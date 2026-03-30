"تثير ابتسامة الجميع": لا أحد في نادي بايرن ميونيخ يأخذ الشائعات حول نجم كبير على محمل الجد

"هذه الشائعات تثير ابتسامة الجميع في النادي"، أوضح رومينيغه في مقابلة مع أحد الصحفيين في صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية. "أنتم تعرفون أفضل من أي شخص آخر كيف تسير الأمور في عالم الإعلام. لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات - ولا يوجد ما يقال أكثر من ذلك. الناس يأتون إلى الملعب من أجل لاعبين مثله"، أضاف.

وكان ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ورئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن قد أعلنا في وقت سابق أن أوليسي غير قابل للبيع. وقال إيبرل في صحيفة "سبورت بيلد" بشأن احتمال رحيل أوليسي: "نحن لا نضيع وقتنا في التفكير في هذا الأمر". "أياً كان النادي الذي يحاول إغرائه: من يلعب في بايرن ميونيخ يعرف ما لديه في بايرن ميونيخ"، كان دريسن متأكداً من أن الفرنسي لن يغادر ميونيخ في المستقبل القريب.