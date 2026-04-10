تتواصل قصة هوليوود! تجديد سلسلة الأفلام الوثائقية «مرحبًا بكم في ريكسهام» لثلاثة مواسم إضافية في دفعة قوية لريان رينولدز وروب ماك
التزام قياسي نحو ريكسهام
في خطوة تُبرز الجاذبية العالمية لـ«التنانين الحمر»، أكدت شبكة FX أن مسلسل «مرحباً بكم في ريكسهام» قد جرى تجديده لثلاثة مواسم إضافية. ويضمن هذا الالتزام غير المسبوق لعدة سنوات استمرار إنتاج سلسلة الكواليس حتى الموسم الثامن على الأقل، مع تتبّع رحلة النادي عبر هرم كرة القدم الإنجليزية.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت مثالي لجماهيرهم، إذ يصل قبل شهر واحد فقط من العرض الأول المرتقب بشدة للموسم الخامس. ومن المقرر أن ينطلق الجزء الخامس على FX وHulu في 14 مايو بعرض أول مزدوج الحلقة، تليه إصدارات أسبوعية ستواصل توثيق الحقبة التحولية تحت قيادة الثنائي الهوليوودي.
التأثير على النادي والمجتمع
أعرب نيك غراد، رئيس FX إنترتينمنت، عن سعادته باستمرار الشراكة، مؤكداً كيف أن العرض تجاوز البث الرياضي التقليدي. وأشار إلى أن السلسلة كان لها تأثير لا يُقاس على كلٍّ من نادي كرة القدم ومجتمع شمال ويلز.
وقال غراد: «عندما أطلقنا “مرحباً بكم في ريكسهام”، لم نتخيل قط التأثير الذي سيحدثه على النادي والمدينة، وفي الوقت نفسه ابتكار واحدة من أنجح وأحب السلاسل الوثائقية التلفزيونية». وأضاف: «إن تجديده لثلاثة مواسم دليل على رؤية روب ورايان وعلى العلاقة الراسخة التي بنياها مع المعجبين حول العالم».
رينولدز وماكيلهيني يتفاعلان مع تجديد العقد
أعرب الرئيسان المشاركان للنادي، روب ماكيلهيني ورايان رينولدز، عن امتنانهما للدعم طويل الأمد من شركائهم في البث. وقد كان الثنائي عاملًا حاسمًا في تحويل ريكسهام إلى اسم مألوف عالميًا، مستخدمَين الوثائقي لجذب أنظار جديدة إلى تجارب ومحن كرة القدم في الدرجات الدنيا.
وفي بيان مشترك، قال الرئيسان المشاركان: «إن طلب إنتاج مسلسل تلفزيوني لثلاثة مواسم يكاد يكون غير مسبوق، ولا يصبح ممكنًا إلا بفضل العمل الرائد لفريقنا الوثائقي الحائز على جائزة إيمي، وبفضل الصعود المتواصل لنادي ريكسهام AFC وكل من يعمل بجد لصنع تاريخ رياضي. نحن ممتنون إلى الأبد لشركائنا في FX، الشجعان والمثابرين مثلنا، لكونهم معنا في كل خطوة على الطريق. نحن سعداء جدًا لأننا سنواصل سرد قصة ريكسهام لسنوات قادمة».
السعي نحو الدوري الإنجليزي الممتاز
بينما ركّزت المواسم السابقة على هروب النادي من الدوري الوطني وانتصاراته في دوري الدرجة الثانية، ستتبع اللقطات القادمة سردًا أكثر طموحًا. وقد أكد فريق الإنتاج أن الموسم الخامس سيوثّق محاولة النادي تحقيق ما اعتقد كثيرون أنه مستحيل خلال إطار زمني قصير إلى هذا الحد.
وفقًا للوصف الرسمي للموسم الخامس، سيتابع هذا الموسم «سعي نادي ريكسهام AFC للوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاثة صعودات متتالية، وهو إنجاز لم يتحقق قط في تاريخ دوري كرة القدم الإنجليزي». ومع ضمان ثلاثة مواسم أخرى، سيتمكن المشجعون من متابعة كل خطوة في تلك الرحلة، سواء انتهت بمجد هوليوودي أو بخيبة أمل.