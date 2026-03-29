Stefano Silvestri

تألق سعودي وتراجع إيطالي .. ريتيجي أمل إيطاليا المهدد بفقدان مكانه!

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
البوسنة والهرسك
إيطاليا
ماتيو ريتيغي

لعب اللاعب الإيطالي-الأرجنتيني 7 مباريات تحت قيادة المدرب، شأنه شأن دوناروما. لكن الأداء الضعيف أمام أيرلندا الشمالية قد يمنح بيو إسبوزيتو فرصة اللعب كأساسي.

نعم، الفوز 2-0 على أيرلندا الشمالية. النجاة من المأزق، والتأهل إلى نهائي التصفيات، وفرصة خوض مباراة حاسمة في كأس العالم ضد البوسنة. لكن لم تسر الأمور على ما يرام تماماً يوم الخميس الماضي.

إيطاليا، على سبيل المثال، لم تحصل على استجابة جيدة من ماتيو ريتيجي. وهو ما قد يمثل مشكلة لا ينبغي الاستهانة بها على الإطلاق، في ضوء المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء في زينيكا.

يُتحدث الكثير عن ريتيغي هذه الأيام، ولهذا السبب بالذات: يبدو أنه أحد المرشحين الرئيسيين للجلوس على مقاعد البدلاء في البوسنة. وهو ما يشكل، بالنظر إلى البيانات والأرقام، مفارقةً تقريبًا.

  • الأكثر استخدامًا من قِبل غاتوسو

    ريتيغي هو اللاعب الذي اعتمد عليه رينو غاتوزو أكثر من غيره منذ تولي المدرب الحالي منصب المدير الفني خلفاً للوتشيانو سباليتي. أو بالأحرى: أحد اللاعبين اللذين اعتمد عليهما أكثر من غيرهما، بالتساوي مع فيديريكو ديماركو.

    وقد خاض المهاجم السابق لأتالانتا 7 مباريات: الأولى في أول مباراة لغاتوسو، في سبتمبر ضد إستونيا، والأخيرة يوم الخميس الماضي ضد أيرلندا الشمالية. ومن سخرية القدر، أن المباريات جرت في كلتا الحالتين في "مدينته" بيرغامو.

    لعب ريتيغي 524 دقيقة مع المنتخب الإيطالي منذ وصول غاتوزو. في هذه الحالة، ليس هو صاحب الرقم القياسي (دوناروما لديه عدد مشاركات أقل، لكنه لعب 540 دقيقة)، لكنه يظل مع ذلك رقمًا مهمًا للغاية.

    • إعلان
    الضمان

    والسبب وراء كل هذه الثقة واضح: يُعتبر ريتيغي المهاجم الرئيسي لإيطاليا. على الرغم من أن الأرقام تقول شيئاً آخر وتُبرز «توأمه» مويز كين، الذي سجل 12 هدفاً في آخر 12 مباراة خاضها كأساسي و7 أهداف في آخر 5 مباريات.

    كما سجل مهاجم القضية العديد من الأهداف وأثبت فائدته الكبيرة في المباريات الأولى للمنتخب الإيطالي بقيادة غاتوزو: أربعة أهداف وعدد مماثل من التمريرات الحاسمة في أربع مباريات ضد إستونيا وإسرائيل، ثم إستونيا مرة أخرى وإسرائيل مرة أخرى.

    ثم جاءت فترة توقف قصيرة: في مولدوفا، دخل ريتيغي في الدقائق الأخيرة من المباراة ولم يترك أي أثر، ثم الصعوبات في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-4 أمام النرويج والأداء السلبي يوم الخميس الماضي.

  • "أنا ممتن جدًا لغاتوسو"

    لم يفكر غاتوسو أبدًا في الاستغناء عن ريتيغي. حتى وإن كان انتقال الأخير إلى السعودية قد يؤثر سلبًا على فرصته في الانضمام إلى المنتخب الوطني. وقد كشف اللاعب نفسه في الأيام الماضية أن دعم المدرب كان أساسيًا خلال الأشهر الأخيرة.

