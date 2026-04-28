تأمين بمستوى ترامب ولا يتفوق عليه إلا بابا الفاتيكان.. إنتقادات كبيرة في كندا لموكب إنفانتينو!





تشمل متطلبات التأمين التي فرضتها المنظمة الدولية توفير مواكب رسمية ضخمة تضم دراجات نارية لفتح الطرق وسيارات دفع رباعي مصفحة بالإضافة إلى فرق حماية شخصية مدربة تعمل على مدار 24 ساعة.

لا تتوقف المطالب عند هذا الحد بل تمتد لتشمل تأمين المسارات التي يسلكها الموكب وإغلاق طرق رئيسية لضمان سرعة التحرك فضلًا عن إجراء عمليات تفتيش دقيقة وشاملة لجميع الفنادق والمنشآت التي قد يرتادها المسؤول الدولي.

وتثير هذه التفاصيل تساؤلات حادة حول الجدوى من توفير حماية رئاسية لشخصية رياضية بينما يتم التعامل مع الأمر في الأروقة الرسمية كأمر واقع لا يقبل النقاش لتلبية شروط الاستضافة الدولية.



