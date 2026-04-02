Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
تبدأ جولة وداع محمد صلاح الآن - لكن على الأسطورة المغادرة أن تستعيد سحرها القديم لضمان ألا يكون وداع ليفربول الطويل خالياً من الإثارة

كان هناك دائمًا احتمال أن يعلن ليفربول عن رحيل لاعب بارز خلال فترة التوقف الدولية، وبعد ثلاثة أيام فقط من خسارته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون، أكد «الريدز» أن محمد صلاح سيغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي. وقد فاجأ توقيت الإعلان البعض، لكن صلاح نجح في الضغط من أجل الإعلان عن الخبر قبل أكثر من شهرين من نهاية الموسم، في ما بدا أنه محاولة واضحة للتحكم في الرواية المحيطة برحيله المؤلم والمبكر بشكل غير متوقع.

لكن من الواضح أن ليفربول كان سعيدًا بالتخلي عنه، مهما كان الثمن. وإلا لماذا وافقوا على إنهاء عقده قبل عام من انتهائه، وهو العقد الذي كان قد مدده في أبريل الماضي فقط؟ صحيح أنهم سيوفرون على أنفسهم حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) من الرواتب في الموسم المقبل، لكن كان بإمكانهم جني ثلاثة أضعاف هذا المبلغ ببيع صلاح إلى أحد الأندية السعودية. اتضح أن الجناح كان محقاً طوال الوقت: كان هناك بالفعل من يريد إخراجه من النادي.

من الواضح أن المدرب أرني سلوت سيصر على أنه لا علاقة له برحيل صلاح المبكر، لكن لا يمكن إنكار أن تدهور علاقتهما كان العامل الرئيسي في قرار "الملك المصري" بالتنازل عن عرشه.

قد يكون صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، لكنه لا بد أنه أدرك أنه خاض معركة لن يربحها أبدًا، حيث ظل الريدز ثابتين في دعمهم للمدرب الذي قادهم إلى المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى.

وبالطبع، ما كان سلوت ليفوز بلقب 2024-25 بدون صلاح - كما أنه ما عنده أي أمل في إنقاذ الموسم الحالي إلا إذا استطاع بطريقة ما استخراج أفضل ما لدى لاعب يشعر أنه صار "كبش فداء" لمعاناة الفريق هذا الموسم.

  • Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    فريق كلوب؟

    عندما تتدهور الأوضاع بالنسبة للفرق الناجحة، فإن دور المدرب يصبح حتماً موضع تدقيق شديد. وغالباً ما تسيطر النزعة إلى إعادة النظر في الأحداث، وقد يُعاد كتابة التاريخ أحياناً بالكامل. وفي حالة سلوت، هناك خطر حقيقي من أن يُلقي مأزقه الحالي بظلال سلبية على إنجازاته السابقة.

    في حين كان يُشاد به الصيف الماضي لأنه تولى قيادة نفس التشكيلة التي احتلت المركز الثالث تحت قيادة يورغن كلوب وحولها على الفور إلى بطلة، فإنه يواجه الآن اتهامات بأنه فاز بالدوري بفريق الألماني. لماذا؟ لأن سلوت، بعد أن "حصل" على 450 مليون جنيه إسترليني لتعزيز تشكيلته الصيف الماضي، تمكن بطريقة ما من إضعاف الأسس الصلبة للغاية التي وضعها سلفه.

    من الواضح أن هناك مشكلتين واضحتين في الحجة القائلة بأن سلوت كان محظوظاً؛ أنه كان محظوظاً لورث فريقاً جاهزاً بالفعل للتنافس على اللقب على الأقل.


    • إعلان
  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "عمل رائع"

    بادئ ذي بدء، كان تولي منصب مدرب ليفربول خلفاً لكلوب يُعتبر مهمة مستحيلة. فقد كان «المدرب العادي» قد حظي بمكانة أسطورية في ميرسيسايد، بعد أن نجح في تحويل المشككين إلى مؤمنين. ونتيجة لذلك، توقع الكثيرون أن يلقى سلوت نفس مصير ديفيد مويس في مانشستر يونايتد، أو رافائيل بينيتيز في إنتر، وهما مدربان متميزان سحقتهما المقارنات مع الشخصيات التي كانت بمثابة «المسيح» التي سبقتهما.

