أيمن حسين وعد وأوفى والمكسيك "وش السعد" .. فعلها "أبو طبر" وقاد العراق لكأس العالم أمام "قاهر البرازيل" وهالاند ومبابي ينتظران!

أيمن حسين يجب أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأن قصة حياته فريدة من نوعها، ولو قرر أحدهم الخروج بفيلم وثائقي عنه سيجد الكثير من القصص المثيرة والمأساوية التي تستحق تسليط الضوء عليها، والتي تؤكد أنه لا مجال لليأس والأعذار.

صاحب الـ30 سنة لم يستمتع بطفولته، منذ السابعة من عمره وهو يسمع صوت الطائرات في بلاده، وحتى بعد انتهاء الحرب، تعرض لفاجعة كبرى بمقتل والده على يد تنظيم القاعدة في 2008، لرفضه التخلي عن عمله في الجيش العراقي.

الدراما استمرت، شقيقه تعرض كذلك للخطف على يد التنظيم ولا يعلم أحد مكانه منذ سنوات، حيث تولى مسؤولية العائلة بعد وفاة الوالد، كل ذلك يحدث وأيمن حسين لا يستسلم، سبق له التألق مع العراق في كأس آسيا 2024 بتسجيل 6 أهداف، وها هو الآن يقود بلاده إلى المونديال.





المهاجم المميز سبق أن تعرض لواقعة محرجة في نهاية يناير 2022، بعد منعه من دخول لبنان للمشاركة في مباراة دولية مع العراق في تصفيات كأس العالم قطر 2022، ويرجع ذلك لوجود ختم إسرائيلي على جواز سفره، بسبب زيارة سابقة له مع نادي القوية الجوية إلى فلسطين.

الغريب أن مهما فعل أيمن حسين يتعرض للهجوم، سبق له الحصول على هداف كأس الخليج، وتألق مع العراق في كأس آسيا، ومع ذلك يظل هدفًا للإساءات من بعض الجماهير.

الأمر لم يتوقف عند ما يحدث خارج الملعب فقط، مشواره في الملاعب كان صعبًا للغاية، وتعرض لكم هائل من الهجوم والانتقادات العنيفة ضده، وظهرت العديد من الحملات للمطالبة بعدم ظهوره مع منتخب العراق مرة أخرى، ولكن ما حدث اليوم قد يجبر الجميع على توجيه الشكر له والعرفان بجميله!



