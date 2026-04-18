Andrea Ajello و معتز الجمال

تتويج إنتر.. كم نقطة تفصل النيراتزوري عن لقب الدوري الإيطالي؟

إليكم جدول مباريات إنتر، ونابولي، وميلان في الجولات الأخيرة من الدوري الإيطالي مع كافة السيناريوهات المحتملة لحسم الـ"سكوديتو": متى يمكن للنيراتزوري أن يتوجوا كأبطال لإيطاليا.

بدأ العد التنازلي فعليًا لفوز إنتر بلقب الدوري الإيطالي؛ فبعد الجولة الأخيرة من البطولة، والتي شهدت حصد النيراتزوري لثلاث نقاط ثمينة أمام كالياري، بات لقب بطل إيطاليا أقرب من أي وقت مضى.

لقد وسّع إنتر الفارق بالفعل في صدارة الترتيب، ومع تبقي خمس جولات على النهاية، يتربع حاليًا على القمة بفارق 12 نقطة عن نابولي، بل وبفارق 15 نقطة كاملة عن ميلان، رغم أن الروسونيري لا يزال لديهم مباراة مؤجلة ضد فيرونا.

وفيما يلي نستعرض متى يمكن لكتيبة المدرب "كريستيان كيفو" الاحتفال بلقب الدوري، وكم نقطة تنقصهم للحسم الحسابي، وأمام أي فريق قد يتحقق ذلك.


  • كم نقطة تفصل إنتر عن التتويج بلقب السكوديتو؟

    يتعين على إنتر مراقبة نابولي، صاحب المركز الثاني في الترتيب، لتحديد عدد النقاط الكافية لإعلان نفسه بطلاً لإيطاليا وانتزاع اللقب من فريق المدرب "كونتي" بالتحديد.

    فإذا فاز نابولي بجميع مبارياته الست المتبقية، سيصل إلى النقطة 84. بينما يمتلك إنتر حاليًا 78 نقطة، مما يعني أن النيراتزوري بحاجة إلى حصد 4 نقاط أخرى في المباريات الخمس المتبقية. إذ أنه في حالة التساوي في النقاط، سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل.

  • متى يمكن لإنتر الفوز بالدوري؟ أول موعد محتمل

    لا يزال إنتر غير قادر على تحديد الموعد الفعلي الذي سيُتوج فيه بطلاً لإيطاليا بيقين تام؛ لأن الأمر لا يعتمد على نتائجه فحسب، بل يرتبط أيضًا بنتائج نابولي وميلان. وتُعد الجولة الرابعة والثلاثون، أي الجولة القادمة، هي أول فرصة ممكنة لتحقق هذا السيناريو. ففي حال فوز إنتر وتعثر كل من نابولي وميلان بالتعادل، سيحسم النيراتزوري لقب السكوديتو قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

  • إنتر بطل إيطاليا: في أي مباراة قد يُحسم اللقب حسابيًا؟

    يُعتبر حسم اللقب قبل أربع جولات من النهاية هو "السيناريو الأفضل" لإنتر. يمتلك النيراتزوري فارقًا مريحًا يبلغ اثنتي عشرة نقطة عن صاحب المركز الثاني، وذلك مع تبقي خمس مباريات على ختام الدوري.

  • إنتر يتأهل لدوري أبطال أوروبا

    رغم أن إنتر لم يُتوج رسميًا بلقب الدوري بعد، إلا أنه بفضل فوزه على أرضه أمام كالياري وهزيمة كومو أمام ساسولو، ضمن تأهله حسابيًا للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

