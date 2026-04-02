تبدأ جولة وداع محمد صلاح الآن - لكن على الأسطورة المغادرة أن تستعيد سحرها القديم لضمان ألا يكون وداع ليفربول الطويل خالياً من الإثارة

لكن من الواضح أن ليفربول كان سعيدًا بالتخلي عنه، مهما كان الثمن. وإلا لماذا وافقوا على إنهاء عقده قبل عام من انتهائه، وهو العقد الذي كان قد مدده في أبريل الماضي فقط؟ صحيح أنهم سيوفرون على أنفسهم حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) من الرواتب في الموسم المقبل، لكن كان بإمكانهم جني ثلاثة أضعاف هذا المبلغ ببيع صلاح إلى أحد الأندية السعودية. اتضح أن الجناح كان محقاً طوال الوقت: كان هناك بالفعل من يريد إخراجه من النادي.

من الواضح أن المدرب أرني سلوت سيصر على أنه لا علاقة له برحيل صلاح المبكر، لكن لا يمكن إنكار أن تدهور علاقتهما كان العامل الرئيسي في قرار "الملك المصري" بالتنازل عن عرشه.

قد يكون صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، لكنه لا بد أنه أدرك أنه خاض معركة لن يربحها أبدًا، حيث ظل الريدز ثابتين في دعمهم للمدرب الذي قادهم إلى المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى.

وبالطبع، ما كان سلوت ليفوز بلقب 2024-25 بدون صلاح - كما أنه ما عنده أي أمل في إنقاذ الموسم الحالي إلا إذا استطاع بطريقة ما استخراج أفضل ما لدى لاعب يشعر أنه صار "كبش فداء" لمعاناة الفريق هذا الموسم.