    لا شك أن قيام كلوب بجعل المشجعين يهتفون باسم سلوت قبل وصوله إلى أنفيلد ساعده كثيراً، لكن الهولندي يستحق بلا شك تقديراً هائلاً لما يمكن اعتباره أفضل موسم أول لمدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وكما قال روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، على قناة سكاي سبورتس بعد أن حسم ليفربول اللقب بفوزه الساحق 5-1 على توتنهام في أبريل الماضي: "علينا أن نثني على المدرب لأنه قام بعمل رائع.

    "كانت المجموعة جيدة عندما تولى المسؤولية، ولكن لو قال أحدهم في بداية الموسم إن ليفربول سيكون في المكانة التي هو عليها الآن، لما صدقته، بل كنت ستعتقد أنه يجب حبسه!"


  • Liverpool v Sevilla - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    قصص النجاح

    كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الشكوك التي أحاطت بتشكيلة سلوت هو استمرار غياب لاعب وسط دفاعي من الطراز العالمي. ومع ذلك، استخف المدرب بفشل النادي في إتمام صفقة التعاقد مع مارتن زوبيمندي، حيث ساعد في تحويل رايان جرافنبرخ إلى لاعب رقم 6 متميز قادر ليس فقط على حماية خط الدفاع الرباعي، بل وأيضًا على تحويل الدفاع إلى هجوم بسرعة بفضل قدرته الرائعة على تجاوز الخصوم الذين يحاولون الضغط عليه.

    كما أن الفائدة الإضافية من إشراك زميله الهولندي في دور أعمق سمحت للاعب متعدد المواهب أليكسيس ماك أليستر بأن يكون له تأثير أكبر في عمق الملعب بفضل قدراته في استعادة الكرة وإبداعه، مما خلق نوعًا من التهديد المزدوج بالضغط جنبًا إلى جنب مع دومينيك سزوبوسلاي الذي لا يعرف الكلل.

    في مكان آخر، أدى العمل الذي تم القيام به في الملعب مع لويس دياز، إلى جانب الاستخدام العرضي للكولومبي كـ "رقم 9 كاذب"، إلى تمتع الجناح بأكثر المواسم إنتاجية في مسيرته (حتى ذلك الوقت)، في حين أثبت وضع كودي جاكبو في مركزه المفضل على الجناح الأيسر أنه ضربة معلم (على الأقل حتى هذا الموسم!).

    لكن استخدام صلاح ومستواه كانا الفارق الرئيسي بين ليفربول وبقية منافسيه على اللقب.


  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    فوضى أقل، سيطرة أكبر

    لم تكن تكتيكات سلوت مختلفة جذريًا عن تلك التي كان يتبعها كلوب - وهو ما شكّل أحد الأسباب التي دفعت إلى تعيينه. فقد توقع ريتشارد هيوز وشركاؤه بحق أن أوجه التشابه في أسلوب اللعب ستسهّل انتقالًا سلسًا قدر الإمكان من مدرب إلى آخر.

    ومع ذلك، في حين أن الفكرة كانت الحفاظ على المبادئ الأساسية لفلسفة كلوب الكروية، بما في ذلك الضغط عالي الكثافة، أراد سلوت تقليل الفوضى وزيادة السيطرة، على أساس أن ليفربول يمكنه احتواء الخصوم من خلال الاستحواذ المستمر على الكرة. والأهم من ذلك، أن صلاح كان متفقاً مع هذه الفكرة منذ البداية.

    وقال في أغسطس على الموقع الرسمي للنادي: "نحاول الآن السيطرة على الكرة طوال الوقت. في السابق، لم يكن هذا هو الهدف الأول، لأننا مع يورغن كنا نحاول في معظم الأحيان شن هجمات مرتدة أو الضغط المرتد ومحاولة استعادة الكرة في أعلى نقطة ممكنة. ما زلنا نفعل ذلك، ولكن عندما تكون الكرة في حوزتنا، يكون لدينا المزيد من الوقت للاحتفاظ بها ومحاولة تمريرها".

    ومع ذلك، كان صلاح مؤيداً بشكل خاص للنهج الجديد لأنه منحه حرية أكبر من أي وقت مضى.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    أرقام تاريخية

    في أعقاب الفوز الذي حسم لقب الدوري على توتنهام مباشرة، كشف صلاح أنه أخبر سوتيل قبل بداية الموسم بأن تخفيف مهامه الدفاعية سيؤدي إلى زيادة إنتاجيته الهجومية.

    وقال صلاح لشبكة سكاي: "أنا سعيد لأنني فعلت ذلك. استمع المدرب إليّ، والآن يمكنكم رؤية الأرقام".

