفيلد برحيل صلاح، حيث يركز المدرب الرئيسي على إنهاء الموسم بحصد عدد من الألقاب. ويعمل فريق التعاقدات بالنادي بالفعل على وضع خطة للخلافة، رغم أنه وفقاً للتقارير لا يبحث عن بديل مباشر "مماثل" للاعب المصري صاحب الأرقام القياسية. بدلاً من ذلك، من المتوقع أن يستهدف الريدز لاعباً يمكنه الاندماج في خط هجوم مجدد إلى جانب لاعبين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيساك وهوغو إكيتيكي. الهدف هو العثور على لاعب يتناسب مع النظام التكتيكي المتطور تحت قيادة سلوت، بدلاً من مجرد البحث عن مهاجم آخر يلعب على الجانب الأيمن ويستخدم قدمه اليسرى.