تألق داخل وخارج الملعب .. يامال يقتحم مجال تصميم الأزياء

يامال في طريقه بسرعة ليصبح أيقونة عالمية، وخطوته الأخيرة تثبت أنه مرتاح في عالم الأزياء الراقية بقدر ما هو مرعب لمدافعي الدوري الإسباني. وبحسب ما ذكرت ماركا، كشف المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا عن مجموعة "American Eagle x Lamine Yamal"، وهي مجموعته الأولى التي تمثل الدخول الرسمي للعلامة التجارية الأمريكية إلى السوق الإسبانية. وقد احتُفل بالإطلاق في جميع أنحاء برشلونة من خلال سلسلة من الفعاليات صُممت لدمج عوالم الرياضة والموسيقى وثقافة الشارع.

وبهذه المناسبة، تحولت المدينة إلى ساحة لعب لعشاق الموضة. فقد أُنشئت مساحة مؤقتة تُعرف باسم "The Studio" في حي درِتا دي ليشامبلي، أتاحت للمعجبين فرصة المشاركة في ورش عمل لتخصيص ملابس الدنيم بقيادة فنانين محليين مثل Urees وOtti Hats. وقد سمح هذا النهج التفاعلي للجمهور بالتعامل مباشرة مع الرؤية الجمالية التي يروّج لها نجم برشلونة.