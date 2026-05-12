كشفوا مدة غيابه بعد الجراحة.. ريال مدريد يتخلص من مخاوف اعتزال ميندي!

خضع ميندي لعملية جراحية يوم الاثنين في ليون بعد تعرضه لإصابة عضلية متكررة في فخذه الأيمن. وأجريت العملية في مستشفى جان-ميرموز الخاص على يد الطبيب المتخصص برتراند سونيري-كوتيه، تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد. وأكد النادي لاحقًا نجاح العملية.

استهدفت الجراحة إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في ساق ميندي اليمنى، وهي مشكلة عانى منها المدافع الفرنسي طوال الموسم الحالي. وقعت الإصابة خلال فوز ريال مدريد على إسبانيول في 3 مايو، عندما اضطر ميندي إلى الخروج من الملعب بعد 14 دقيقة فقط. وكانت هذه الإصابة الخامسة له في موسم صعب، وقد أعاقت مرارًا فرصته في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية.