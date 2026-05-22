فيديو | "تلك الدموع لم تظهر بعد نهائي دوري الأبطال" .. تأثر رونالدو يعطي شهادة جديدة على قوة الدوري السعودي!

النصر توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز (4-1) على نادي ضمك، في الجولة 34 "الأخيرة" من المسابقة.
رباعية النصر؛ جاءت عن طريق السنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "هدفين"، في الدقائق 33 و51 و62 و80 تواليًا.
وبهذه الرباعية، احتفل النصر بلقبه "رقم 20" في مسابقة الدوري - بمختلف المسميات -؛ وذلك حسب ما أعلنه برنامج توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، في وقتٍ سابق.
التتويج جاء عن جدارة واستحقاق؛ حيث وصل العالمي بفوزه على ضمك إلى النقطة 86، وبفارق نقطتين عن عملاق الرياض الآخر الهلال "الوصيف".
ونجح عملاق الرياض في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك للمرة الأولى بعد غياب 7 سنواتٍ كامل، حيث كانت آخر مرة يعتلي فيها المنصة المحلية في 2019.
والعودة إلى منصة التتويج؛ جاءت بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي كان يشرف على تدرب الهلال سابقًا.