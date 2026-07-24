تبرع طبي وتحسين سمعة ريد بول .. كواليس تعيين كلوب لتدريب ألمانيا

كان إنهاء عقد كلوب كرئيس لقسم كرة القدم في «ريد بول» حتى عام 2029 يُعتبر في السابق العقبة الأهم التي كان لا بد من تجاوزها في طريقه لتولي منصب مدرب المنتخب الألماني. وقد تم استبعاد مسألة تعويض الانتقال الذي يبلغ ملايين اليورو، وبذلك تمكن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) من تجنب سابقة دفع تعويض انتقال لمدرب المنتخب الألماني لأول مرة على الإطلاق.

كما أن كلوب لن يظل يعمل مع «ريد بول» كسفير للعلامة التجارية أو مستشار، وهو ما كان محل تكهنات في البداية.

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تقديم تبرع بقيمة مليون يورو لمؤسسة «Wings for Life» التابعة للمجموعة، والتي تستخدم هذه الأموال بدورها لدعم الأبحاث الطبية المتعلقة بالحبل الشوكي. بالإضافة إلى ذلك، ستُقام ثلاث مباريات دولية في لايبزيج حتى عام 2030.

وبالتالي، سمحت «ريد بول» في النهاية لكلوب بالانتقال إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم بسهولة تامة، وهو ما يرجع في جزء منه إلى أن عملاق مشروبات الطاقة يمكنه بذلك تحسين صورته العامة التي تعاني أحيانًا من بعض الصعوبات.

وكان كلوب قد أكد بالفعل خلال نهائي كأس العالم، الذي غطاه بصفته خبيرًا في قناة «ماجنتا تي في»، أنه توصل إلى اتفاق «سخي للغاية» مع «ريد بول» ليتمكن من الانتقال إلى المنتخب الألماني.

ومن الواضح أن مخاوف لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الألماني، بشأن راتب كلوب لن تتحقق. وفقًا لصحيفة«بيلد»، سيتقاضى كلوب سنويًّا راتبًا «أعلى بقليل» فقط من سلفه يوليان ناجلسمان (سبعة ملايين يورو).

وكان ماتيوس قد تحدث سابقًا عن «حزمة مالية إجمالية تسبب الصداع». كما أن عقد كلوب مع «أديداس» (الذي سيتحول الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى «نايكي») لا يمثل مشكلة أيضًا، حيث ينتهي بعد كأس العالم.

وإلى جانب المدرب البالغ من العمر 59 عامًا، سينضم إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) أيضًا رفيقا طريقه منذ سنوات بيتر كرافيتز وبيبين ليندرز، بالإضافة إلى اللاعب الدولي السابق سفين بندر كمدرب مساعد. وكان بندر قد أنهى عقده مع نادي SpVgg Unterhaching الذي يلعب في الدوري الإقليمي في أوائل يوليو فقط بعد عامين. وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد لعب في صفوف بوروسيا دورتموند لمدة ست سنوات تحت قيادة كلوب، وحقق تحت قيادته لقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة.