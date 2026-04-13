يبدو أنها لم تكن المرة الأولى. فحتى في مباراة التعادل 1:1 بين منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا وتركيا في مارس، كان مراقبون من الناديين الكبيرين قد تابعوا إيناسيو عن كثب في الملعب.

خاض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الأسبوع، في المواجهة مع «فيركسلف»، مباراته الثانية في الدوري الألماني. ويُعد موهبة استثنائية. وعندما تألق في خريف العام الماضي خلال كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر، أشاد المدير الإداري لدورتموند لارس ريكن قائلًا: «تم اختيار سامويله لاعب المباراة في كل واحدة من المباريات الثلاث مع إيطاليا. هذا أمر استثنائي. حتى وإن كان ذلك لم يفاجئنا. نحن نعرف ما يستطيع فعله».

وقال اللاعب السابق إن إيناسيو «صانع ألعاب رقم 10 من النوع الذي نادرًا ما نجده اليوم»: «قوي هجوميًا ويتمتع بمراوغة جيدة جدًا. إضافة إلى ذلك، فهو خطير للغاية أمام المرمى — سواء بالتسجيل بنفسه أو بصناعة الأهداف. كما يعمل بشكل جيد جدًا، وبخاصة لخدمة الفريق، عند فقدان الكرة. إنه يمتلك حزمة رائعة من الإمكانيات».