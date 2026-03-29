تتعرض أليشا ليهمان لانتقادات تصفها بـ"الأرنب المذهول" مع اقتراب ليستر من الهبوط من دوري كرة القدم النسائي الإنجليزي (WSL) بعد هزيمته السابعة على التوالي
لاعب التعاقد الشتوي يعاني من صعوبة في ترك بصمة
لم تتمكن ليهمان من تقديم القوة الهجومية الحاسمة التي كان يُتوقع منها عندما انتقلت من كومو إلى فريق «الثعالب» في فترة الانتقالات الشتوية. ورغم أن الهدف من ضمها كان قيادة مساعي الفريق للبقاء في الدوري وإسكات أصوات المشككين، إلا أن هذه الخطوة لم تثمر عن شيء. فلم تتمكن المهاجمة من تسجيل سوى هدف واحد منذ وصولها، ولا تزال مساهماتها موضع تدقيق شديد مع تفاقم أزمة النادي. الخسارة 1-0 أمام برايتون هي الهزيمة السابعة على التوالي لليستر، مما يترك الفريق في قاع الترتيب ويقربه أكثر فأكثر من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.
إحصائيات المباراة السيئة تغذي انتقادات المعلقين
كان ضعف تأثيرها واضحًا بشكل صارخ في مباراة برايتون، قبل أن يتم استبدالها بروسيلا أياني في الدقيقة 86. خلال فترة وجودها على أرض الملعب، لم تسدد أي تسديدة، ولم تسجل سوى 22 لمسة للكرة، وفقدت الاستحواذ 12 مرة. علاوة على ذلك، لم تنجح سوى في 7 تمريرات من أصل 10. وأدى هذا الأداء الباهت إلى تقييم صريح من ترينت هاتسون، المعلق في راديو بي بي سي ساسكس.
قال هاتسون: "كان أداء أليشا ليهمان ضعيفًا اليوم. لم تكن المباريات القليلة التي لعبتها مؤخرًا في الدوري الإنجليزي للسيدات سهلة أبدًا، خاصةً بعد عودتها وانضمامها إلى فريق يعاني من صعوبات. في اللحظات التي استلمت فيها الكرة ووجدت مساحة صغيرة، بدت اليوم وكأنها أرنب أمام أضواء السيارات".
مدرب ليستر يرفض إلقاء اللوم على لاعبين بعينهم
بعد صافرة النهاية، تحدث ريك باسمور، مدرب ليستر، إلى وسائل الإعلام، رافضًا إلقاء اللوم على لاعب معين. ورغم أن فريقه لم يسدد سوى خمس تسديدات طوال المباراة، إلا أنه لا يزال متفائلًا.
قال باسمور: "إنها مباراة صعبة. علينا فقط أن نفكر ونراجع أداءنا ثم نمضي قدماً. لدينا متسع من الوقت للاستعداد للمباريات القادمة على أرضنا. هناك جوانب من المباراة أديناها بشكل جيد. أعتقد أن الفريق لا يزال متماسكاً. نتطلع إلى المباراة القادمة ضد لندن سيتي".
وعندما سُئل عما إذا كان لا يزال يثق بفريقه، أضاف: "بالتأكيد. كنا نعلم أن هذا سيكون تحدياً، ونحن نمر به الآن. اللاعبون والطاقم الفني متحدون، ونحرص على تشجيع بعضنا البعض ونتطلع إلى المباريات القادمة."
ستشتد معركة البقاء على قيد الحياة في الأسابيع المقبلة
الوقت ينفد بسرعة أمام ليستر لإنقاذ موسمه. ويحتل النادي حالياً المركز الأخير في جدول الترتيب، متأخراً بأربع نقاط عن وست هام، رغم أنه لا يزال أمامه مباراة مؤجلة حاسمة. ويعود ليستر إلى منافسات الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) في 26 أبريل، عندما يواجه فريق لندن سيتي ليونيسز خارج أرضه.