    كانت الأرقام مثيرة للإعجاب بالتأكيد. بحلول نهاية موسم 2025-2026، كان صلاح قد عادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة (47) في 42 مباراة، في 38 مباراة فقط، وانتهى به الأمر ليصبح أول لاعب يحصد جوائز الحذاء الذهبي وصانع ألعاب الموسم ولاعب الموسم.

    لسوء حظ صلاح، فإن أرقامه هذا الموسم لا تبعث على التفاؤل. إنها ليست سيئة للغاية؛ فعلى سبيل المثال، سجل صلاح أهدافًا وصنع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات أكثر من بوكايو ساكا. لكن من شبه المؤكد أن هذا الموسم سيكون الأسوأ في مسيرة صلاح مع ليفربول من منظور إحصائي بحت - ومن يتحمل مسؤولية هذا الواقع المحزن هو أمر قابل للنقاش.

    على سبيل المثال، ادعى جيمي كاراغر أنه "يبدو أن [صلاح] قد فقد قوته البدنية"، بينما جادل آخرون بأن المشكلة هي مشكلة نظامية، بالنظر إلى أن المصري ليس بأي حال من الأحوال اللاعب الوحيد في ليفربول الذي يعاني من تراجع في الأداء هذا الموسم. لكن ما يتفق عليه الجميع هو أن إبعاد صلاح عن التشكيلة الأساسية لم يكن الحل لمشاكل ليفربول العديدة - ولهذا السبب لم يكن أمام سلوت خيار سوى الترحيب بعودته إلى التشكيلة بعد أدائه المذهل في ملعب إيلاند رود في نوفمبر الماضي.

    وبالفعل، شارك صلاح في 13 مباراة متتالية عقب عودته من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية في يناير، وبعد تعافيه من الإصابة العضلية الطفيفة التي أبعدته عن مباراة الهزيمة أمام برايتون قبل فترة التوقف الدولية، من المتوقع الآن أن يعود مباشرة إلى التشكيلة الأساسية في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام مانشستر سيتي.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    من كبش فداء إلى منقذ؟

    في الحقيقة، تبدو الرحلة الصعبة إلى ملعب «إتيهاد» وكأنها بداية النهاية — ليس فقط بالنسبة لـ«صلاح»، بل لـ«سلوت» أيضًا.

    قد لا يكون مانشستر سيتي القوة التي لا يمكن إيقافها كما كان في عهد بيب جوارديولا، لكن قلة هم الذين يراهنون على عدم فوزه على هذا الفريق الضعيف من ليفربول للمرة الثالثة هذا الموسم، في حين أن باريس سان جيرمان هو المرشح الأوفر حظاً قبل مباراة الذهاب في إعادة مباراة دوري أبطال أوروبا مع الريدز في بارك دي برانس يوم الأربعاء.

    بالطبع، هناك حديث عن أن سلوت قد ينجو إذا تمكن من الحفاظ على المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز - وهو احتمال وارد في ضوء الأداء الضعيف لفريق تشيلسي الذي يحتل المركز السادس. لكن أداء ليفربول يتقلب بشكل كبير أيضًا، وجدول مبارياته بعيد كل البعد عن أن يكون سهلاً.

    سيستمد سلوت بلا شك التشجيع من العروض الحاسمة التي قدمها فلوريان فيرتز وهوغو إكيتيكي خلال فترة التوقف الدولية - وتشير شراكتهما المزدهرة بالتأكيد إلى مستقبل أكثر إشراقاً - لكن صلاح هو بلا شك مفتاح آمال ليفربول في إنهاء هذه الحملة الأكثر صعوبة بنجاح.

    وبعد أن اتفق مع سلوت على هدنة مؤقتة لمصلحة النادي، من المتوقع أن يبذل كل ما في وسعه، رغم تضاؤل نفوذه الذي لا يزال كبيراً، لضمان أن تنتهي رحلته السحرية في ميرسيسايد بنجاح وليس بخيبة أمل.

    حتى مع أخذ التراجع المفاجئ هذا الموسم في الاعتبار، يظل صلاح هو اللاعب الأكثر قدرة على حسم المباريات لصالح الريدز في اللحظات الحاسمة، وأهم لاعبي ليفربول في المباريات الكبيرة، ومن الجدير بالذكر أن بعض أهدافه وأسهماته الأكثر أهمية وتأثيرًا جاءت في مواجهة مانشستر سيتي.

    في الواقع، في العام الماضي فقط، فاز صلاح فعلياً بالدوري لليفربول في ملعب الاتحاد. ومن المفارقات أن سلوت يحتاج الآن إلى كبش فداء الريدز لإنقاذ موسمهم - ووظيفته أيضاً.

