Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

تتهدد بوروسيا دورتموند ضربة قاسية: يُقال إن باريس سان جيرمان ونادي برشلونة يضعان لاعبَ وسطٍ من بوروسيا دورتموند تحت المراقبة

ألقى عملاقان أوروبيان ثقيلان نظرة على لاعب منتخب إيطاليا للناشئين سامويلي إيناشيو، لاعب بوروسيا دورتموند. وذلك بحسب ما أفاد خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو.

وبناءً على ذلك، قام الفائز بدوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبطل إسبانيا نادي برشلونة في نهاية الأسبوع بمتابعة لاعب خط الوسط الهجومي عن كثب عبر كشافين خلال خسارة بوروسيا دورتموند 0:1 في الدوري الألماني.

  • يبدو أنها لم تكن المرة الأولى. فحتى في مباراة التعادل 1:1 بين منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا وتركيا في مارس، كان مراقبون من الناديين الكبيرين قد تابعوا إيناسيو عن كثب في الملعب.

    خاض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الأسبوع، في المواجهة مع «فيركسلف»، مباراته الثانية في الدوري الألماني. ويُعد موهبة استثنائية. وعندما تألق في خريف العام الماضي خلال كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر، أشاد المدير الإداري لدورتموند لارس ريكن قائلًا: «تم اختيار سامويله لاعب المباراة في كل واحدة من المباريات الثلاث مع إيطاليا. هذا أمر استثنائي. حتى وإن كان ذلك لم يفاجئنا. نحن نعرف ما يستطيع فعله».

    وقال اللاعب السابق إن إيناسيو «صانع ألعاب رقم 10 من النوع الذي نادرًا ما نجده اليوم»: «قوي هجوميًا ويتمتع بمراوغة جيدة جدًا. إضافة إلى ذلك، فهو خطير للغاية أمام المرمى — سواء بالتسجيل بنفسه أو بصناعة الأهداف. كما يعمل بشكل جيد جدًا، وبخاصة لخدمة الفريق، عند فقدان الكرة. إنه يمتلك حزمة رائعة من الإمكانيات».

    سامويلي إيناتسيو مرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2027

    هذه «الحزمة الرائعة» مُدرجة في بوروسيا دورتموند ضمن خططه للمستقبل على المدى المتوسط. غير أن عقد إيناسيو لا يمتد إلا حتى صيف 2027، ما يجعله أكثر جاذبية إضافية للمهتمين المحتملين.

    انتقل إيناسيو في صيف 2024 من أتالانتا بيرغامو إلى بوروسيا. وقد أغضبت ملابسات انتقاله المجاني الإيطاليين بشكل مستدام. وفي مواجهة دوري أبطال أوروبا بين الناديين في ملحق هذا الموسم، جرى التطرق مرارًا إلى رحيل إيناسيو إلى ألمانيا وانتقاده، وقال مسؤولو أتالانتا إنهم ألغوا لهذا السبب، من بين أمور أخرى، مأدبة الغداء التقليدية التي تجمع قيادات الناديين قبل المباريات.

    بالنسبة لبوروسيا دورتموند، يُستخدم إيناسيو هذا الموسم بالأساس مع فريق تحت 19 عامًا ومع الفريق الثاني. ولدى محترفي المدرب الرئيسي نيكو كوفاتش، كانت مشاركته التي استمرت نصف ساعة يوم السبت الماضي أمام ليفركوزن هي ظهوره الثاني.

  • Diese Verträge laufen beim BVB 2027 aus

    اللاعبالمركزالعمر
    Alexander Meyerحارس مرمى35 سنة
    Patrick Drewesحارس مرمى33 سنة
    Silas Ostrzinskiحارس مرمى22 سنة
    Ramy Bensebainiدفاع30 سنة
    Emre Canدفاع32 سنة
    Marcel Sabitzerخط وسط32 سنة
    Samuele Inacioخط وسط18 سنة
    Karim Adeyemiهجوم24 سنة