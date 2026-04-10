في خطوة تُبرز الجاذبية العالمية لـ«التنانين الحمر»، أكدت شبكة FX أن مسلسل «مرحباً بكم في ريكسهام» قد جرى تجديده لثلاثة مواسم إضافية. ويضمن هذا الالتزام غير المسبوق لعدة سنوات استمرار إنتاج سلسلة الكواليس حتى الموسم الثامن على الأقل، مع تتبّع رحلة النادي عبر هرم كرة القدم الإنجليزية.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت مثالي لجماهيرهم، إذ يصل قبل شهر واحد فقط من العرض الأول المرتقب بشدة للموسم الخامس. ومن المقرر أن ينطلق الجزء الخامس على FX وHulu في 14 مايو بعرض أول مزدوج الحلقة، تليه إصدارات أسبوعية ستواصل توثيق الحقبة التحولية تحت قيادة الثنائي الهوليوودي.