    "تحدث معي كثيرًا عندما ذهبت إلى السعودية، وأعطاني الشعور بالهدوء والثقة. قال لي أشياء أفضل ألا أذكرها، لكنني ممتن له جدًا وسيظل الأمر كذلك دائمًا".

    ثقة حاول ريتيغي أن يردها منذ البداية، حيث حضر إلى كوفيرتشيانو قبل عدة أيام من مباراة نصف النهائي ضد أيرلندا الشمالية: فقد تم تعليق الدوري السعودي بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

    "وصلت إلى إيطاليا قبل أسبوع، وبمجرد أن علمت أن لدي أيام فراغ في السعودية تحدثت مع المدرب ورتبنا أمورنا لأتمكن من القدوم إلى فلورنسا، للتدرب في كوفيرتشيانو. بدا لي من المنطقي والصحيح أن أكون جاهزًا قبل الموعد، ويجب أن أشكر المدرب، وكذلك المدربين المساعدين اللذين عملا معي خلال هذه الأيام".

  • متشدد

    لكن ريتيغي مهم أيضًا لسبب آخر: فهو مسدد ركلات الجزاء في الفريق. خلال مسيرته، أضاع أربع ركلات فقط من أصل 28، إحداها مع المنتخب الوطني: في إستونيا في أكتوبر، وهي المباراة التي فاز فيها رجال غاتوزو بنتيجة 3-1.

    "ريتيغي هو من يسدد ركلات الجزاء" - قال المدرب في مؤتمر صحفي قبل مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية - "لقد سدد هو آخر ركلات الجزاء. لكننا نعلم أن هناك احتمالاً لذلك، وقد تدربنا عليها أمس. سدد كل لاعب ثلاث ركلات".

    في النهاية، تبين أن التدريب كان مفيداً، لكنه كان غاية في حد ذاته: لم تحصل إيطاليا على ركلات جزاء خلال الـ90 دقيقة ولم تضطرها أيرلندا الشمالية إلى اللجوء إلى ركلات الجزاء، حيث حسمت النتيجة في الشوط الثاني من الوقت الأصلي بهدفي تونالي وكيان.

    قد يكون الوضع مختلفًا في البوسنة. مع جانبين: إذا كان ريتيغي موجودًا على أرض الملعب في ذلك الوقت، فسيكون عليه تسديد ركلة جزاء محتملة، لكن يجب معرفة ما إذا كان سيشارك أم لا في أي ركلات جزاء نهائية. بمعنى: إذا كان لا يزال موجودًا على أرض الملعب أو إذا كان غاتوسو قد استبدله قبل ذلك، في حالة مشاركته أساسيًا.

    لكن كرة القدم هي الحاضر

    لماذا إذن يتردد الحديث عن احتمال جلوس ريتيغي على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء؟ لأن كرة القدم تعيش اللحظة ولا تنتظر. يبدو اللاعب الإيطالي-الأرجنتيني المرشح الأوفر حظاً على أي حال لتشكيل ثنائي مع كين، لكن احتمال رؤية بيو إسبوزيتو بجانب لاعب فيورنتينا أصبح أكثر واقعية من أي وقت مضى.

    إذا لم يقدم ريتيغي أداءً جيداً ضد أيرلندا الشمالية، فإن تأثير بيو كان أكثر من إيجابي. الكثير من الحماس، تمريرة رائعة إلى كين الذي سجل الهدف، كرة رأسية كادت أن تسجل هدفاً، والمشاركة في النتيجة النهائية 2-0: باختصار، أداء جيد. على عكس زميله.

    لهذا السبب يتحدث الكثيرون عن المنافسة: لأن إسبوزيتو متحمس للغاية، وهو في أفضل حالاته، فقد سجل أهدافاً مع أتالانتا وفيورنتينا قبل انضمامه للمنتخب. والآن يريد تجاوز "المفضل" لدى غاتوزو.

