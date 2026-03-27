محمد صلاح في النصر؟ "فيتو" رونالدو يلعب دوره!

في حين أن الدوري السعودي للمحترفين هو الوجهة الرئيسية، إلا أن انتقاله إلى نادي النصر يكتنفه الشك بسبب وجود كريستيانو رونالدو، وفقًا لـ«سكاي سبورتس». وعلى الرغم من دعوة النجم البرتغالي إلى تعزيز صفوف الفريق بمزيد من اللاعبين، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كان يرغب في وجود نجم عالمي آخر يشاركه الأضواء في الرياض.

تجعل الديناميكيات الداخلية للفريق من هذه الخطوة احتمالاً معقداً بالنسبة للنادي الذي يديره صندوق الاستثمار العام. وفقاً للتقارير، قد توفر الأندية السعودية الكبرى الأخرى بيئة أكثر ملاءمة لصلاح، مع اشتداد المنافسة على التعاقد معه بين أندية النخبة في الدوري.